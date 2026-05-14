szergej lavrov energia északi áramlat egyesült államok washington

Merész felvetés: Lavrov szerint az Egyesült Államok egész Európát érintő lépésre készül az Északi Áramlattal kapcsolatban

2026. május 14. 07:19

Erre Washingtonban is felfigyelhetnek.

Újabb súlyos geopolitikai állítással állt elő Moszkva az Északi Áramlat gázvezetékek ügyében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy olcsón megszerezze az Északi Áramlat azon részeit, amelyek korábban európai cégek tulajdonában voltak, majd saját feltételei szerint indítsa újra az orosz gázszállítást Európa felé. Az orosz diplomácia vezetője az RT India csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy Washington ezzel nemcsak az európai energiapiacon szerezhetne meghatározó szerepet, hanem közvetve a gázárak alakulására is jelentős befolyást gyakorolhatna – írja a VG.

Lavrov különösen figyelemre méltónak nevezte az amerikai álláspont megváltozását. Felidézte, hogy Joe Biden korábbi amerikai elnök korábban egyértelműen kijelentette: az Északi Áramlat nem fog működni. Az orosz külügyminiszter értelmezése szerint azonban Washington most már a vezeték helyreállításában érdekelt. Állítása szerint az amerikaiak immár az ukránokat tartják felelősnek a 2022-es robbantásokért, amelyek során a Balti-tengerben három vezetékszál is megsérült.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Az orosz külügyminiszter szerint, ha az amerikaiak valóban megszereznék az európai tulajdonrészeket, Németország ismét használni kezdené a vezetéket, azonban teljesen új feltételek mellett. Lavrov úgy véli, ebben az esetben az energiaárakat már nem az orosz–német megállapodások alakítanák, hanem Washington diktálná a szabályokat. Szerinte ezzel 

az Egyesült Államok stratégiai előnyhöz jutna Európa energiaellátásában.

Az Északi Áramlatot és az Északi Áramlat 2-t 2022 szeptemberében érte robbanás a Balti-tengerben, ami világszerte sokkolta az energiapiacokat. A német, dán és svéd hatóságok korábban sem zárták ki a szabotázs lehetőségét, míg a vezetékeket üzemeltető Nord Stream AG példátlan károkról beszélt. Oroszország azóta is nemzetközi terrorcselekményként kezeli az ügyet, és rendszeresen bírálja a nyugati országokat amiatt, hogy Moszkva állítása szerint nem osztanak meg vele érdemi információkat a vizsgálat részleteiről.

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. május 14. 09:14
Ha a vezeték USA kézben, a gáz meg orosz kézben akkor Európa elérte amit akart. Neki aztán nem kell semmi senki.
La Piovra
2026. május 14. 09:02
Ez volna a liberális függőségi diverzifikáció? Annyira szabadulni akarnak Putyintól, hogy már keresni kell olyan országot akitől nem függ az unió. Ursulának már rég nem osztanak lapot a kártya asztalnál, de mi magyarok mégis neki adtuk a zsetonjainkat.
jon_meg_tiszas_kutyara_der
2026. május 14. 08:47
Az amerikai-norvég-ukrán terrorművelet meghozza gyümöcsét - de nem a balek németeknek.
ördöngös pepecselés
2026. május 14. 08:27
az oroszok a józan ész talaján állnak. Egyezséget fognak kötni Amerikával, hogy némi védelmi pénzért cserébe ne legyenek kínai gyarmat. A védelmi pénz gáz tranzitdíjban fogják leróni és nem tankok támogatásával hanem az energiapiacuk diverzifikálásával fogják megkapni. Európát pedig amerikai tankok helyett, amerikai energiacégek fogják rabláncon tartani.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!