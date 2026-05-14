Kisiklott egy InterCity vonat, sérültek is vannak

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Többszáz méteren szántotta fel a pályát a kisiklott vonat.
Kisiklott a Békés InterCity Gyoma mellett. Az elsődleges információk szerint a két érintett utas egyike könnyebben, a másik súlyosabban sérült meg – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.
A szerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát.
Frissítés:
Hegyi Zsolt később közösségi oldalán arról is tájékoztatott, hogy a szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését az Országos Katasztrófavédelem munkatársai megkezdték.
A súlyosabban sérült illető épp a mosdóból tartott vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁV buszokkal folytatta útját Békéscsaba felé.
„Én úton vagyok a helyszínre, ahol miniszer úrral együtt tájékozódunk majd a részleteket illetően” – tette hozzá a MÁV vezérigazgatója.
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt