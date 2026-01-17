Túl a barátságon: súlyos következménye lett a magyarok kulcsembere elleni lengyel támadásnak

Új értelmet nyert Svédországban a lengyel–magyar barátság – nem volt kegyelem
Oktattunk Kristianstadban.
A magyar beálló folytatta a játékot, de az ellene elkövetett brutális szabálytalanságot megtorolták a játékvezetők. A lengyel bűnös kihagyja a kézilabda Eb-csoportmeccseit.
Mint arról beszámoltunk, Magyarország Lengyelország ellen kezdte meg szereplését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, és a mieink magabiztosan, 29–21-re győztek, ám a siker kis híján áldozatot követelt. A 34. percben a szívünkhöz kaptunk, amikor csapatunk kulcsembere, Rosta Miklós elterült a földön. A román Dinamo Bucuresti beállóját Wiktor Jankowski úgy orrba verte, hogy az egészségügyi személyzetnek is be kellett jönnie. Rövid videóbírózás után piros lappal végleg kiállították a lengyelt, Rosta pedig folytatni tudta a játékot.
Ezt is ajánljuk a témában
Oktattunk Kristianstadban.
Az eset után két mérkőzésre eltiltották a lengyel bűnöst, Wiktor Jankowskit:
az északmacedón Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.
Nem ilyen a legendás lengyel–magyar barátság: Jakowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára. A magyar válogatottra a vasárnap este Olaszország, két nappal később Izland vár. A csoportból az első két helyezett jut tovább.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert