Négy évvel ezelőtt a Magyar Társadalomkutató volt a legpontosabb: most 10 százalék előnyt mért a Fidesznek

Eszerint a január sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt. A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is kétszámjegyű. A felmérés alapján a Mi Hazánk Mozgalom áll a harmadik helyen, így most egy hárompárti Országgyűlés alakulna.



„Természetesen április 12-én nem a szimpátia, csak a leadott szavazatok számítanak, így a mozgósításnak kiemelt jelentősége van” – hívja fel a figyelmet Deák Dániel.