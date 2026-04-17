Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

A Fidesz-KDNP vereségének lehetséges okairól, de a nemzeti oldal jövőjét illető stratégiáról is beszélt Kacsoh Dániel műsorában Orbán Balázs. Mint fogalmazott: a kampányban a Fidesz-KDNP által megfogalmazott üzenetek mindenkihez eljutottak Magyarországon, „mindenki pontosan tudta”, hogy a pártszövetség mit gondol az adott helyzetről és mihez kéri a támogatást.

Az emberek azonban „végül úgy döntöttek, hogy a másik, kontúrtalanabb (…) ajánlatnak, reményre épülő érzéseknek engednek teret, ezt a döntésüket tiszteletben tartom”

– fűzte hozzá, köszönetét fejezve ki egyúttal mindenkinek, aki dolgozott a kampányban.