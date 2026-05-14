Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány feladat hatáskör magyar közlöny rendelet

Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet – váratlant lépett Magyar Péter

2026. május 14. 06:17

Ruff Bálint és Vitézy Dávid is széles jogköröket kapott.

2026. május 14. 06:17
null

Megjelent a kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet szerdán éjfél előtt a Magyar Közlönyben. A statútum rendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett 

a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat- és hatásköreit tartalmazza.

A dokumentum szerint Magyar Péter miniszterelnök 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, 
  • meghatározza a kabinet általános politikáját, 
  • koordinálja a miniszterek munkáját, 
  • valamint összehívja és vezeti a kormány üléseit. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint széles jogköröket kapott: többek között ő felel az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért. A rendelet külön kitér a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladataira is: Tóth Péter a nemzetbiztonsági, honvédelmi és rendvédelmi tevékenységek koordinációjáért felel majd.

A tárcák közötti feladatmegosztás több területen is átalakul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez kerül a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az erdőgazdálkodás, míg Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter irányítása alá tartozik majd a Paksi Atomerőmű bővítése. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerül, aki az állami vagyon felügyeletéért, a közbeszerzésekért, a lakáscélú állami támogatásokért és a szerencsejáték szabályozásáért is felel. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén széles portfóliót kapott: a közlekedés és az állami beruházások mellett hozzá tartozik majd a lakáspolitika, a területrendezés, az útdíjfizetés, a rozsdaövezetek fejlesztése és az építésügyi szabályozás is.

Ezt is ajánljuk a témában

A rendelet alapján Orbán Anita külügyminiszter a külpolitikai feladatok mellett a külföldi magyar kulturális intézetekért, a polgári hírszerzés irányításáért, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps programért is felel majd. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterhez kerül a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttképzés felügyelete, míg Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter irányítja majd a foglalkoztatáspolitikát, a közfoglalkoztatást, a családpolitikát és a társadalmi felzárkózást. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter felel az uniós források felhasználásáért, az önkormányzatokért és a területfejlesztésért. 

A rendelet azt is rögzíti, hogy négy miniszter – az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszter – vétójogot kap a jogszabályok megalkotásában – teszi hozzá a Telex összefoglalója. 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. május 14. 09:22
Legalább az ÁVH jól fog működni.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. május 14. 09:19
Alkalmatlan káderek csapata.
Válasz erre
0
0
righteous
2026. május 14. 09:16
Borbás meg nem lesz a magyar légi-irányítás és repülôgyártás államtitkára? Úgy beleillene a sorba.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. május 14. 08:52
Sehol nem látom a szakképzést.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!