Magyar győztese lett a világraszóló doppingbotránynak – ráadásul éppen az olimpiai nyereményét eladományozó példakép

Magyar nyertese lehet a világraszóló doppingbotránynak
Döntött a nemzetközi Sportdöntőbíróság!
Utólag lett világbajnoki ezüstérmes a magyar birkózó, aki az egyik legnagyobb példakép itthon. Losonczi Dávid ellenfelét doppingolás miatt fosztották meg második helyezésétől.
A birkózó Losonczi Dávid utólag világbajnoki ezüstérmes lett, mert a 2022-es belgrádi vb-n a kötöttfogású 87 kilogrammos súlycsoportban elődöntős legyőzője, a szerb Zurabi Datunasvili doppingolt – számolt be róla az MTI.
Az erről szóló határozatot a nemzetközi szövetség (UWW) hivatalos formában tudatta a magyar szövetséggel (MBSZ). Az MBSZ pénteken közölte: az UWW levelében jelezte, hogy
a 2022-es felnőtt világbajnokságon történt doppingvétség miatt a kötöttfogású birkózás 87 kilogrammos kategóriájának rangsorát az egyik sportoló kizárása után módosították. A módosítás eredményeként sportolójuk, Losonczi Dávid második lett, így ezüstérmet kap. Az érmek újraelosztása időigényes folyamat, addig is kérjük, küldjék el a bronzérmet a címünkre.”
Mint beszámoltunk róla, a belgrádi vb elődöntőjében Losonczi 4–3-ra kapott ki a grúz származású, szerb színekben induló Datunasvilitől, majd megnyerve a bronzmérkőzést, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Datunasvili a szerb fővárosban aranyérmes lett, aztán tavaly decemberben kiderült, hogy még a koronavírus-járvány miatt 2021 nyarára halasztott tokiói olimpia előtt ellenőrizték, és a szervezetében tiltott szerre bukkantak.
Ráadásul a védelmére készült egyik videót megpróbálta meghamisítani, ezért szigorú, ötéves eltiltás lett a végső ítélet.
Ez ellen ugyan fellebbezett, ám a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) nem adott neki igazat.
Nekem semleges ez a történet, nem örülök, szomorú sem vagyok. Akkor és ott nem volt jó, kétes meccsen kaptam ki tőle, de történt már velem hasonló, ilyen az élet. Több mint hároméves történet, lezártam már magamban, boldogan tekintek vissza rá, hiszen ez volt az első érmem a felnőttek között”
– fogalmazott az ügy napfényre kerülésekor Losonczi, aki világbajnok is utólag lett a 2023-as vb-döntő súlyos bírói hibájának vizsgálata után.
Datunasvilitől elvették a 2021-es tokiói olimpián, a 2021-es oslói és a 2022-es belgrádi világbajnokságon 87 kilogrammban szerzett dobogós helyezéseit. A belgrádi vb-cím így a dán színekben indult Turpal Bisultanovnak jár.
Losonczi igazi példakép, hiszen miután 5. lett a párizsi olimpián, nyereményét teljes egészében jótékony célra ajánlotta fel. Nemrég pedig 15 millió forintot adományozott egy templom felújítására.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor