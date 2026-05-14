Tucatnyi határozatot adott ki a Tisza: elrendelték a kegyelmi ügy kivizsgálását és a közmédia pénzügyi átvilágítását

Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet – váratlant lépett Magyar Péter
Ruff Bálint és Vitézy Dávid is széles jogköröket kapott.
Többek között.
Zsinórban harmadik nap jelenik meg újabb Magyar Közlöny-szám május 12. óta: a csütörtöki számban Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát. Emellett az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését is elrendelték, továbbá a kórházhűtés rendszeréről és a közmédia felülvizsgálatáról is rendelkezett Magyar Péter kormányfő.
Összesen 12 kormányhatározat jelent meg csütörtökön.
Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a.
Ugyancsak elrendelte a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű és soron kívüli kivizsgálását is, aminek felelőseként a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert nevezte meg. A vizsgálat határideje augusztus 31-e.
A Tisza emellett a közmédia finanszírozásának „teljes körű és soron kívüli” felülvizsgálatát is elrendelte.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert