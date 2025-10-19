„Megfájdult tőle a fejem” – sokkoló vallomás a friss magyar Nobel-díjas, Krasznahorkai fordítójától

Mint arról beszámoltunk, 2025-ben Krasznahorkai László magyar író kapta az irodalmi Nobel-díjat, aki így egészen illusztris társaságba nyert bebocsátást. Olyan honfitársainkhoz csatlakozott, mint például Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes vagy Kertész Imre. A két legutóbbi magyar Nobel-díjast éppen két éve, 2023-ban köszönthettük, Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig a fizikai Nobel-díjat vehette át.

A legfrissebb magyar Nobel-díjas, Krasznahorkai László

Fotó: MTI/Marjai János

A Svéd Akadémia hivatalos indoklása szerint Krasznahorkai a látomásos és magával ragadó életművéért kapta az elismerést, amely „az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”. Ezzel Lénárd Fülöp 1905-ös fizikai Nobel-díja óta ő lett hazánk 18. díjazottja.

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá. A friss kitüntetett Kertész Imre után a második magyar író, aki megkapta a Nobel-díjat.

Az írónak elsők között gratulált Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.