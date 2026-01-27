Botka László húzta rá a halotti lepedőt az MSZP-re: esélytelen a szocialista párt indulása a választáson

Az MSZP-nél még nem született döntés, de azért mindenkit megnyugtattak: küszöbön áll a Tiszának való behódolás
A párt elnöke reagált az MSZP visszalépése kapcsán a sajtóban megjelent információkra.
A baloldali polgármester pontot tett a kérdésre.
Először a Magyar Nemzet belső informátorára hivatkozva számolt be arról, hogy a szocialisták 36 év után először nem indulnak a választáson, majd az MSZP – bár csak részben – cáfolta a lap értesüléseit. Most viszont úgy tűnik, Botka László, Szeged polgármestere tett végérvényesen pontot a kérdésre. A baloldali városvezető legújabb Facebook-posztjában azt írja: „Az MSZP nem tud elindulni a parlamenti választásokon, mert ehhez 71 egyéni jelöltre lenne szüksége, de ennyit sem tud kiállítani.”
Az ex-MSZP-s politikus emlékeztet: „Én 1991-ben, 18 évesen lettem az MSZP tagja, 21 évesen lettem a párt színeiben Szeged országgyűlési képviselője 16 évig. 2002-től vagyok Szeged Polgármestere, 6. polgármesteri ciklusomat 2024–ben 68 százalékkal nyertem. Én az vagyok, aki mindig is voltam: egy magyar, európai, szociáldemokrata. Párt nélkül, immár évek óta”.
Botka a posztja végén azért hitet tesz a kormányváltás mellett is, mint írja: „Szegeden nem fog múlni a rendszer-kormányváltás! Hajrá, Új, Magyar és Európai Köztársaság!”
Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt.
