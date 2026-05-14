Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza magyar közlöny határozat kormányrendelet

Tucatnyi határozatot adott ki a Tisza: elrendelték a kegyelmi ügy kivizsgálását és a közmédia pénzügyi átvilágítását

2026. május 14. 16:20

Többek között.

2026. május 14. 16:20
null

Zsinórban harmadik nap jelenik meg újabb Magyar Közlöny-szám május 12. óta: a csütörtöki számban Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát. Emellett az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését is elrendelték, továbbá a kórházhűtés rendszeréről és a közmédia felülvizsgálatáról is rendelkezett Magyar Péter kormányfő.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 kormányhatározat jelent meg csütörtökön.

Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ugyancsak elrendelte a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű és soron kívüli kivizsgálását is, aminek felelőseként a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert nevezte meg. A vizsgálat határideje augusztus 31-e.

A Tisza emellett a közmédia finanszírozásának „teljes körű és soron kívüli” felülvizsgálatát is elrendelte.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
igazmagyar
2026. május 14. 18:51
Nekem nem lesz soha miniszterelnököm az, aki magát összeszarva, befosva és bekábítószerezve felpofoz egy embert, majd miután a szórakozóhely őrei kitaszítják az utcára, egy állampolgár telefonját bedobja a Dunába, de felelősséget nem vállal érte. Ennek a senkiházi ripacsnak a listáján annyi gazemberség szerepel, hogy napokig lehetne sorolni. Nyert a Tisza, mely bővebben a tiszta szarok ripacs gyülekezete, de valójában nem is ők nyertek, hanem a META. Ezek után minden SZAR lesz, pont olyan, mint poloska peti gatyája volt. Aki nem látta a képet, meg lehet találni a neten.
Válasz erre
1
0
zabszem
2026. május 14. 18:50
angie1 : De mit vesz elő rajta? Teljesen világos az "ügy" mindenkinek. A köztársasági elnök kegyelmet adott, K. Endrének, aki három hónap múlva szabadult volna. Majd lemondott. Mit kell ezen még ragozni?
Válasz erre
0
0
zabszem
2026. május 14. 18:46
Aztán mi a szart vizsgál a kegyelmi ügyön. Már rohadt unalmas. A köztársasági elnök lemondott. Vagy ötször mondjon le?
Válasz erre
0
0
angie1
2026. május 14. 18:37
Majd Juditot is előveszi?! Mondjuk simán kinézem belőle!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!