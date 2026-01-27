Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég

Van oka az aggodalomra

A Mandiner hétfőn felhívta rá a figyelmet, hogy a Magyar Társadalomkutató volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet. Akkor a választás előtti mérésükben 50 százalékos Fideszt (a végeredmény 52,4 százalék lett), 40 százalékos ellenzéket (36 százalék lett) jósoltak, és egyedüliként jelezték előre a Mi Hazánk bejutását. A többi kutatócég pontatlanabb volt. Érdemes tehát figyelni ennek a kutatócégnek a felméréseire.

Az új felmérés szerint a január sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja,

így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt.

A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is két számjegyű.