Botka László húzta rá a halotti lepedőt az MSZP-re: esélytelen a szocialista párt indulása a választáson

Először a Magyar Nemzet belső informátorára hivatkozva számolt be arról, hogy a szocialisták 36 év után először nem indulnak a választáson, majd az MSZP – bár csak részben – cáfolta a lap értesüléseit. Most viszont úgy tűnik, Botka László, Szeged polgármestere tett végérvényesen pontot a kérdésre. A baloldali városvezető legújabb Facebook-posztjában azt írja: „Az MSZP nem tud elindulni a parlamenti választásokon, mert ehhez 71 egyéni jelöltre lenne szüksége, de ennyit sem tud kiállítani.”