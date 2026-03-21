Erre várt már mindenki! Bő két év után gólokkal tért vissza a legnagyobb magyar tehetség a válogatottba!

„Elképesztő érzés tizenhárom éven át folyamatosan válogatottnak lenni” – a magyar bombázó a Mandinernek
Szerinte ennek a történetnek még nincs vége.
A magyar válogatott felkészülési mérkőzésen könnyedén győzte le 30–19-re Olaszország legjobbjait. Bő két év után léphetett pályára ismét a nemzeti csapatban a magyar kézilabda legnagyobb tehetsége, Máthé Dominik.
A tizedik helyezéssel véget ért Európa-bajnokság után a héten először találkoztak egymással a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjai, az összetartást pedig az Olaszország elleni felkészülési mérkőzéssel zárták Tatabányán. A két csapat nem is olyan régen, a januári Eb csoportkörében is megmérkőzött egymással, és Chema Rodríguez együttese a papírformának megfelelően 32–26-os győzelmet aratott.
A magyar csapat a kontinenstornához hasonlóan ezúttal is sérülés miatt volt kénytelen nélkülözni Bánhidi Bence csapatkapitányt, hiányában szegedi csapattársa, Bodó Richárd volt a keret legrutinosabb tagja. Akadt komoly visszatérő is a nemzeti csapatban Máthé Dominik személyében: az Elverum átlövője még a 2024-es Eb-n szenvedett súlyos sérülést, azóta egyszer sem léphetett pályára a válogatottban.
Ahogy azt már megszokhattuk, a találkozó előtt a jubilálokat köszöntötte a Magyar Kézilabda-szövetség:
A mérkőzés a szintén Tatabányán rendezett női magyar–dánnal ellentétben messze nem teltház előtt kezdődött meg, ugyanakkor a kilátogató nézők igyekeztek jó hangulatot teremteni.
Az első gólt még a vendégek szerezték, aztán jött a Bodótól megszokott rakéta, majd Imre Bence két finom talátával máris kétgólos előnybe került a magyar csapat. Közvetlenül utána Ilic Zoran is egy duplával kezdte meg a gólgyártását, előbb egy leindítás, majd egy szép passzcsel után talált be, így 5–2-nél máris időt kért az olaszok szövetségi kapitánya. Sokra nem ment vele, nem sikerült megakasztani a magyar lendületet, a pályafutását a nyáron Veszprémben folytató kieli szélső, Imre már a harmadik gólját is megszerezte, de a másik szélről Krakovszki is eredményes volt (7–3).
Továbbra is jól játszott a magyar válogatott védekezésben (Palasics Kristóf parádézott a kapuban) és támadásban is: olyannyira, hogy Fazekas Gergő első találata, majd egy újabb Krakovszki-gól után a védekező specialista, Sipos Adrián is betalált – aztán az ellenfél akciója közben már a második kiállítását szedte össze negyed óra alatt (10–6).
A különbség a sorcsere után tovább nőtt, meg sem érezték a mieink, hogy a legjobbak éppen pihenőt kaptak: Sipos második(!) találatával már hét gól volt a magyar válogatott előnye (13–6). A különbség a folytatásban sem apadt, sőt, csak nőtt, az első játékrészt Bodó foglalta keretes szerkezetbe, egy szabaddobás után ismét emelkedett, mint a rakéta, és belőtte a magyar válogatott utolsó gólját a szünet előtt, így lett 19–10 harminc perc után.
A második félidőben pedig eljött a nagy pillanat:
a pályára lépett Máthé Dominik, aki ráadásul rögtön az első támadásból be is talált, tízgólosra növelve a különbséget.
A mérkőzés egyértelműen eldőlt már ekkor, a kérdés tényleg csak az volt, hogy mennyi lesz közte, illetve nyilván azt nézte mindenki izgatottan, hogy a magyar kézilabdázás elmúlt éveinek legnagyobb tehetsége, a sérülései miatt sajnos ennél eddig sokkal kisebb pályaívet befutó Máthé milyen állapotban tért hosszú idő után vissza. Az biztos, hogy önbizalomban (szerencsére) nem szenved hiányt, egy szép trükkös hetesből szerezte meg második gólját, ezzel pedig már 11 volt a különbség (23–12).
Máthé harmadik találata már igazán klasszikusra sikeredett, felugrott az égbe és átlőtte az olasz falat – a találata után pedig a maroknyi kemény mag már a nevét skandálta. Közben a gólpasszokban is jeleskedett az Elverum légiósa, az olaszok pedig az Eb-vel ellentétben ezúttal semmilyen ellenállást nem fejtettek ki, ráadásul a meccs embere, Bartucz László parádézott a kapuban.
A magyar válogatott végül nagyon sima, 30–19-es győzelmet aratott. Chema Rodríguez legénységére májusban ennél sokkal komolyabb feladat vár, ugyanis Szerbiával kell megvívnia egy oda-visszavágós párharcot a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságért.
Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés
Magyarország–Olaszország 30–19 (19–10)
***
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka