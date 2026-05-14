Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet – váratlant lépett Magyar Péter

Ruff Bálint és Vitézy Dávid is széles jogköröket kapott.
Megjelent a kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet szerdán éjfél előtt a Magyar Közlönyben. A statútum rendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett
a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat- és hatásköreit tartalmazza.
A dokumentum szerint Magyar Péter miniszterelnök
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint széles jogköröket kapott: többek között ő felel az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért. A rendelet külön kitér a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladataira is: Tóth Péter a nemzetbiztonsági, honvédelmi és rendvédelmi tevékenységek koordinációjáért felel majd.
A tárcák közötti feladatmegosztás több területen is átalakul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez kerül a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az erdőgazdálkodás, míg Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter irányítása alá tartozik majd a Paksi Atomerőmű bővítése. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerül, aki az állami vagyon felügyeletéért, a közbeszerzésekért, a lakáscélú állami támogatásokért és a szerencsejáték szabályozásáért is felel. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén széles portfóliót kapott: a közlekedés és az állami beruházások mellett hozzá tartozik majd a lakáspolitika, a területrendezés, az útdíjfizetés, a rozsdaövezetek fejlesztése és az építésügyi szabályozás is.
A rendelet alapján Orbán Anita külügyminiszter a külpolitikai feladatok mellett a külföldi magyar kulturális intézetekért, a polgári hírszerzés irányításáért, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps programért is felel majd. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterhez kerül a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttképzés felügyelete, míg Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter irányítja majd a foglalkoztatáspolitikát, a közfoglalkoztatást, a családpolitikát és a társadalmi felzárkózást. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter felel az uniós források felhasználásáért, az önkormányzatokért és a területfejlesztésért.
A rendelet azt is rögzíti, hogy négy miniszter – az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszter – vétójogot kap a jogszabályok megalkotásában – teszi hozzá a Telex összefoglalója.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP