Már Magyarországra is jön az olaj a Barátság kőolajvezetéken

a Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.

Ismert, a Mol szerdán közölte, hogy az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken. A JSC Ukrtransnafta akkor arról értesítette a magyar olajtársaságot, hogy szerda délben megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a vezetékrendszeren Ukrajnában.

