Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég

Négy évvel ezelőtt a Magyar Társadalomkutató volt a legpontosabb: most 10 százalék előnyt mért a Fidesznek
Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt.
Elkezdett aggódni Magyar Péter a választás miatt. A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán igyekezett parancsokat osztogatni a többi ellenzéki pártnak.
Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”
– fogalmazott Magyar Péter, majd végül leszögezte: „azon pártok vezetőiről, amelyek mégis a rendszerváltás útjába állnak, a magyar választók mondanak ítéletet április 12-én”.
A Mandiner hétfőn felhívta rá a figyelmet, hogy a Magyar Társadalomkutató volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet. Akkor a választás előtti mérésükben 50 százalékos Fideszt (a végeredmény 52,4 százalék lett), 40 százalékos ellenzéket (36 százalék lett) jósoltak, és egyedüliként jelezték előre a Mi Hazánk bejutását. A többi kutatócég pontatlanabb volt. Érdemes tehát figyelni ennek a kutatócégnek a felméréseire.
Az új felmérés szerint a január sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja,
így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt.
A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is két számjegyű.
Tehát van oka Magyar Péternek az aggodalomra.
