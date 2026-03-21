„Elképesztő érzés tizenhárom éven át folyamatosan válogatottnak lenni” – a magyar bombázó a Mandinernek

A magyar férfi kézilabda-válogatott alapembere szerint fontos, hogy minden edzésből és meccsből a lehető legtöbbet hozzák ki a májusi világbajnoki selejtező előtt. A Szeged balátlövőjével, Bodó Richárddal az olaszok elleni felkészülési mérkőzést megelőzően beszélgettünk.

A 33 éves kézilabdázó nem titkolja, nehéz időszakon megy keresztül. A sajtóban már az is felmerült, hogy a nyáron távozik a szegediektől. „Mostanában kevesebb játéklehetőséget kapok a klubomban, de ez is a sport része. Ezen a héten ugyanakkor a válogatotton van a fókusz, ide mindig nagy büszkeség jönni, nem számít, milyen találkozóról van szó, mi mindegyiket komolyan vesszük, így az Olaszország ellenit is, nyerni akarunk. Tény, hogy kicsit fiatalabb lett a keret az utóbbi időben, de továbbra is nagyon jó a hangulat, a játékosok motiváltak, élni akarnak a lehetőséggel. Én is teszem a dolgom, dolgozom tovább, remélem, hogy a munkának hamarosan a pályán is meglesz az eredménye” – fogalmazott a Mandinernek Bodó.