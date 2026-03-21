Erre várt már mindenki! Bő két év után gólokkal tért vissza a legnagyobb magyar tehetség a válogatottba!

Krakovszki Bencét a 25.,

Bartucz Lászlót, Ilic Zorant és Fazekas Gergőt az 50.,

míg Ligetvári Patrikot a 125. válogatottsága alkalmából ismerték el emlékplakettel.

A mérkőzés a szintén Tatabányán rendezett női magyar–dánnal ellentétben messze nem teltház előtt kezdődött meg, ugyanakkor a kilátogató nézők igyekeztek jó hangulatot teremteni.

A magyar férfi kézilabda-válogatott. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az első gólt még a vendégek szerezték, aztán jött a Bodótól megszokott rakéta, majd Imre Bence két finom talátával máris kétgólos előnybe került a magyar csapat. Közvetlenül utána Ilic Zoran is egy duplával kezdte meg a gólgyártását, előbb egy leindítás, majd egy szép passzcsel után talált be, így 5–2-nél máris időt kért az olaszok szövetségi kapitánya. Sokra nem ment vele, nem sikerült megakasztani a magyar lendületet, a pályafutását a nyáron Veszprémben folytató kieli szélső, Imre már a harmadik gólját is megszerezte, de a másik szélről Krakovszki is eredményes volt (7–3).

Továbbra is jól játszott a magyar válogatott védekezésben (Palasics Kristóf parádézott a kapuban) és támadásban is: olyannyira, hogy Fazekas Gergő első találata, majd egy újabb Krakovszki-gól után a védekező specialista, Sipos Adrián is betalált – aztán az ellenfél akciója közben már a második kiállítását szedte össze negyed óra alatt (10–6).