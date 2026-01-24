Megfejthetjük az avarok titkait: a kínai BYD-gyár kiemelkedő lehetőséget hozott – régészek a Mandinernek

Hatalmas területen, mintegy 300 hektáron folyik Szeged és Magyarország egyik kiemelt fejlesztési projektje, a kínai BYD-gyár építése. Az építkezéssel a magyar régészet előtt is grandiózus lehetőségek nyíltak: a terület átvizsgálása közben

hatalmas avar kori temetőt és települést találtak, amelyeket az elmúlt évben föltártak – és szenzációs leletek bukkantak elő.

Az eredményekről és a várható fejleményekről Sóskuti Kornél csoportvezetőt, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ és Sztankovánszki Tibort, a Móra Ferenc Múzeum régészét kérdeztük.