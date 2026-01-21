Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
bodó richárd izland kézilabda

„Ilyet még nem tapasztaltam” – a magyar bombázó elképesztő bókot kapott az északi toronytól

2026. január 21. 21:16

Pont nélkül maradt a magyar csapat Izland ellen. Bodó Richárd lövéseire nem volt ellenszere az északi óriásnak, Svájc ellen folytatódik a kézilabda Eb.

2026. január 21. 21:16
null

Mint arról beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott nem visz magával pontot az Európa-bajnokság középdöntőjébe, mivel 24–23-ra kikapott Izlandtól kedden, a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban. Magyarország hatalmasat harcolt, de az izlandi kapus kifogott rajta, így a folytatásban nagyon nehéz dolga lesz. Az ihletett formában védő Viktor Gísli Hallgrímsson a meccs után az M4 Sport helyszíni stábjának elmondta, korábban sosem tapasztalt olyan erős lövéseket, mint Bodó Richárd három-négy kísérlete.

kézilabda
Óriási csatában pont nélkül maradt a magyar férfi kézilabda-válogatott Izland ellen 
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

„Magyarország ellen sosem egyszerű. Rengetegszer játszottunk ellenük: hat éve vagyok válogatott és úgy érzem, minden évben találkozunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Erős srácok, komoly lövőerővel. Bodó három-négy lövése szinte engem is bevitt a kapuba, ilyet korábban sosem tapasztaltam.

Őrült meccs volt” – fogalmazott meg egy bókot az izlandi kapus, Hallgrímsson, aki 40-ből 18 (!) magyar kísérletet hárított, így 45 százalékos védési hatékonysággal zárta a meccset.

Kézilabda Eb: jöhet a folytatás!

„Jó helyzetben vagyunk, de a folytatásban is így kell játszanunk. Ezen a meccsen sok kihívással néztünk szembe, de higgadtak maradtunk a végéig. Ez a srácok érettségét mutatja – nem pánikolunk, csak a saját játékunkra összpontosítunk és reménykedünk a legjobb végkifejletben” – tette hozzá az izlandi óriás.

A magyarok számára pénteken Svájc ellen folytatódik az Európa-bajnokság a középdöntő első fordulójában.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!