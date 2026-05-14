Döbbenetes az egész: maga a fölszólítás és a mögötte húzódó, prolihergelő gonoszság is. Szégyen, hogy ilyen egyáltalán elhangozhat.

(Ahogyan az is szégyen mindannyiunkra, hogy a feleségét eláruló, lehallgató embert emeltünk trónra.)

Az államfő nyilvánosan nem válaszolt az otrombaságra, noha nyugodtan megtehette volna. (Fölteszem, ha Antall József követel ilyesmit Göncz Árpádtól, vagy Orbán Viktor Sólyom Lászlótól, érkezett volna válasz – és helyénvaló is lett volna.) Ahogyan arra sem reagált Sulyok Tamás, amikor a kormányfő többször bábunak nevezte őt, és lemondásra szólította föl. A köztársasági elnök Magyarország egyes számú közjogi méltósága, személye az alaptörvény értelmében sérthetetlen. Aki őt sértegeti, ugráltatja, alázza, rajta keresztül voltaképpen Magyarországot, a közjogi rendszerünket, a nemzet egységét tapossa meg. Ilyet egy ellenséges állam vezetőjétől sem tűrhetünk el, a saját államunk hármas számú közjogi méltóságától még kevésbé.