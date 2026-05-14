Ez fogja meghatározni a következő éveket: élet-halál harcra készülnek a magyarok a szerbek ellen

Erre várt már mindenki! Bő két év után gólokkal tért vissza a legnagyobb magyar tehetség a válogatottba!
A magyar csapat nagyon simán győzte le Olaszországot.
Csütörtökön Szerbiában, vasárnap Veszprémben vív világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott. A párharc győztese lesz ott a 2027-es, olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda-világbajnokságon.
Sorsdöntő mérkőzések előtt áll a magyar férfi kézilabda-válogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata csütörtökön Nisben, vasárnap pedig Veszprémben találkozik a szerbekkel: a párharc győztese jut ki a jövő év eleji olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
A keret tagjai hétfőn találkoztak egymással Felcsúton és kezdték meg a felkészülést a párharcra, szerdán pedig el is utaztak a szerbiai mérkőzés helyszínére. A két meccs jelentőségével mindenki pontosan tisztában van, hiszen nemcsak a németországi vb, hanem a Los Angeles-i ötkarikás játékok is a tét.
„Ez a selejtező a csapat, a szurkolók és az egész magyar kézilabda szempontjából nagyon fontos lesz – jelentette ki a Mandinernek a román Dinamo Bucuresti-ből a nyáron Szegedre visszatérő beálló, Rosta Miklós. – Csak egy dolog lebeghet a szemeink előtt: ott akarunk lenni a vébén. A szerbeket jól ismerjük, nem olyan régen láttuk őket az Európa-bajnokságon is szerepelni. Magabiztosan, önbizalommal várjuk a párharcot, de tudjuk, ismerjük Szerbia erősségeit, ezekre oda kell figyelni. Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni belőlük.
Szeretnénk megmutatni, hogy a miénk a jobb csapat és jobban megérdemeljük a világbajnokságot!”
Rosta egyetért Chema Rodríguez szövetségi kapitány azon kijelentésével, hogy a két válogatott nagyjából egyenlő játékerőt képvisel, így a továbbjutási esélyek 50-50 százalék körül mozognak.
„Tényleg remek játékosok alkotják Szerbia együttesét, kiváló edzőjük van a spanyol Raúl González személyében, úgyhogy két ki-ki meccset várok. Remélem, mi fogunk jobban kijönni belőlük. Az mindenképpen előny lehet számunkra, hogy a visszavágót rendezik Veszprémben a fantasztikus közönségünk előtt.
De hogy meglegyen ez a pici plusz, az is kell, hogy az első mérkőzés után ne kelljen a sírból visszahozni a párharcot, hanem akár előnnyel mehessünk neki a visszavágónak.”
A magyar keret másik nagy hazatérője Imre Bence, aki kétévnyi légióskodás után hagyja ott a német Kielt a nyáron a Veszprém kedvéért.
Ez az időszak a válogatottaknál talán még az Európa-bajnokságnál is fontosabb, minden csapat élet-halál harcot fog vívni”
– árulta el lapunknak a 23 éves jobbszélső. – Pontosan tudjuk, hogy a 2028-as olimpiára még nehezebb lesz kijutni, mint a párizsira, mert Amerika elvisz egy helyet Európától. De ez még nagyon messze van, most először is arra kell koncentrálni, hogy ott legyünk a vébén, ezért kell mindent megtennünk. Szerintem is két hasonló kaliberű csapat találkozik egymással, még a stílusunk is hasonló, úgyhogy a napi forma mellett az dönthet, ki készül fel jobban a másikból.”
Szerbia az elmúlt világversenyeken nem remekelt, a januári Eb-n például csupán a 19. lett (a magyar válogatott 10.), ugyanakkor intő jel, hogy a csoportkörben három góllal legyőzte a későbbi ezüstérmes Németországot.
„Kemény párharc lesz, az biztos, senkinek nem kell bemutatni a keretüket, beállóban és a kapuban is olyan játékosaik vannak, akik a világ legjobbjai közé tartoznak. A Füchse Berlinben védő kapusukkal, Dejan Miloszavljevvel a hétvégén még a bajnokságban vívtam nagy csatát, amit nagyon élveztem. A meccs után beszéltünk is arról egy-két mondatot, hogy nemsokára válogatott ellenfelekként is találkozunk. De Mijajlo Marszenics is meghatározó játékosa a válogatott mellett a Berlinnek is, ami mindent elmond a szerbek erejéről. Nekünk viszont nem is ezzel kell foglalkoznunk, hanem, hogy a játékunkat tökéletesítsük, és kihozzuk magunkból a legtöbbet.”
Imre szerint a visszavágón pedig leendő klubjának otthona, a Veszprém Aréna különleges hangulata is a malmukra hajthatja a vizet.
„Tatabányán és Győrben is remek szokott lenni a közönség, sőt tavaly Nagykanizsán is az volt. Igazából bárhol játszunk itthon, nincs gond a hangulattal, bízom benne, hogy most is sokan kijönnek majd a meccsre.
Viszont a veszprémi csarnoknak van egy különleges múltja és atmoszférája is. Talán még a szerbek között is lesz néhány játékos, aki nem találkozott még ezzel, ezt az előnyünkre kell fordítanunk. Bele kell állnunk a párharcba, mert szerintem a magyar válogatottnak muszáj ott lennie a világbajnokságon, ha azt szeretnénk, hogy a kézilabdánk folyamatosan fejlődjön.”
A magyar férfi kézilabda-válogatott csütörtökön 18 órától játszik Szerbiában, a visszavágót vasárnap 17.30 órától rendezik Veszprémben. A párharc győztese lehet ott a 2027-es, olimpiai kvalifikációs németországi világbajnokságon.
A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete
Kapusok: PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), BARTUCZ László (MT Melsungen)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes, francia), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-PICK Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők: SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja, spanyol), GYŐRI Mátyás (FTC-Green Collect)
Balszélsők: KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC), BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE).
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert