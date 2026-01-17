Túl a barátságon: súlyos következménye lett a magyarok kulcsembere elleni lengyel támadásnak

Mint arról beszámoltunk, Magyarország Lengyelország ellen kezdte meg szereplését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, és a mieink magabiztosan, 29–21-re győztek, ám a siker kis híján áldozatot követelt. A 34. percben a szívünkhöz kaptunk, amikor csapatunk kulcsembere, Rosta Miklós elterült a földön. A román Dinamo Bucuresti beállóját Wiktor Jankowski úgy orrba verte, hogy az egészségügyi személyzetnek is be kellett jönnie. Rövid videóbírózás után piros lappal végleg kiállították a lengyelt, Rosta pedig folytatni tudta a játékot.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kiváló teljesítménnyel és győzelemmel kezdte az Eb-t

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert