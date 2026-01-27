Az MSZP-nél még nem született döntés, de azért mindenkit megnyugtattak: küszöbön áll a Tiszának való behódolás

a sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben”.

Idézték Komjáthi Imrét, az MSZP elnökét, aki szerint „ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – közölte.