„Ilyet még nem tapasztaltam” – a magyar bombázó elképesztő bókot kapott az északi toronytól

Erős srácok, komoly lövőerővel. Bodó három-négy lövése szinte engem is bevitt a kapuba, ilyet korábban sosem tapasztaltam.

Őrült meccs volt” – fogalmazott meg egy bókot az izlandi kapus, Hallgrímsson, aki 40-ből 18 (!) magyar kísérletet hárított, így 45 százalékos védési hatékonysággal zárta a meccset.

Kézilabda Eb: jöhet a folytatás!

„Jó helyzetben vagyunk, de a folytatásban is így kell játszanunk. Ezen a meccsen sok kihívással néztünk szembe, de higgadtak maradtunk a végéig. Ez a srácok érettségét mutatja – nem pánikolunk, csak a saját játékunkra összpontosítunk és reménykedünk a legjobb végkifejletben” – tette hozzá az izlandi óriás.

A magyarok számára pénteken Svájc ellen folytatódik az Európa-bajnokság a középdöntő első fordulójában.