Elveszítette csapatkapitányát a magyar válogatott – de nem ez a legnagyobb baj

„Támadásban a világelitben van, de ezúttal nem lehet vele mit kezdeni, nem volt olyan állapotban a térde, nem lehet kockáztatni az egészségét. Meg kell oldani a pótlását és ez a válogatott van olyan jó közösség, hogy ez sikerülhet.”

Chema Rodríguez jó pedagógus

A korábban a női válogatottat is irányító szakember szerint Bánhidi Bence kiesésével az újonc, 23 éves Papp Tamás nagy lehetőséget kap, mégsem félti őt.

„Egy fiatal, tehetséges fiúról van szó a Tatabányából, aki ugyan végigjárta a korosztályos válogatottakat, de ez egy nagy ugrás a számára. Az ott lévők között neki kiegészítő szerepe lesz, de biztos vagyok benne, élni fog vele.”

Danyi úgy gondolja, Chema Rodríguez szövetségi kapitány kiváló pedagógus, aki ért a fiatalok nyelvén, és jól építi be őket a csapatba. „Stabil NB I-es játékos, nem szabad ezt teherként megélni, minden egyes ott töltött percet, amit a válogatottban tölt, tanulásnak és tapasztalatszerzésnek kell felfogni. Meg kell ragadni a lehetőséget, nem rácsodálkozni a dolgokra. Helyén kell kezelni a feladatát és szerintem ez sikerülni is fog neki” – fogalmazott a rutinos edző.