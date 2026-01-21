„Ilyet még nem tapasztaltam” – a magyar bombázó elképesztő bókot kapott az északi toronytól

Háború Svédországban: Izland örülhetett a kristianstadi pokolban
Oda a veretlenség.
Pont nélkül maradt a magyar csapat Izland ellen. Bodó Richárd lövéseire nem volt ellenszere az északi óriásnak, Svájc ellen folytatódik a kézilabda Eb.
Mint arról beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott nem visz magával pontot az Európa-bajnokság középdöntőjébe, mivel 24–23-ra kikapott Izlandtól kedden, a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban. Magyarország hatalmasat harcolt, de az izlandi kapus kifogott rajta, így a folytatásban nagyon nehéz dolga lesz. Az ihletett formában védő Viktor Gísli Hallgrímsson a meccs után az M4 Sport helyszíni stábjának elmondta, korábban sosem tapasztalt olyan erős lövéseket, mint Bodó Richárd három-négy kísérlete.
Ezt is ajánljuk a témában
Oda a veretlenség.
„Magyarország ellen sosem egyszerű. Rengetegszer játszottunk ellenük: hat éve vagyok válogatott és úgy érzem, minden évben találkozunk.
Erős srácok, komoly lövőerővel. Bodó három-négy lövése szinte engem is bevitt a kapuba, ilyet korábban sosem tapasztaltam.
Őrült meccs volt” – fogalmazott meg egy bókot az izlandi kapus, Hallgrímsson, aki 40-ből 18 (!) magyar kísérletet hárított, így 45 százalékos védési hatékonysággal zárta a meccset.
„Jó helyzetben vagyunk, de a folytatásban is így kell játszanunk. Ezen a meccsen sok kihívással néztünk szembe, de higgadtak maradtunk a végéig. Ez a srácok érettségét mutatja – nem pánikolunk, csak a saját játékunkra összpontosítunk és reménykedünk a legjobb végkifejletben” – tette hozzá az izlandi óriás.
A magyarok számára pénteken Svájc ellen folytatódik az Európa-bajnokság a középdöntő első fordulójában.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert