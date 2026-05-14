Kiderült, hol nézhetjük majd 2027-től az Európa Liga és a Konferencia Liga kiemelt mérkőzéseit

Nem tartozik a legszimpatikusabb vesztesek közé.
2027-től a Sport TV közvetíti az UEFA Európa Liga és az UEFA Konferencia Liga kiemelt csütörtöki mérkőzéseit, miután az AMC Global Media Central Europe (AMCGM CE) hosszú távú megállapodást kötött az UC3-al és a Relevent Football Partners-el – számolt be weboldalán a televíziós csoport.
Az új szerződés értelmében a Sport TV minden játéknapon elsőként választhat az Európa Liga és a Konferencia Liga mérkőzései közül.
A jogcsomag különösen fontos lehet a magyar futballszurkolók számára, hiszen az elmúlt öt idényben a Ferencváros minden alkalommal szerepelt valamelyik sorozatban, ráadásul négyszer az egyenes kieséses szakaszig is eljutott.
A Sport TV képernyőjén lesz majd látható az Európa Liga és a Konferencia Liga döntője is.
Ezzel együtt idényenként összesen 19 exkluzív élő közvetítést lesz majd látható a Sport TV-család csatornáin.
A Sport TV emellett a 2026–27-es idényben továbbra is közvetíti a Bajnokok Ligája egyes mérkőzéseit. A csatorna kínálatában változatlanul kiemelt szerepet kap majd a BL, így a nézők a rájátszástól egészen a negyeddöntőkig minden játéknapon élő meccseket követhetnek a Sport1 és a Sport2 műsorán. A közvetítéseknek köszönhetően a szurkolók a következő szezonban is rendkívül széles választékból válogathatnak az európai toplabdarúgás legfontosabb találkozói közül
