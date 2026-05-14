„»Kenyeret és cirkuszt a népnek!« – tartja az ókori római mondás, a most hivatalba lépett Tisza-kormány vezére pedig gyermeki rajongással tekinthet a történelem mára letűnt korszakára, hiszen a tapasztalatok szerint onnan merít ihletet a kormányzáshoz. Magyar Péter felszínes szórakoztatással és minimális ellátással igyekszik elterelni a figyelmet a lényegi problémákról, többek között arról, hogy halovány lila gőze sincs, hogyan kellene kormányozni, mit kellene csinálnia, vagy hogyan kellene parancsolnia olyan minisztereknek, akik egy pillanat alatt kettéharapják, ha nem vigyáz álmában. Miként pedig nem tudja, merre van az előre, kénytelen ugyanazt csinálni, amit az elmúlt két évben és a választási kampányban.

Az egyetlen esélye a politikai túlélésre pusztán az, hogy mutogasson az előző kormányra, hergelje a népet és ezzel lerázza magáról az ország vezetésének felelősségét. Nagyon szépen hangzott minden ígéret a kampányban, nyomás és kötelesség nélkül nagyon könnyű bolondítani a népet, csak amikor már ténylegesen tenni kellene az ígéretek betartásáért, akkor megáll a tudomány.