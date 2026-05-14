Kiderült, hol nézhetjük majd 2027-től az Európa Liga és a Konferencia Liga kiemelt mérkőzéseit

A Sport TV képernyőjén lesz majd látható az Európa Liga és a Konferencia Liga döntője is.

Ezzel együtt idényenként összesen 19 exkluzív élő közvetítést lesz majd látható a Sport TV-család csatornáin.

A Sport TV emellett a 2026–27-es idényben továbbra is közvetíti a Bajnokok Ligája egyes mérkőzéseit. A csatorna kínálatában változatlanul kiemelt szerepet kap majd a BL, így a nézők a rájátszástól egészen a negyeddöntőkig minden játéknapon élő meccseket követhetnek a Sport1 és a Sport2 műsorán. A közvetítéseknek köszönhetően a szurkolók a következő szezonban is rendkívül széles választékból válogathatnak az európai toplabdarúgás legfontosabb találkozói közül