Egy meglett embert akart így megalázni, aki hosszú jogászi életpályával, kitüntetésekkel és tudományos fokozattal rendelkezik. A legfőbb közjogi méltóságot akarta így megszégyeníteni. Fájdalmas nézni is, hogy valaki így viselkedik az egész ország előtt egy másik emberrel, aki az apja lehetne!

Lehet vitatkozni vele, lehet egyet nem érteni, lehet bírálni a döntését, ez mind a politika része. De van egy határ, amit nem szabad átlépni. Az emberi méltóság határa! Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt.

Ahogy a régi mondás tartja, nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Sulyok Tamás a közjogi tisztségéhez méltón viselkedett, Magyar Péter viszont nagyon nem. Sulyok elsőként gratulált Magyar Péternek a Parlament ünnepi ülésén miniszterelnökké választásához. Ezzel szemben Magyar Péter az emberi minimumra se képes!