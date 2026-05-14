Vitézy Dávid költözik: a közlekedési és beruházási miniszter elárulta, hol lesz a székháza a tárcának

Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet – váratlant lépett Magyar Péter
Ruff Bálint és Vitézy Dávid is széles jogköröket kapott.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Népszavának árulta el, hogy a Budapest XI. kerületében, az Október huszonharmadika utcában álló egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – írja a Telex.
A költözést a híroldal szerint az indokolja, hogy a Lázár János-féle minisztérium Alkotmány utcai épületét a Miniszterelnökség foglalja el Magyar Péter korábbi bejelentése szerint.
A Mandineren írtunk róla, hogy a Tisza-kormány szerda éjjel megjelentette a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendeletet. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter széles portfóliót kapott: a közlekedés és az állami beruházások mellett hozzá tartozik majd a lakáspolitika, a területrendezés, az útdíjfizetés, a rozsdaövezetek fejlesztése és az építésügyi szabályozás is.
Nyitókép: az egykori Mol-székház 2022-ben (Fotó: Róka László/MTI)