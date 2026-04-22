Bejelentette a Mol, mikor jön az első szállítmány az újraindított Barátság kőolajvezetéken

A Mol megerősítette: a Barátság vezeték készen áll a kőolajszállításra
A vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek.
Nagyon hamar.
Megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok – közölte a Mol szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
A JSC Ukrtransnafta arról értesítette a Molt, hogy szerda délben megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a vezetékrendszeren Ukrajnában. A Mol arra számít, hogy az újraindítás utáni első kőolaj-szállítmányok
legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Soós Lajos