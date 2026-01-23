Ha a Tisza nyer, magyarellenes hullám jöhet Szlovákiában – figyelmeztet a szlovák politológus

De egy elsietve elfogadott szlovák törvény, amely az 1945-ös Beneš-dekrétumok érzékeny örökségét érinti, most kritikus pillanatban teszi próbára ezt a partnerséget, Budapest pedig az Európai Bizottság elé vitte a vitát. A múlt héten a Bizottság megerősítette, hogy hivatalos panaszt kapott Magyarországtól, és vizsgálja az ügyet. Pozsony eközben határozottan kiáll a törvény mellett, amelyet a szlovák ellenzék már megtámadott belföldön az ország alkotmánybíróságán.

Grigorij Mesežnikov szlovák politológus szerint az eset Fico kormányának egy súlyos tévedését tárja fel. „Bár a feszültségek még nem fajultak nyílt konfliktusba Orbán és Fico között, a szlovák kormány egyértelműen alábecsülte a törvény kétoldalú kapcsolatokra gyakorolt ​​hatását – most és a jövőben is” – mondta Mesežnikov, a pozsonyi Közügyek Intézetének (IVO) elnöke.

A következmények belföldön is érezhetőek voltak. Szlovákia Magyar Szövetsége – amely jelenleg nem képviselteti magát a parlamentben, és hagyományosan óvatos a kormányellenes tüntetésekhez való csatlakozással kapcsolatban – tavaly először tüntetett a Progresszív Szlovákia mellett, szélesebb körű elégedetlenséget jelezve a szlovákiai magyar szavazók körében.

Mesežnikov szerint Fico azzal, hogy kriminalizálta a vitát a témában, leszűkítette saját politikai mozgásterét.

Ez a lépés nemcsak Orbánnal való kapcsolatát bonyolítja, hanem a Magyar Szövetség esetleges jövőbeli kormánykoalícióba való belépésének kilátásait is Fico Smer pártjával, amíg a törvény hatályban marad.