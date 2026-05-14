kormány Tisza Párt Magyar Péter

Cirkusz kenyér nélkül

2026. május 14. 06:40

Örök időkig nem lehet megtartani azt a felhergelt állapotot, amibe belekergették a társadalom egy jelentős részét.

Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„»Kenyeret és cirkuszt a népnek!« – tartja az ókori római mondás, a most hivatalba lépett Tisza-kormány vezére pedig gyermeki rajongással tekinthet a történelem mára letűnt korszakára, hiszen a tapasztalatok szerint onnan merít ihletet a kormányzáshoz. Magyar Péter felszínes szórakoztatással és minimális ellátással igyekszik elterelni a figyelmet a lényegi problémákról, többek között arról, hogy halovány lila gőze sincs, hogyan kellene kormányozni, mit kellene csinálnia, vagy hogyan kellene parancsolnia olyan minisztereknek, akik egy pillanat alatt kettéharapják, ha nem vigyáz álmában. Miként pedig nem tudja, merre van az előre, kénytelen ugyanazt csinálni, amit az elmúlt két évben és a választási kampányban. 

Az egyetlen esélye a politikai túlélésre pusztán az, hogy mutogasson az előző kormányra, hergelje a népet és ezzel lerázza magáról az ország vezetésének felelősségét. Nagyon szépen hangzott minden ígéret a kampányban, nyomás és kötelesség nélkül nagyon könnyű bolondítani a népet, csak amikor már ténylegesen tenni kellene az ígéretek betartásáért, akkor megáll a tudomány.

A frissen felkent miniszterelnök gyakran használja az egyébként egy internetes mémről lemásolt »abszolút filmszínház« kifejezést, csakhogy amíg a hívek mosolyognak és nevetnek rajta, addig Magyar Péter halálosan komolyan gondolja a dolgot. Már akkor is sejtettük, hogy celebkormányzásra készül, amikor elkészíttetett egy filmet saját magáról, amit a mozikban is levetítettek, később pedig az interneten is elérhetővé tettek, de az országgyűlési ülésteremben látottak minden eddigi dolgot felülmúltak. Minden szögből, minden szektorból operatőrök rohangálnak profi felszereléssel, hogy gondosan elkapják a celebkormányfő legkisebb sóhaját is. A lényeg a séró, a fröcsögés, a kocsmai stílus és az egyeduralkodás látszata. Nem kérdés, hogy készül a többrészes mozifilm újabb epizódja, csak ne lepődjünk meg, ha ősszel a gyerekeink úgy jönnek haza az iskolából, hogy a démonizált testnevelés­óra helyett azt vetítik nekik a Szivárvány TV délelőtti műsoridejében.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szilvarozsa
2026. május 14. 09:09
Még az augusztusi bulit megtartja, megünnepelteti magát. Aztán szeptembertől jön a hadd el hadd.
krokodilgenya
2026. május 14. 08:48
Ez az egzaltáltság, amibe belehergelték a népet kizárt, hogy tartósan fennmaradjon. Minden kormányzati ciklusnak vannak mélypontjai. Nyilván nem 1-2 hét után kezdődnek az erózió és fásultság jelei megmutatkozni, -nem. Majd akkor amikor jön a fűtési szezon, amikor a benzinár még mindig nem lefelé hanem felfelé megy, ha a bótba amikor elmegy a Tiszás Marika néni azt csóválja a fejét meg leáll az Erzsikével, hogy jajhát hogy minden ijjjen drága te. És akkor lassan hónapok alatt beindul az erjedés. A nagy duzzadt fasz se meredezik örökké, ahogy Poloska nimbusza sem fog. Minden a nép hitén múlik, hit nélkül bármiféle kormányzás lehetetlen, ezt már a kínaiak évezredekkel ezelőtt éve is tudták
antoniosalazar
2026. május 14. 08:04
johannluipigus 2026. május 14. 07:24 @antoniosalazar "Néhány hét és meg fogtok őrülni a hatalom elvesztésébe." Nem az a baj, hogy "elvesztettük" a hatalmat, hanem az, hogy hitvány emberek kezébe került, maga szerencsétlen balfácán. Nektek mindenki hitvány aki nem fideszes. Ezért is kaptatok ki ilyen arányban.
gullwing
2026. május 14. 08:04
Ne csodálkozzunk hogy ezek nem értenek az ország vezetéséhez sem.. Emlékszünk horn, megyó, elqró, libás uralkodására? Azok sem kerülnek be a magyar történelem legfényesebb lapjaira..... Bizonyítottak de a nép az istenadta egy része szelektív memóriával és korlátolt felfogóképességgel rendelkezik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!