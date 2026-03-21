„Elképesztő érzés tizenhárom éven át folyamatosan válogatottnak lenni” – a magyar bombázó a Mandinernek

„Ilyet még nem tapasztaltam” – a magyar bombázó elképesztő bókot kapott az északi toronytól
Pont nélkül maradt a magyar csapat Izland ellen. Bodó Richárd lövéseire nem volt ellenszere az északi óriásnak, Svájc ellen folytatódik a kézilabda Eb.
Bár szombaton Olaszországgal játszik, mégis Szerbiára készül a magyar férfi kézilabda-válogatott. Nemzeti csapatunk oszlopos tagja, Bodó Richárd nehéz időszakon megy keresztül, bár a Szeged játékosa mégsem érzi úgy, hogy bárkinek is bizonyítania kellene.
A magyar férfi kézilabda-válogatott alapembere szerint fontos, hogy minden edzésből és meccsből a lehető legtöbbet hozzák ki a májusi világbajnoki selejtező előtt. A Szeged balátlövőjével, Bodó Richárddal az olaszok elleni felkészülési mérkőzést megelőzően beszélgettünk.
A 33 éves kézilabdázó nem titkolja, nehéz időszakon megy keresztül. A sajtóban már az is felmerült, hogy a nyáron távozik a szegediektől. „Mostanában kevesebb játéklehetőséget kapok a klubomban, de ez is a sport része. Ezen a héten ugyanakkor a válogatotton van a fókusz, ide mindig nagy büszkeség jönni, nem számít, milyen találkozóról van szó, mi mindegyiket komolyan vesszük, így az Olaszország ellenit is, nyerni akarunk. Tény, hogy kicsit fiatalabb lett a keret az utóbbi időben, de továbbra is nagyon jó a hangulat, a játékosok motiváltak, élni akarnak a lehetőséggel. Én is teszem a dolgom, dolgozom tovább, remélem, hogy a munkának hamarosan a pályán is meglesz az eredménye” – fogalmazott a Mandinernek Bodó.
Arra kérdésere, hogy
a mellőzése miatt, így válaszolt:
Szegeden már tíz éve játszom, tudják, mire vagyok képes. Az edzéseken mindig a maximumot nyújtom, ezzel sosem volt probléma. Való igaz, most kevesebb lehetőség jut nekem, néha egyáltalán nem is lépek pályára, de amint azt már mondtam: keményen melózom, és abban bízom, hogy ez idővel változni fog.
„Felkészültünk az olaszokra, de közben azt is tudjuk, hogy a szerbek a litvánokkal csapnak össze, és valószínű, ők jutnak tovább, így Szerbia vár majd ránk a májusi világbajnoki selejtezőben. Addig minden közös edzést ki kell használnunk, az összes meccs ugyanolyan fontos számunkra a felkészülés szempontjából. Mindent megteszünk azért, hogy kijussunk a vébére, de kemény párharc vár ránk.”
Ahogy a januári Európa-bajnokságon, a mieink ezúttal sem számíthatnak a világ egyik legjobb beállójára, Bánhidi Bencére, akivel Bodó Richárd a pályán kívül is jó kapcsolatot ápol.
„Rettentően peches abból a szempontból, hogy hosszú időt kellett kihagynia a térde miatt, most meg szemsérülést szenvedett. Várjuk vissza, hiszen ő a csapatkapitányunk, nagyon fontos tagja a nemzeti együttesnek és a Szegednek is. Jóban vagyok a többiekkel is, bár az tényleg furcsa, hogy nem Bence, hanem más a szobatársam, de így legalább több új témáról tudunk beszélgetni, élvezem az itt eltöltött időt.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem leszünk fiatalabbak, én sem, mégis elképesztő érzés, hogy már 13. éve folyamatosan válogatott vagyok. Ez jó hosszú idő, csupa szép emlékkel, ráadásul ennek a történetnek még nincs vége: szeretnék sokáig ide jönni, és úgy gondolom, tudok is segíteni, hasznos tagja lenni a csapatnak, annak pedig külön örülök, hogy Chema (Chema Rodríguez, a válogatott szövetségi kapitánya – a szerk.) is bízik bennem. Nyomjuk tovább, kiváló közösséget alkotunk és képesek vagyunk jó eredményekre!”
– nyomatékosította.
A Bombázó becenévre hallgató átlövő a téli Eb-n is megmutatta, korai még leírni őt. Az izlandiak kapusa, Viktor Gísli Hallgrímsson elmondta, korábban sosem tapasztalt olyan erős lövéseket, mint amilyeneket Bodó eresztett meg a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban.
„Nagyon fontos, hogy pozitív energiákból építkezzünk, így vagyok vele én is. A rendszer sokat változott az elmúlt években Szegeden: korábban a spanyol típusú, nagyon kemény, sok kettő-kettőzésre épülő stílus volt ránk jellemző, most viszont inkább az egy-egyekre koncentrálunk. Szerintem ebben a szisztémában is tudok érvényesülni, de az erősségeim nyilván inkább az előbbinél jönnek ki. Chemánál nagyon változatosak az edzések: vannak kettő-kettők, keresztjátékok, egy-egyezések. Ami engem illet, a kapitány arra próbál építeni, amiben jó vagyok. Pontosan tudja, mennyi játszom mostanság, mégis minden edzőtábor elején elmondja, a legfontosabb, hogy mindent kihozzak magamból, amikor itt, a válogatottban vagyok. Én pedig tisztában vagyok vele, ha a bizalmáért cserébe teljesítenem kell” – jelentette ki Bodó.
A Magyarország–Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkőzést szombaton 14.30-kor rendezik Tatabányán.
Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf (mindketten MT Melsungen, német), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC)
Jobbátlövők: Ilics Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia), Máthé Dominik (Elverum, norvég)
Irányítók: Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), Lukács Péter (Elverum), Tóth Levente (Liqui Moly NEKA), Sztraka Dániel (Tatabánya)
Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)
Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor