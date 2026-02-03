„Nem volt egy fillérem sem, aztán gazdag lettem” – a magyar olimpiai bajnokot nem érdekelte, ki mit várt

De beteg lett édesanyám, haza kellett jönni ápolni, és akkor Hegedüs Csaba mondta, hogy mi lenne, ha lefogynék ötvenöt kilóra.

Egy kicsit soknak tűnt, nem nagyon volt hozzá kedvem, mert már nem akartam birkózni, csak kimenni a Bundesligába pénzt keresni. Aztán Csaba bá rábeszélt, és így kimentem az olimpiára” – elevenítette fel a történteket a korábbi klasszis, aki ezt követően döntőbe került a 2004-es athéni ötkarikás játékokon.

„Az olimpia előtt mértem 69-70-et, onnan mentem le 55-re, úgyhogy nem esett jól... Annyira kiment belőlem a folyadék, hogy meg is ijedtem az olimpián.

Soha nem ájultam el fogyás miatt, de ott elájultam a liftben. Azt hittem, meg fogok halni, leáll a szervezetem, mert nincs benne folyadék, de hála Istennek, nem állt le.

Az első meccsemen nagyon rossz formában voltam a japán ellen, aztán jött egy dominikai, és akkor már kezdtem érezni, hogy nem lépkedek össze-vissza, majd utána egész jól belejöttem. A kubai elég sok embert »megevett«, de engem nem tudott. Az ukrán lentről nem volt olyan jó, állásból viszont jobb volt a kubainál. Mind a kettő jó birkózó volt, de hála égnek, el tudtam őket verni” – emlékeztetett Majoros, majd arra is kitért, mennyire megváltozott az élete az olimpiai aranyérem után: