Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
mszp komjáthi imre választás

Az MSZP-nél még nem született döntés, de azért mindenkit megnyugtattak: küszöbön áll a Tiszának való behódolás

2026. január 27. 11:51

A párt elnöke reagált az MSZP visszalépése kapcsán a sajtóban megjelent információkra.

2026. január 27. 11:51
null

Az MSZP nem hozott döntést arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson – kommentálta kedden az ellenzéki párt az ezzel kapcsolatos sajtóhíreket.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmaztak, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

a sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben”.

Idézték Komjáthi Imrét, az MSZP elnökét, aki szerint „ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – közölte.

A közleményben azt írták, a párt soron következő kongresszusát várhatóan február közepéig összehívják.

Rögzítették azt is, a szocialisták célja a „rendszerváltás”

ugyanakkor a 2026-os választás meghatározó tétjének a szociáldemokrata értékek képviseletét tartják.

Ezt is ajánljuk a témában

A Magyar Nemzet kedden arról írt, hogy az MSZP 36 év után feltehetően nem indul a soron következő országgyűlési választáson. A napilap szerint a párt önkéntesek hiányára hivatkozva dönthet a távolmaradás mellett.

(MTI)

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. január 27. 14:10
ÓCSKA BÜDÖS KOMCSIK, MINDIG EZT CSINÁLTÁK A SAJÁT HAZÁJUKAT IS ELÁRULTÁK, HA AZ ÉRDEKEIK EZT DIKTÁLTÁK
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 27. 13:46
A vén botoxos cenzor, múmia Lendvai Ildikó is a Tiszára szavaz......eddig jutottak!
Válasz erre
0
0
hátakkor
2026. január 27. 13:31
Ez már a megújult mszp??
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2026. január 27. 13:06
Szánalmas VERGŐDÉS.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!