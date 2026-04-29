Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt országgyűlés hivatal országgyűlési képviselő Magyar Péter munka parlament

Itt a lista: ennyit kereshetnek az országgyűlési képviselők a jövőben

2026. április 29. 22:20

Kettő és hatmillió forint közötti fizetésre számíthatnak az országgyűlési képviselők, attól függően, milyen különböző pluszfeladatokat lát el a mindennapi munkája mellett.

Busás fizetésre tesznek szert a május 9-én megalakuló Országgyűlésben mandátumot szerzett képviselők. A Tenyek.hu összeállítása szerint az április 12-én egyéniben vagy listán a Parlamentbe jutó képviselők már a szabályok alapján már tisztában vannak a különböző juttatásaik mértékével, noha a végleges összeg csak akkor válik ismertté, ha Magyar Péter betartja a szavát, és valóban meghúzza a nadrágszíjat a mandátumokkal rendelkezők költségelszámolásainál.

Mint írták, a leendő miniszterelnök azt már bejelentette, hogy ő a saját fizetését 2,5 millió forintra csökkenti, noha az érvényben lévő szabályok alapján a kormányfő havi fizetése megfelel a képviselői tiszteletdíj, plusz annak 2,7-szeresének.

Az országgyűlési képviselők alapilletménye a 2026. május 9-én alakuló új Országgyűlésben bruttó 2 182 488 forint. Ez az összeg a 2026. márciusi automatikus, mintegy 180 ezer forintos emelést követően vált véglegessé.

 A tiszteletdíjak mértéke az előző évi nemzetgazdasági átlagbér háromszorosához van kötve. 

Forrás: Mirkó István/Magyar Nemzet

Ugyanakkor, ha egy képviselő különböző pluszfeladatokat lát el a mindennapi munkája mellett, a betöltött tisztségtől függően az alapdíj úgy változik: 

  • Alapilletmény (képviselő): 2 182 488 forint
  • Bizottsági tag / frakcióvezető-helyettes (1,2x): kb. 2,62 millió forint
  • Két bizottsági tagság / bizottsági alelnök (1,4x): kb. 3,05 millió forint
  • Bizottsági elnök / frakcióvezető / jegyző (2x): 4 364 976 forint
  • Az Országgyűlés alelnöke / háznagy (2x): 4 364 976 forint
  • Az Országgyűlés elnöke (2,7x): 5 892 718 forint

 

Az összegek természetesen bruttóban értendőek, amiből az adóelőleget és a járulékokat még levonják az adótörvényekben leírtaknak megfelelően. Ugyanakkor a képviselők a tiszteletdíjon felül számos költségtérítésre és természetbeni juttatásra jogosultak.

  • Lakhatási támogatás: a budapesti lakóhellyel nem rendelkező képviselők számára az Országgyűlés Hivatala lakást bérel.
  • Irodabérlet: választókerületi iroda fenntartásához biztosított keret.
  • Személyi juttatások: keret az alkalmazottak (asszisztensek) bérére.
  • Technikai eszközök: laptop, mobiltelefon és üzemanyagkártya a hivatali munkavégzéshez.
  • Diplomata-útlevél: a mandátum idejére biztosított

 

A Tisza Párt jelezte szándékát a képviselői javadalmazások és frakciótámogatások jelentős csökkentésére a ciklus során, ám például a most távozó képviselők végkielégítéséhez már nem nyúlhatnak hozzá. 

A mandátumukat vesztett képviselők – ez jelenleg 144 fő – háromhavi tiszteletdíjnak megfelelő végkielégítést kapnak, ami akár a 12 millió forintos határt is elérheti, és ezt az összeget akár egyben is kérhetik a búcsúzók.

Számukra kötelező feladat, hogy a május 9-i alakuló ülést követően le kell adniuk a hivatali autókat, különböző, munkájukat segítő kártyáikat és informatikai eszközöket. Ki kell költözniük a hivatal által bérelt lakásból és irodákból, valamint az asszisztenseik bérét sem fizeti a továbbiakban a parlament. A számukra kifizetendő összeg a jogszabályok értelmében 1,35 milliárd forint – ennyit kell utalnia a távozóknak az Országgyűlés Hivatalának.

Nyitókép: parlament.hu

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2026. április 29. 23:27
Én eskü nem sajnálom tőlük ha az ország, a nép javára teszik a dolgukat, és azt mi "idelent" is érezzük. Viszont ha az átlaghoz képest ilyen magas fizetéseket vesznek fel akkor elvárom hogy tényleg kőkeményen lépjenek fel a politikus bűnözőkkel szemben akik ilyen magas fizetések mellett is képesek lopni! Mindet börtönbe az olyat!!!
Válasz erre
0
0
Fideszes gentleman
2026. április 29. 23:24
Áruljátok el kedves mandiner olvasók, hogy egy határozott 4 évre szóló szerződés után miért is járna végkielégítés?
Válasz erre
0
0
marosi
•••
2026. április 29. 23:04 Szerkesztve
A miniszterelnöké vajon miért hiányzik a felsorolásból? Főleg, hogy eddig ahhoz viszonyult a többi alapja.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. április 29. 22:34 Szerkesztve
Oké, de akkor a miniszterelnöké több mint 7 ? (mekkora a megtakarítás az orbán 6-jához képest?) Na jó. Én azt mondom, hogy négyszer értékesebb ember a másiknál nincs. hogy együtt sírunk, együtt nevetünk ha mindenkit szeretünk. Szóval az átlag jövedelm négyszerese legyen 2 milla havonta egy miniszterelnöknek a többi meg ettől lefele. (különben levele!)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!