Foci a TV-ben: újabb fordulatról írnak a tízmilliárd forintos közvetítési jogok kapcsán

Foci a TV-ben: az egyik rejtély megoldódott, itt láthatjuk a válogatott meccseit
A teljes folyamattal kapcsolatban csak az eredményhirdetést követően tudnak csak nyilatkozni.
Sajtóhírek szerint az MLSZ módosított a határidőkön és a hárommillió forintos letétet is eltörölte, ami megnyithatja az utat a közmédia előtt is. A közvetítési jogokat eddig az MTVA birtokolta, az RTL-nek inkább a Fradi-meccsek imponálnak, a Sport TV-nek viszont nehézséget okozna, ha a teljes csomagot egyedül kellene teljesítenie.
Újabb fordulatról írnak a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságra (Fizz Liga) vonatkozó közvetítési jogok kapcsán. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ezek kikerülhetnek az állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből a kormányváltás miatt, s a hírek szerint többek között a jelenlegi ciklusban a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport Tv is rájuk startolhatott. Az is biztos, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tendert írt ki és az érdeklődőknek április 23-áig kellett jelentkezniük előminősítésre, majd egy héttel később pedig be kellett nyújtaniuk a pályázatukat az első fordulóra. Most arról szólnak a hírek, hogy az MLSZ módosított a határidőkön: az előminősítési dátum április 26. lett, a benyújtásit pedig meghosszabbították május 4-re – ez tehát a mai napon zárul.
A változásokat a Csakfoci szellőztette meg, amely úgy tudja, ezen felül
eltörölték a 3 millió forintos „letétet”, ami a forrásaik szerint megnyithatja az utat az eddigi jogtulajdonos MTVA előtt is.
Mindez azt jelentheti, hogy megvan az esély arra, hogy az M4 Sport legalább az érdeklődését tudja jelezni a jogok iránt, és nem esik ki teljesen a pályázati lehetőségből – mutatnak rá.
A cikk azzal folytatódik, hogy az sem kizárt, hogy a tender első fordulója sikertelen lesz majd, és egy esetleges második kör után kerül ki a győztes.
A jogdíjak kapcsán annyit érdemes tudni, hogy a 2021-es szerződésben idényenként 9,8 milliárd forintos összeget rögzítettek, ez pedig olyan nagyságrend, amit egyedüli szereplőként nehezen lenne tartható bárki számára
– teszik hozzá.
Az RTL-nek elsősorban a Ferencváros mérkőzései jelentenek vonzerőt, ráadásul ők inkább streamingben gondolkodnak, míg a Sport TV-nek – amely továbbra is komolyan esélyes arra, hogy részt vegyen a pályázatban – nehézséget okozna, ha a teljes csomagot egyedül kellene teljesítenie.
Az M4 Sport esetében az idő volt mindig a legnagyobb ellenség, de az új kormány megalakítása után felgyorsulhatnak a közmédiához kapcsolódó döntések is, ami magával hozhatja azt is, hogy az MTVA továbbra is fontos szerepet vállaljon a magyar sportéletben
– vonta le a konklúziót a Csakfoci az informátora alapján.
Ami pedig a magyar válogatott tétmeccseinek közvetítését illeti, azok a jogok az MTVA-nál maradnak a Blikk információi szerint, mivel a szerződés 2028-ig érvényes, és nem a hazai, hanem a nemzetközi szövetségekkel kötötték.
Fotók: MTI/Purger Tamás