Újabb súlyos geopolitikai állítással állt elő Moszkva az Északi Áramlat gázvezetékek ügyében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy olcsón megszerezze az Északi Áramlat azon részeit, amelyek korábban európai cégek tulajdonában voltak, majd saját feltételei szerint indítsa újra az orosz gázszállítást Európa felé. Az orosz diplomácia vezetője az RT India csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy Washington ezzel nemcsak az európai energiapiacon szerezhetne meghatározó szerepet, hanem közvetve a gázárak alakulására is jelentős befolyást gyakorolhatna – írja a VG.

Lavrov különösen figyelemre méltónak nevezte az amerikai álláspont megváltozását. Felidézte, hogy Joe Biden korábbi amerikai elnök korábban egyértelműen kijelentette: az Északi Áramlat nem fog működni. Az orosz külügyminiszter értelmezése szerint azonban Washington most már a vezeték helyreállításában érdekelt. Állítása szerint az amerikaiak immár az ukránokat tartják felelősnek a 2022-es robbantásokért, amelyek során a Balti-tengerben három vezetékszál is megsérült.