Magyar győztese lett a világraszóló doppingbotránynak – ráadásul éppen az olimpiai nyereményét eladományozó példakép

A birkózó Losonczi Dávid utólag világbajnoki ezüstérmes lett, mert a 2022-es belgrádi vb-n a kötöttfogású 87 kilogrammos súlycsoportban elődöntős legyőzője, a szerb Zurabi Datunasvili doppingolt – számolt be róla az MTI.

Az erről szóló határozatot a nemzetközi szövetség (UWW) hivatalos formában tudatta a magyar szövetséggel (MBSZ). Az MBSZ pénteken közölte: az UWW levelében jelezte, hogy