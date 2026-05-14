kisiklás InterCity-járat máv vonat baleset

Kisiklott egy InterCity vonat, sérültek is vannak

2026. május 14. 15:36

Többszáz méteren szántotta fel a pályát a kisiklott vonat.

Kisiklott a Békés InterCity Gyoma mellett. Az elsődleges információk szerint a két érintett utas egyike könnyebben, a másik súlyosabban sérült meg – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A szerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát.

Frissítés:

Hegyi Zsolt később közösségi oldalán arról is tájékoztatott, hogy a szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését az Országos Katasztrófavédelem munkatársai megkezdték.

A súlyosabban sérült illető épp a mosdóból tartott vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁV buszokkal folytatta útját Békéscsaba felé.

„Én úton vagyok a helyszínre, ahol miniszer úrral együtt tájékozódunk majd a részleteket illetően” – tette hozzá a MÁV vezérigazgatója.

Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt

 

Horst_Tappert
2026. május 14. 16:45
És ez még csak az első napja az új miniszternek. Mi jön még, ilyen indítás után?
Dunhill67
2026. május 14. 16:42
ki is MOST a közlekedési miniszter?...ja...akkor MOST MÁR az ő kurva anyját...
iimre
2026. május 14. 16:41
"hernadvolgyi-2 2026. május 14. 15:46 1 nap két kisiklás, előző 16 évben mennyi volt?" A vasutasok kezdik a szabotázst? ;)
hanesz
2026. május 14. 16:36
Szegény Lázárt már karóba húzta volna ezért a csőcselék...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!