Az MSZP-nél még nem született döntés, de azért mindenkit megnyugtattak: küszöbön áll a Tiszának való behódolás

A párt elnöke reagált az MSZP visszalépése kapcsán a sajtóban megjelent információkra.
Az MSZP nem hozott döntést arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson – kommentálta kedden az ellenzéki párt az ezzel kapcsolatos sajtóhíreket.
Az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmaztak,
a sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben”.
Idézték Komjáthi Imrét, az MSZP elnökét, aki szerint „ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – közölte.
A közleményben azt írták, a párt soron következő kongresszusát várhatóan február közepéig összehívják.
Rögzítették azt is, a szocialisták célja a „rendszerváltás”,
ugyanakkor a 2026-os választás meghatározó tétjének a szociáldemokrata értékek képviseletét tartják.
A Magyar Nemzet kedden arról írt, hogy az MSZP 36 év után feltehetően nem indul a soron következő országgyűlési választáson. A napilap szerint a párt önkéntesek hiányára hivatkozva dönthet a távolmaradás mellett.
(MTI)
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI