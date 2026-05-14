Vitézy Dávid költözik: a közlekedési és beruházási miniszter elárulta, hol lesz a székháza a tárcának

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Népszavának árulta el, hogy a Budapest XI. kerületében, az Október huszonharmadika utcában álló egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – írja a Telex.

A költözést a híroldal szerint az indokolja, hogy a Lázár János-féle minisztérium Alkotmány utcai épületét a Miniszterelnökség foglalja el Magyar Péter korábbi bejelentése szerint.