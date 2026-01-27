Ft
mszp botka lászló választás2026 szeged szocialisták

Botka László húzta rá a halotti lepedőt az MSZP-re: esélytelen a szocialista párt indulása a választáson

2026. január 27. 22:57

A baloldali polgármester pontot tett a kérdésre.

2026. január 27. 22:57
null

Először a Magyar Nemzet belső informátorára hivatkozva számolt be arról, hogy a szocialisták 36 év után először nem indulnak a választáson, majd az MSZP – bár csak részben – cáfolta a lap értesüléseit. Most viszont úgy tűnik, Botka László, Szeged polgármestere tett végérvényesen pontot a kérdésre. A baloldali városvezető legújabb Facebook-posztjában azt írja: „Az MSZP nem tud elindulni a parlamenti választásokon, mert ehhez 71 egyéni jelöltre lenne szüksége, de ennyit sem tud kiállítani.” 

Az ex-MSZP-s politikus emlékeztet: „Én 1991-ben, 18 évesen lettem az MSZP tagja, 21 évesen lettem a párt színeiben Szeged országgyűlési képviselője 16 évig. 2002-től vagyok Szeged Polgármestere, 6. polgármesteri ciklusomat 2024–ben 68 százalékkal nyertem. Én az vagyok, aki mindig is voltam: egy magyar, európai, szociáldemokrata. Párt nélkül, immár évek óta”

Botka a posztja végén azért hitet tesz a kormányváltás mellett is, mint írja: „Szegeden nem fog múlni a rendszer-kormányváltás! Hajrá, Új, Magyar és Európai Köztársaság!” 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Barna Kutya
2026. január 27. 23:24
Az MSZP sohase volt baloldali! Mikor kormányon voltak, akkor is a nagytőke érdekeit képviselték. Szerintem Igen csak bajban lenne Botka úr, ha fel kéne sorolnia mit tettek a választópolgárokért, milyen intézkedésekkel könnyítettek az emberek életén! Szégyeljék magukat!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 27. 23:24
Rolexlacika a legnagyobb komcsi szardarab.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. január 27. 23:24
Szöged megérdemli doxalacit, mint komócsin eftárs politikai jodutódját. Az egyik legsötétebb alak a megszünő állampárt utódjában.
Válasz erre
0
0
akiaki
2026. január 27. 23:20
kevés embert ismerek, aki mszmp-s lett 18 évesen, a rendszerváltozás után, azonnal. de azok mind, végtelenül szar emberek! Szeged soha nem kapott annyi pénzt, mint az utóbbi években, és ez a nyomi panaszkodik!
Válasz erre
3
0
