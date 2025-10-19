Ft
10. 19.
vasárnap
irodalom Karikó Katalin Krasznahorkai László Nobel-díj Krausz Ferenc

„Megfájdult tőle a fejem” – sokkoló vallomás a friss magyar Nobel-díjas, Krasznahorkai fordítójától

2025. október 19. 19:40

Ismét hatalmas elismerést kapott hazánk Krasznahorkai László kitüntetésével. Szinte hihetetlen, de az újabb magyar Nobel-díjast faképnél hagyta első angol fordítója.

2025. október 19. 19:40
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, 2025-ben Krasznahorkai László magyar író kapta az irodalmi Nobel-díjat, aki így egészen illusztris társaságba nyert bebocsátást. Olyan honfitársainkhoz csatlakozott, mint például Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes vagy Kertész Imre. A két legutóbbi magyar Nobel-díjast éppen két éve, 2023-ban köszönthettük, Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig a fizikai Nobel-díjat vehette át.

magyar Nobel-díjas, Krasznahorkai László
A legfrissebb magyar Nobel-díjas, Krasznahorkai László
Fotó: MTI/Marjai János

A Svéd Akadémia hivatalos indoklása szerint Krasznahorkai a látomásos és magával ragadó életművéért kapta az elismerést, amely „az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”. Ezzel Lénárd Fülöp 1905-ös fizikai Nobel-díja óta ő lett hazánk 18. díjazottja.

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá. A friss kitüntetett Kertész Imre után a második magyar író, aki megkapta a Nobel-díjat.

Az írónak elsők között gratulált Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”

– fogalmazott a kormányfő.

A díj odaítélése után Krasznahorkai Lászlót a Svéd Nemzeti Rádiónak sikerült elsőként elérnie telefonon.

„Nagyon boldog vagyok. Nyugodt és ideges egyszerre. Tudja, ez életem első napja, amikor Nobel-díjat nyertem” – nyilatkozta a gyulai születésű, magyar szerző.

A 71 éves író a Nobel-díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintot) is kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

Az elismerés bejelentése után nagy vihart kavart egy Krasznahorkainak tulajdonított mondat, amelyet igyekeztek úgy beállítani, mintha az író Orbán Viktornak címezte volna: „mindig is ellenezni fogom politikai tetteit és elképzeléseit”. Csakhogy később kiderült, egy olyan X-oldalon írták ki, amely nem is Krasznahorkaihoz tartozik, miután a 71 éves írónak nincs is hivatalos felülete az ominózus közösségi felületen. Később elérhetetlenné is vált az oldal, a baloldali-liberális körök és médiumok mégis publicitást adtak neki...

Krasznahorkai László első angol fordítóját közben elérte az Index, George Szirtes pedig elmesélte, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, amikor az író munkásságával foglalkozott.

Minél hosszabb a mondat, annál több vele a munka. Nagyon fárasztó tud lenni – néha egy óra munka után megfájdult a fejem.

De ha az ember lefordított már egy hosszú mondatot, a többi egyre könnyebbé válik, mert megtanulja hallani az eredeti szöveg zenéjét, tónusát és hangnemét” – hangsúlyozta az interjúban, majd arról is mesélt, a teljes kimerültség állapotában miért döntött úgy, hogy végül teljesen felhagy Krasznahorkai írásainak fordításával.

„Két okból hagytam abba Krasznahorkai fordítását. Először is, mert elsősorban – és mindmáig – költő vagyok, és László szövegeinek fordítása annyira kimerítő volt, hogy elhanyagoltam miatta a saját munkámat. Másodszor pedig azért, mert nem akartam a végtelenségig egy olyan író tolmácsa maradni, aki ekkora sikert ért el” – fogalmazott Szirtes.

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet".

A magyar Nobel-díjasok: 80 év, 18 elismerés

  • Lénárd Fülöp - 1905 fizikai Nobel-díj
  • Bárány Róbert - 1914 orvostudományi Nobel-díj
  • Zsigmondy Richard - 1925 kémiai Nobel-díj
  • Szent-Györgyi Albert - 1937 orvosi és élettani Nobel-díj
  • Hevesy György - 1943 kémiai Nobel-díj
  • Békésy György - 1961 orvosi-élettani Nobel-díj
  • Wigner Jenő Pál - 1963 fizikai Nobel-díj
  • Gábor Dénes - 1971 fizikai Nobel-díj
  • Milton Friedman - 1976 közgazdasági Nobel-díj
  • Carleton Daniel Gajdusek - 1976 fiziológiai- és orvostudományi Nobel-díj
  • Polányi János Károly - 1986 kémiai Nobel-díj
  • Elie Wiesel - 1986 béke Nobel-díj
  • Oláh György - 1994 kémiai Nobel-díj
  • Harsányi János - 1994 közgazdasági Nobel-díj
  • Kertész Imre - 2002 irodalmi Nobel-díj
  • Karikó Katalin - 2023 fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj
  • Krausz Ferenc - 2023 fizikai Nobel-díj
  • Krasznahorkai László - 2025 irodalmi Nobel-díj

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János

 

