Már Magyarországra is jön az olaj a Barátság kőolajvezetéken

Az ukránok újra megnyitották a csapokat.
Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol Nyrt.
A társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján tudatta,
a Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.
Ismert, a Mol szerdán közölte, hogy az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken. A JSC Ukrtransnafta akkor arról értesítette a magyar olajtársaságot, hogy szerda délben megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a vezetékrendszeren Ukrajnában.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI