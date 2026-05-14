Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés kormány tisza párt tarr zoltán üzemanyag mol miniszter Kapitány István

Itt az újabb ellentét a Tisza-kormányon belül – mást gondolnak a miniszterek a Mol sorsáról

2026. május 14. 11:12

Emellett számos nyitott kérdésre kell a közeljövőben választ adnia a nemrég felállt kabinetnek. Ilyen többek között az orosz üzemanyag behozatal vagy a rezsicsökkentés jövője

2026. május 14. 11:12
null

A Magyar Nemzet cikkében rámutatott, hogy a magyar energiastratégia egyik kulcskérdése a Mol-csoport jövője, amelyről Tarr Zoltán is élesen nyilatkozott március közepén. 

Emlékezetes a Tisza alelnöke és immár kulturális miniszter a Politicónak azt mondta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a párt a magyar energiavállalat tulajdonosi és irányítási struktúráját át kívánja alakítani, és e célból már külön munkacsoportot is felállított, 

azonban erről egyelőre még részleteket nem tudni. 

A brüsszeli lapnak Tarr annyit árult még el röviden, hogy az elképzelés szerint olyan piaci szakembereket vonnának be a stratégiai vállalatok, – így a Mol igazgatótanácsába –, akik nem rendelkeznek kormányzati múlttal, amitől a cégek hatékonyságának növekedését várják. Ezzel kapcsolatban elsősorban az a fenntartás merült fel, hogy az ilyen vállalatvezetők nem ismerik az állami energiapolitika és az ellátásbiztonság speciális logikáját, ami rendszerszintű nehézségeket okozhat a működésben – idézte fel a lap.

Mást gondol a szakminiszter

Ehhez képest Kapitány István a gazdasági és energetikai bizottság előtt hétfőn máshogy fogalmazott. Arról beszélt, 

szerinte nem az

állam feladata, hogy a Mol tevékenységét bármilyen szinten is befolyás alá vonja, minden döntés a tulajdonosoké és részvényeseké. 

Ezen a ponton a Magyar Nemzet megjegyezte, hogy a tulajdonosi szerkezet érdemi átrendezéséhez kétharmados országgyűlési többség szükséges, amit most a Tisza Párt megszerzett.

A Shell korábbi globális alelnöke azt is elmondta, hogy 

a magyar olajtársaságot jelentős, jól működő regionális energiavállalatnak tartja, és a kormány célja, hogy ez így is maradjon. 

A miniszter megjegyezte azt is, hogy véleménye szerint hatékony együttműködés várható. Ez az állásfoglalás egybecseng korábbi nyilatkozatával, amelyben a szabad piac működését méltatta – igaz, az árrésstopok kapcsán –, ugyanakkor élesen ellentmond Tarr Zoltán Mol-átalakításos kinyilatkoztatásának.

Az orosz függőséget és nem az orosz partnerséget szüntetnék meg

A lap továbbá arra is rámutatott, hogy az orosz energiahordozókról való leválás kérdése kapcsán is láthatók kisebb ellentmondások Kapitány István kijelentései, a Tisza programja és a brüsszeli elvárás között.

A párt programjában ugyanis az szerepel, hogy 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget. Ennél jóval szigorúbb az Európai Bizottság által jóváhagyott követelmény, amely az orosz irányból érkező beszerzéseket 2027-től tiltja a tagállamoknak, igaz, akár az új kormány is kialkudhat némi türelmi időt vagy mentességet. 

Kapitány a parlamenti bizottság előtt azt mondta, hogy 

fontosnak tartja a magyar energiaellátás diverzifikálását, mindig a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb és a legfenntarthatóbb forrást kell választani. 

„Nem volt sikeres megoldás, hogy 65 százalékról 90 százalékra ment az orosz olaj aránya 2022 és 2025 között. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország a több lábon álló, praktikus megoldást választotta volna.” Ugyanakkor korábbi kormányzati állítások szerint a legolcsóbb, legmegbízhatóbb és legfenntarthatóbb forrás az orosz import volt, ezért is alakulhatott ki a frissen kinevezett miniszter által említett 90 százalékos behozatali arány.

A tárcavezető azt is elmondta az orosz olajjal összefüggésben, hogy semmiről nem szeretnének leválni, hanem opciókat szeretnének kapni. Ez szintén összecseng azzal a február közepi nyilatkozatával, amely szerint „az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget” szüntetnék meg. Kapitány akkor hozzátette, hogy az olaj beszerzési forrásainak bővítése szerinte nem lehetetlen, mert „a környező országok jellemzően nem orosz forrásból vásárolnak, és nem látjuk a benzinkutakon azt az árkülönbséget Magyarország javára, aminek az eltűnésével riogatnak” – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Nem kizárt a rezsicsökkentés szűkítése

Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy becslések szerint a Mol az olcsóbb orosz nyersolaj révén az elmúlt években több száz milliárd forintos extra nyereséget realizált, amelyből mintegy 500 milliárd forint extraprofitadó formájában a rezsivédelmi alapba került. Ez a forrás kulcsszerepet játszik abban, hogy a magyar lakossági energiaárak európai szinten a legalacsonyabbak maradjanak, 

a Tisza Párt azonban egyelőre nem közölt konkrét költségvetési számítást, részletes rezsivédelmi fedezeti modellt, amely számszerűen bemutatná, miből pótolnák az olcsóbb orosz energia esetleges kiesésének hatását. 

Márpedig a Tisza további vállalása szerint a rezsicsökkentés rendszerét nemcsak fenntartaná, hanem ki is terjesztené – hangsúlyozták a cikkben.

Hogy ez tényleg így lesz, az immár erősen kétséges. Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere a keddi bizottsági meghallgatásán ugyanis arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést nem tartanák fenn a jelenlegi formájában. Szavaiból arra lehetett következtetni, hogy leginkább rászorultsági alapon tennék majd elérhetővé az állami segítséget, azaz nem kiterjesztenék, hanem szűkítenék a rezsicsökkentést.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Purger Tamás

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Miniszterjelölti meghallgatások, vol. 5: Kármán András pénzügyminiszter

Kármán András is tett határozott politikai állításokat, amik innentől számonkérhetők rajta.

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 14. 11:42
Nagyon melegen ajanlhato a fidkanyoknak, hogy merjenek kicsik lenni... mielott agyonbasszak oket
Válasz erre
1
8
Robert69
•••
2026. május 14. 11:42 Szerkesztve
A miniszterelnök dolga lenne, hogy a hajót irányban tartsa de persze a mi operetthuszár Mini Pöcsünk jobban el van foglalva a Facebook like-okkal mint a feladatával, neki kellene összehangolnia a kormány működését, ehelyett meg marketing kampányt folytat, azok meg beszélnek össze vissza. De amilyen egy szervezet vezetője olyan a szervezet is...........csak kár hogy ezt majd 9.6millió - (16 miniszter +27 tisza párttag ) szívjuk meg
Válasz erre
2
0
elcapo-3
2026. május 14. 11:33
"hogy a rezsicsökkentést nem tartanák fenn a jelenlegi formájában. Szavaiból arra lehetett következtetni, hogy leginkább rászorultsági alapon tennék majd elérhetővé az állami segítséget, azaz nem kiterjesztenék, hanem szűkítenék a rezsicsökkentést " Szektás tahók.....erre szavaztatok!
Válasz erre
5
0
Tarpibp
2026. május 14. 11:32
Lesz itt még baj, mikor a fél hülye Tarr meg a többiek parancsolni kívánnak Kapitánynak. Az az ember most dicsőségre vágyik nem pénzre. Amennyiben a MOL-t ezek kretének elkezdik szétszedni, az neki nem fog dicsőséget hozni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!