Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel tisza párt magyar társadalomkutató

Négy évvel ezelőtt a Magyar Társadalomkutató volt a legpontosabb: most 10 százalék előnyt mért a Fidesznek

2026. január 26. 10:52

Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt.

2026. január 26. 10:52
null

A Magyar Társadalomkutató volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet – hívja fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Akkor a választás előtti mérésükben 50 százalékos Fideszt (a végeredmény 52,4 százalék lett), 40 százalékos ellenzéket (36 százalék lett) jósoltak, és egyedüliként jelezték előre a Mi Hazánk bejutását. A többi kutatócég pontatlanabb volt. Érdemes tehát figyelni ennek a kutatócégnek a felméréseire.

Ezt is ajánljuk a témában

Eszerint a január sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt. A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is kétszámjegyű. A felmérés alapján a Mi Hazánk Mozgalom áll a harmadik helyen, így most egy hárompárti Országgyűlés alakulna.

„Természetesen április 12-én nem a szimpátia, csak a leadott szavazatok számítanak, így a mozgósításnak kiemelt jelentősége van” – hívja fel a figyelmet Deák Dániel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kulakman
2026. január 26. 11:57
Nem kell nagy előnyt mérni, mert elkényelmesít!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 26. 11:33
igy legyen most is! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
1
tekeva
2026. január 26. 11:07
Úgy legyen! De nem szabad elfeledni, hogy egyik közvéleménykutató sem tudja az igazságot, illetve egyiknek sem tudjuk a szándékát. Április 12-én menjünk szavazni! És akkor legyen megint ez a legpontosabb közvéleménykutató!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!