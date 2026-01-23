Ft
Robert Fico Benes-dekrétumok Szlovákia

Ha a Tisza nyer, magyarellenes hullám jöhet Szlovákiában – figyelmeztet a szlovák politológus

2026. január 23. 12:43

Ha viszont Orbán Viktor győz, Fico kénytelen lesz visszafogni magát magyar ügyekben, így a Beneš-dekrétumokéban is a liberális Grigorij Mesežnikov szerint.

2026. január 23. 12:43
null

Egy törvény, amely lezárni hivatott a vitát Szlovákia háború utáni múltjáról, ehelyett szakadást teremtett Robert Fico miniszterelnök és Orbán Viktor magyar vezető között, Brüsszelt egy politikailag robbanékony vitába sodorva a kisebbségek jogairól, éppen akkor, amikor mindkét ország sorsdöntő választások előtt áll – írja az Euractiv.

 

A portál kifejti: a két vezető régóta szoros politikai szövetségesként viselkedik az EU-n belül, 

gyakran összehangolva Brüsszellel szembeni kritikáikat a migrációval, a szankciókkal és a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekben. 

De egy elsietve elfogadott szlovák törvény, amely az 1945-ös Beneš-dekrétumok érzékeny örökségét érinti, most kritikus pillanatban teszi próbára ezt a partnerséget, Budapest pedig az Európai Bizottság elé vitte a vitát. A múlt héten a Bizottság megerősítette, hogy hivatalos panaszt kapott Magyarországtól, és vizsgálja az ügyet. Pozsony eközben határozottan kiáll a törvény mellett, amelyet a szlovák ellenzék már megtámadott belföldön az ország alkotmánybíróságán.

Grigorij Mesežnikov szlovák politológus szerint az eset Fico kormányának egy súlyos tévedését tárja fel. „Bár a feszültségek még nem fajultak nyílt konfliktusba Orbán és Fico között, a szlovák kormány egyértelműen alábecsülte a törvény kétoldalú kapcsolatokra gyakorolt ​​hatását – most és a jövőben is” – mondta Mesežnikov, a pozsonyi Közügyek Intézetének (IVO) elnöke.

A következmények belföldön is érezhetőek voltak. Szlovákia Magyar Szövetsége – amely jelenleg nem képviselteti magát a parlamentben, és hagyományosan óvatos a kormányellenes tüntetésekhez való csatlakozással kapcsolatban – tavaly először tüntetett a Progresszív Szlovákia mellett, szélesebb körű elégedetlenséget jelezve a szlovákiai magyar szavazók körében.

Mesežnikov szerint Fico azzal, hogy kriminalizálta a vitát a témában, leszűkítette saját politikai mozgásterét. 

Ez a lépés nemcsak Orbánnal való kapcsolatát bonyolítja, hanem a Magyar Szövetség esetleges jövőbeli kormánykoalícióba való belépésének kilátásait is Fico Smer pártjával, amíg a törvény hatályban marad.

„Ez a törvény minden tekintetben rossz” – mondta Mesežnikov az Euractiv Slovakiának, hozzátéve, hogy a kétoldalú kapcsolatokra és a jövőbeli koalícióépítésre gyakorolt ​​hatása azt mutatja, hogy Fico tábora „a lehető legrosszabb módon reagált”. A gyorsított eljárás, jegyezte meg, nem hagyott Orbánnak lehetőséget a magánbeavatkozásra.

A vita következő szakasza nagymértékben az áprilisi magyar választásoktól függ. Mesežnikov úgy véli, Orbán lehetőségei korlátozottak.

„Orbánnak rendkívül dühösnek kell lennie Ficóra, de még mindig szüksége van rá”

 – mondta, hozzátéve, hogy a magyar vezető továbbra is a szlovák miniszterelnököt tekinti egyetlen megbízható szövetségesének az EU-n belül.

Egy erős Orbán-győzelem valószínűleg arra kényszerítené Ficót, hogy óvatosan járjon el a szövetség megőrzése érdekében. Magyar győzelme azonban drámaian megváltoztathatja a számításokat. Egy ilyen eredmény oda vezethet, hogy Fico „elveszíti minden gátlását” Magyarországgal szemben. Ebben az esetben, figyelmeztet Mesežnikov, a szlovák vezető ismét bevetheti a magyarellenes nacionalizmust a 2027-es szlovák parlamenti választások előtt – ezt a stratégiát alkalmazta 2006–2010 közötti miniszterelnöki ciklusa alatt is. Akkoriban Fico nyíltan összetűzésbe került Magyarországgal és magával Orbánnal, a nacionalizmust központi politikai eszközzé téve. Ha Orbán megbukna, a szakértő úgy véli, Fico visszatérhetne ebbe a szerepbe.

Egyelőre a szövetség áll – de 2026 lehet az az év, amikor a politikai szükségszerűség végre felülírja a személyes szimpátiát – olvasható az Euractiv cikkében,


Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

