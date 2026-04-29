Itt a lista: ennyit kereshetnek az országgyűlési képviselők a jövőben

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Kettő és hatmillió forint közötti fizetésre számíthatnak az országgyűlési képviselők, attól függően, milyen különböző pluszfeladatokat lát el a mindennapi munkája mellett.
Busás fizetésre tesznek szert a május 9-én megalakuló Országgyűlésben mandátumot szerzett képviselők. A Tenyek.hu összeállítása szerint az április 12-én egyéniben vagy listán a Parlamentbe jutó képviselők már a szabályok alapján már tisztában vannak a különböző juttatásaik mértékével, noha a végleges összeg csak akkor válik ismertté, ha Magyar Péter betartja a szavát, és valóban meghúzza a nadrágszíjat a mandátumokkal rendelkezők költségelszámolásainál.
Mint írták, a leendő miniszterelnök azt már bejelentette, hogy ő a saját fizetését 2,5 millió forintra csökkenti, noha az érvényben lévő szabályok alapján a kormányfő havi fizetése megfelel a képviselői tiszteletdíj, plusz annak 2,7-szeresének.
Az országgyűlési képviselők alapilletménye a 2026. május 9-én alakuló új Országgyűlésben bruttó 2 182 488 forint. Ez az összeg a 2026. márciusi automatikus, mintegy 180 ezer forintos emelést követően vált véglegessé.
A tiszteletdíjak mértéke az előző évi nemzetgazdasági átlagbér háromszorosához van kötve.
Ugyanakkor, ha egy képviselő különböző pluszfeladatokat lát el a mindennapi munkája mellett, a betöltött tisztségtől függően az alapdíj úgy változik:
Az összegek természetesen bruttóban értendőek, amiből az adóelőleget és a járulékokat még levonják az adótörvényekben leírtaknak megfelelően. Ugyanakkor a képviselők a tiszteletdíjon felül számos költségtérítésre és természetbeni juttatásra jogosultak.
A Tisza Párt jelezte szándékát a képviselői javadalmazások és frakciótámogatások jelentős csökkentésére a ciklus során, ám például a most távozó képviselők végkielégítéséhez már nem nyúlhatnak hozzá.
A mandátumukat vesztett képviselők – ez jelenleg 144 fő – háromhavi tiszteletdíjnak megfelelő végkielégítést kapnak, ami akár a 12 millió forintos határt is elérheti, és ezt az összeget akár egyben is kérhetik a búcsúzók.
Számukra kötelező feladat, hogy a május 9-i alakuló ülést követően le kell adniuk a hivatali autókat, különböző, munkájukat segítő kártyáikat és informatikai eszközöket. Ki kell költözniük a hivatal által bérelt lakásból és irodákból, valamint az asszisztenseik bérét sem fizeti a továbbiakban a parlament. A számukra kifizetendő összeg a jogszabályok értelmében 1,35 milliárd forint – ennyit kell utalnia a távozóknak az Országgyűlés Hivatalának.
