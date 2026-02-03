Ft
Majoros István birkózás olimpia

„Nem volt egy fillérem sem, aztán gazdag lettem” – a magyar olimpiai bajnokot nem érdekelte, ki mit várt

2026. február 03. 15:12

Majoros István őszinte vallomása.

2026. február 03. 15:12
null

A 2004-es athéni olimpián az 55 kilogrammosok között aranyérmes birkózó, Majoros István pályafutásának kezdeteiről és legnagyobb mérföldköveiről is mesélt a Magyar Birkózók Szövetsége hivatalos honlapján megjelent interjúban.

Majoros arról is szót ejtett a beszélgetés során, miért váltott súlycsoportot a 2000-es sydney-i olimpia után.

„Annyira nem érdekelt, hogy ki mit várt, én mindenképpen érmes szerettem volna lenni. De olyan rossz formában még életemben nem voltam. Eszméletlenül fásultan birkóztam, elment a kedvem úgy a birkózástól, hogy akkor tényleg abba akartam hagyni. Utána ki is mentem Franciaországba, ez volt 2002-ben.

De beteg lett édesanyám, haza kellett jönni ápolni, és akkor Hegedüs Csaba mondta, hogy mi lenne, ha lefogynék ötvenöt kilóra.

Egy kicsit soknak tűnt, nem nagyon volt hozzá kedvem, mert már nem akartam birkózni, csak kimenni a Bundesligába pénzt keresni. Aztán Csaba bá rábeszélt, és így kimentem az olimpiára” – elevenítette fel a történteket a korábbi klasszis, aki ezt követően döntőbe került a 2004-es athéni ötkarikás játékokon.

„Az olimpia előtt mértem 69-70-et, onnan mentem le 55-re, úgyhogy nem esett jól... Annyira kiment belőlem a folyadék, hogy meg is ijedtem az olimpián.

Soha nem ájultam el fogyás miatt, de ott elájultam a liftben. Azt hittem, meg fogok halni, leáll a szervezetem, mert nincs benne folyadék, de hála Istennek, nem állt le.

Az első meccsemen nagyon rossz formában voltam a japán ellen, aztán jött egy dominikai, és akkor már kezdtem érezni, hogy nem lépkedek össze-vissza, majd utána egész jól belejöttem. A kubai elég sok embert »megevett«, de engem nem tudott. Az ukrán lentről nem volt olyan jó, állásból viszont jobb volt a kubainál. Mind a kettő jó birkózó volt, de hála égnek, el tudtam őket verni” – emlékeztetett Majoros, majd arra is kitért, mennyire megváltozott az élete az olimpiai aranyérem után:

„Nekem változtatta meg a legjobban az életemet.

Nem volt egy fillérem sem, aztán gazdag ember lettem. Hogyne változtatta volna meg, csak ezt csomóan nem vallják be.

Nekem kilencven százalékot változtatott az életemen” – vallotta be a birkózó.

Fotó: YouTube/képmentés

 

