Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet – váratlant lépett Magyar Péter

képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban,

meghatározza a kabinet általános politikáját,

koordinálja a miniszterek munkáját,

valamint összehívja és vezeti a kormány üléseit.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint széles jogköröket kapott: többek között ő felel az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért. A rendelet külön kitér a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladataira is: Tóth Péter a nemzetbiztonsági, honvédelmi és rendvédelmi tevékenységek koordinációjáért felel majd.

A tárcák közötti feladatmegosztás több területen is átalakul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez kerül a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az erdőgazdálkodás, míg Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter irányítása alá tartozik majd a Paksi Atomerőmű bővítése. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerül, aki az állami vagyon felügyeletéért, a közbeszerzésekért, a lakáscélú állami támogatásokért és a szerencsejáték szabályozásáért is felel. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén széles portfóliót kapott: a közlekedés és az állami beruházások mellett hozzá tartozik majd a lakáspolitika, a területrendezés, az útdíjfizetés, a rozsdaövezetek fejlesztése és az építésügyi szabályozás is.