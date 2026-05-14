Kisiklott egy InterCity vonat, sérültek is vannak

Hegyi Zsolt később közösségi oldalán arról is tájékoztatott, hogy a szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését az Országos Katasztrófavédelem munkatársai megkezdték.

A súlyosabban sérült illető épp a mosdóból tartott vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁV buszokkal folytatta útját Békéscsaba felé.

„Én úton vagyok a helyszínre, ahol miniszer úrral együtt tájékozódunk majd a részleteket illetően” – tette hozzá a MÁV vezérigazgatója.