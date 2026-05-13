Megérkezett a közmédia válasza: belső vizsgálat indult az MTI-nél a miniszteri kinevezésekről készült fotók ügyében
Vizsgálják, sérültek-e a szigorú szakmai normák.
Magyar Péter túl messzire ment, nem csak politikailag, emberileg.
„Vannak politikai minimumok, és vannak emberi minimumok. Amit Magyar Péter Sulyok Tamással tett a Sándor Palotában, az sajnos az emberi minimum alatt van!
Szakítva eddigi minden hagyománnyal és a jóízléssel, Magyar Péter a miniszterei kinevezésénél direkt úgy állította be minisztereket, hogy ne látszódjon Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Egy meglett embert akart így megalázni, aki hosszú jogászi életpályával, kitüntetésekkel és tudományos fokozattal rendelkezik. A legfőbb közjogi méltóságot akarta így megszégyeníteni. Fájdalmas nézni is, hogy valaki így viselkedik az egész ország előtt egy másik emberrel, aki az apja lehetne!
Lehet vitatkozni vele, lehet egyet nem érteni, lehet bírálni a döntését, ez mind a politika része. De van egy határ, amit nem szabad átlépni. Az emberi méltóság határa! Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt.
Ahogy a régi mondás tartja, nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Sulyok Tamás a közjogi tisztségéhez méltón viselkedett, Magyar Péter viszont nagyon nem. Sulyok elsőként gratulált Magyar Péternek a Parlament ünnepi ülésén miniszterelnökké választásához. Ezzel szemben Magyar Péter az emberi minimumra se képes!
Lehet Sulyok Tamást szeretni vagy nem szeretni, de akkor is ő a köztársasági elnök, és ő is egy ember. Aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet! Aki az emberség minimumát nem mutatja, az hogy vár el tiszteletet másoktól a maga irányában?
Sulyok Tamást legitim módon választotta meg az Országgyűlés, és nem lehet csak azért lemondatni, mert Magyar Péternek valamiért útjában van. Európában mindenhol tisztelettel működnek együtt egymással a ciklusokon átívelően választott közjogi tisztségviselők.
Én biztos vagyok benne, hogy az új miniszterek közül sokaknak az belül nagyon kellemetlen volt, és ők maguktól sose alázták volna így meg a legfőbb magyar közjogi méltóságot! Kár, hogy egyikőjük se szólalt meg az emberség hangján. Mert így még egy miniszterelnök se viselkedett! Magyar Péter túl messzire ment, nem csak politikailag, emberileg.
Ha ez a szeretetország, ha ez a megbékélés, akkor nagyon rossz irányba tartunk!”
