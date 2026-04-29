Itt a lista: ennyit kereshetnek az országgyűlési képviselők a jövőben

Busás fizetésre tesznek szert a május 9-én megalakuló Országgyűlésben mandátumot szerzett képviselők. A Tenyek.hu összeállítása szerint az április 12-én egyéniben vagy listán a Parlamentbe jutó képviselők már a szabályok alapján már tisztában vannak a különböző juttatásaik mértékével, noha a végleges összeg csak akkor válik ismertté, ha Magyar Péter betartja a szavát, és valóban meghúzza a nadrágszíjat a mandátumokkal rendelkezők költségelszámolásainál.

Mint írták, a leendő miniszterelnök azt már bejelentette, hogy ő a saját fizetését 2,5 millió forintra csökkenti, noha az érvényben lévő szabályok alapján a kormányfő havi fizetése megfelel a képviselői tiszteletdíj, plusz annak 2,7-szeresének.