Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak (VIDEÓ)
A miniszterelnök a választási kudarc okai mellett arról is beszélt, hogy ütőképes frakciót kell létrehozni.
A „letaglózó” választási eredményről és a Fidesz teljes megújulásáról beszélt a Reakcióban Kacsoh Dánielnek Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke.
A Fidesz-KDNP vereségének lehetséges okairól, de a nemzeti oldal jövőjét illető stratégiáról is beszélt Kacsoh Dániel műsorában Orbán Balázs. Mint fogalmazott: a kampányban a Fidesz-KDNP által megfogalmazott üzenetek mindenkihez eljutottak Magyarországon, „mindenki pontosan tudta”, hogy a pártszövetség mit gondol az adott helyzetről és mihez kéri a támogatást.
Az emberek azonban „végül úgy döntöttek, hogy a másik, kontúrtalanabb (…) ajánlatnak, reményre épülő érzéseknek engednek teret, ezt a döntésüket tiszteletben tartom”
– fűzte hozzá, köszönetét fejezve ki egyúttal mindenkinek, aki dolgozott a kampányban.
A Tisza kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban leszögezte: a párt ezzel megkapta azt a bizalmat és felhatalmazást, ami ahhoz kell, hogy végre tudják hajtani a programjukat.
Ami az országgal, a gazdasággal, a külpolitikában történik, azért Orbán Balázs szerint csak és kizárólag a Tiszát terheli majd a kormányzati felelősség.
Ha pedig – emelte ki – „autoriter, koncepciós perekhez hasonlító eljárások, joggal való visszaélések következnek, akkor (…) a Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni”. A pártszövetség politikai programjának része lesz a szabadságért való küzdelem is – fűzte hozzá.
Orbán Balázs kijelentette: egyetért Orbán Viktorral abban, hogy
a pártban „teljes megújulásra van szükség”.
A szavazói – hívta fel a figyelmet – nem változtak meg, ők ugyanúgy szabadság- és hazaszeretők „és félnek attól, hogy mi történik Magyarországon, Európában; arra keresik a válaszokat, hogyan tudjuk biztosítani Magyarország békéjét és biztonságát. Ezeknek a szavazóknak szükségük van képviseletre, és ezt a képviseletet a legjobban a Fidesz-KDNP tudja ellátni.” Orbán Balázs kijelentette: a kormány rendezett módon adja át a hivatalát,
Az államháztartás, a költségvetés stabil, a deviza- és az aranytartalékok a legmagasabb szinten vannak.
