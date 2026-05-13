Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rétvári Bence Magyar Péter Sulyok Tamás

Nem az a legény, aki adja, hanem aki állja

2026. május 13. 16:44

Magyar Péter túl messzire ment, nem csak politikailag, emberileg.

2026. május 13. 16:44
null
Rétvári Bence
Rétvári Bence
Facebook

„Vannak politikai minimumok, és vannak emberi minimumok. Amit Magyar Péter Sulyok Tamással tett a Sándor Palotában, az sajnos az emberi minimum alatt van!

Ezt is ajánljuk a témában

Szakítva eddigi minden hagyománnyal és a jóízléssel, Magyar Péter a miniszterei kinevezésénél direkt úgy állította be minisztereket, hogy ne látszódjon Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Egy meglett embert akart így megalázni, aki hosszú jogászi életpályával, kitüntetésekkel és tudományos fokozattal rendelkezik. A legfőbb közjogi méltóságot akarta így megszégyeníteni. Fájdalmas nézni is, hogy valaki így viselkedik az egész ország előtt egy másik emberrel, aki az apja lehetne!

Lehet vitatkozni vele, lehet egyet nem érteni, lehet bírálni a döntését, ez mind a politika része. De van egy határ, amit nem szabad átlépni. Az emberi méltóság határa! Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt.

Ahogy a régi mondás tartja, nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Sulyok Tamás a közjogi tisztségéhez méltón viselkedett, Magyar Péter viszont nagyon nem. Sulyok elsőként gratulált Magyar Péternek a Parlament ünnepi ülésén miniszterelnökké választásához. Ezzel szemben Magyar Péter az emberi minimumra se képes!

Lehet Sulyok Tamást szeretni vagy nem szeretni, de akkor is ő a köztársasági elnök, és ő is egy ember. Aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet! Aki az emberség minimumát nem mutatja, az hogy vár el tiszteletet másoktól a maga irányában?

Sulyok Tamást legitim módon választotta meg az Országgyűlés, és nem lehet csak azért lemondatni, mert Magyar Péternek valamiért útjában van. Európában mindenhol tisztelettel működnek együtt egymással a ciklusokon átívelően választott közjogi tisztségviselők.

Én biztos vagyok benne, hogy az új miniszterek közül sokaknak az belül nagyon kellemetlen volt, és ők maguktól sose alázták volna így meg a legfőbb magyar közjogi méltóságot! Kár, hogy egyikőjük se szólalt meg az emberség hangján. Mert így még egy miniszterelnök se viselkedett! Magyar Péter túl messzire ment, nem csak politikailag, emberileg.

Ha ez a szeretetország, ha ez a megbékélés, akkor nagyon rossz irányba tartunk!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. május 13. 19:26
Adolfpeter vilaga ilyen
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. május 13. 19:01
Mongol módszer: a fő csapássorozat előtt terrormegfélemlítés.
Válasz erre
0
0
Gasztronauta
2026. május 13. 18:46
Péter a pitiáner.
Válasz erre
0
0
Apik
2026. május 13. 18:19
A sajat minisztereinek is kinos , lesz itt meg cirkuszdogivel!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!