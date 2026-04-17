Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

2026. április 17. 20:01

A „letaglózó” választási eredményről és a Fidesz teljes megújulásáról beszélt a Reakcióban Kacsoh Dánielnek Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke.

null

A Fidesz-KDNP vereségének lehetséges okairól, de a nemzeti oldal jövőjét illető stratégiáról is beszélt Kacsoh Dániel műsorában Orbán Balázs. Mint fogalmazott: a kampányban a Fidesz-KDNP által megfogalmazott üzenetek mindenkihez eljutottak Magyarországon, „mindenki pontosan tudta”, hogy a pártszövetség mit gondol az adott helyzetről és mihez kéri a támogatást. 

Az emberek azonban „végül úgy döntöttek, hogy a másik, kontúrtalanabb (…) ajánlatnak, reményre épülő érzéseknek engednek teret, ezt a döntésüket tiszteletben tartom”

– fűzte hozzá, köszönetét fejezve ki egyúttal mindenkinek, aki dolgozott a kampányban.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A Tisza kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban leszögezte: a párt ezzel megkapta azt a bizalmat és felhatalmazást, ami ahhoz kell, hogy végre tudják hajtani a programjukat. 

Ami az országgal, a gazdasággal, a külpolitikában történik, azért Orbán Balázs szerint csak és kizárólag a Tiszát terheli majd a kormányzati felelősség.

Ha pedig – emelte ki – „autoriter, koncepciós perekhez hasonlító eljárások, joggal való visszaélések következnek, akkor (…) a Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni”. A pártszövetség politikai programjának része lesz a szabadságért való küzdelem is – fűzte hozzá.

Orbán Balázs kijelentette: egyetért Orbán Viktorral abban, hogy

 a pártban „teljes megújulásra van szükség”. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szavazói – hívta fel a figyelmet – nem változtak meg, ők ugyanúgy szabadság- és hazaszeretők „és félnek attól, hogy mi történik Magyarországon, Európában; arra keresik a válaszokat, hogyan tudjuk biztosítani Magyarország békéjét és biztonságát. Ezeknek a szavazóknak szükségük van képviseletre, és ezt a képviseletet a legjobban a Fidesz-KDNP tudja ellátni.” Orbán Balázs kijelentette: a kormány rendezett módon adja át a hivatalát,

 Az államháztartás, a költségvetés stabil, a deviza- és az aranytartalékok a legmagasabb szinten vannak.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 17. 21:47
Egyértelmű jelzés a választóktól, hogy teljes rendszerváltást és az átkos bűnöseinek maradéktalan elszámoltatását követelik!
ekeke1
2026. április 17. 21:44
" Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke." Helyesen: Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök volt politikai igazgatója, csúfosan bukott kampányfőnöke.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 17. 21:38
Ilyen nincs!!! Ilyen nincs!!! És mégis van!!! Ez fantasztikus!!! Orbánékat nem csak a ganédombra 💩 vágta ki a magyar nép, de ott még le is locsolta őket benzinnel és felgyújtotta! 🔥 👏👏👏👏👏👏👏 🍾🥂🍾🥂🍾🥂🎆🎇🎆
socialismo-e-muerte
2026. április 17. 21:26
Már értem miért írt a Mandiner az Exit 8 filmről. Minden ismétlődik, csak máshogy. De mi volt az anomália?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!