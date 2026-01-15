Beváltotta ígéretét a BYD: így választották ki a szegedi elektromosautó-gyár első magyar beszállítóját

– elevenítette fel a történteket a Mandinernek Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a folytonos készenlét mellett a rendkívül gyors kommunikációt is értékelhették a kínaiak.

Kollégája, Albert Zsolt szerint az ázsiaiak specifikus területre kerestek beszállítót, ezért az általános cégismertető beküldésén kívül egy kérdőívet is ki kellett tölteniük, amelyben többek között arra voltak kíváncsiak, hogy mely termékeket, eszközöket képesek előállítani milyen mérettartományban, pontossággal és határidővel.

„Pár héttel később érkezett a hír, hogy a BYD szeretne felvenni minket a beszállítói listájára. Ehhez azonban nekünk még át kell ugrani néhány akadályt” – fogalmazott az értékesítési és projektigazgató. Kiemelte: nagyon sok szakmai kérdésre kellett válaszolniuk, amelyek kiterjedtek a munkavédelemre, a minőségbiztosításra, de még az etikai kódexre is.

Ezt követően a BYD gyors egymásutánban több ajánlatot kért is tőlük, úgy, hogy még a hivatalos dokumentációk feltöltése is folyamatban volt. „Biztosan volt közöttük tesztajánlat-kérés is” – tette hozzá Albert Zsolt, kiemelve, hogy e során az árszint mellett a precizitást és a gyorsaságot is vizsgálták. „Először kicsit döcögött a kommunikáció is. Például hozzá kellett szoknunk, hogy az e-mailek gyakran csak kínaiul jöttek, de a csatolt anyagokat két nyelven írják, úgy, hogy a kínai szövegbe beleágyazzák az angolt is.”

Ezután jött a minőségirányítási audit, mégpedig online. „Kínából vezényelték le, Győr és Szeged bevonásával.