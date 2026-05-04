Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
sport tv közvetítési jog M4 Sport RTL MLSZ

Foci a TV-ben: újabb fordulatról írnak a tízmilliárd forintos közvetítési jogok kapcsán

2026. május 04. 12:34

Sajtóhírek szerint az MLSZ módosított a határidőkön és a hárommillió forintos letétet is eltörölte, ami megnyithatja az utat a közmédia előtt is. A közvetítési jogokat eddig az MTVA birtokolta, az RTL-nek inkább a Fradi-meccsek imponálnak, a Sport TV-nek viszont nehézséget okozna, ha a teljes csomagot egyedül kellene teljesítenie.

2026. május 04. 12:34
null

Újabb fordulatról írnak a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságra (Fizz Liga) vonatkozó közvetítési jogok kapcsán. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ezek kikerülhetnek az állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből a kormányváltás miatt, s a hírek szerint többek között a jelenlegi ciklusban a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport Tv is rájuk startolhatott. Az is biztos, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tendert írt ki és az érdeklődőknek április 23-áig kellett jelentkezniük előminősítésre, majd egy héttel később pedig be kellett nyújtaniuk a pályázatukat az első fordulóra. Most arról szólnak a hírek, hogy az MLSZ módosított a határidőkön: az előminősítési dátum április 26. lett, a benyújtásit pedig meghosszabbították május 4-re – ez tehát a mai napon zárul.

közvetítési jogok, MTVA, M4 Sport, RTL, Sport TV, közmédia
Közvetítési jogok: egyelőre nem tudni, hol követhetjük majd az NB I-es focimeccseket a nyártól 

Ezt is ajánljuk a témában

Közvetítési jogok: hárommillió forintos letét, tízmilliárdos biznisz

A változásokat a Csakfoci szellőztette meg, amely úgy tudja, ezen felül 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

eltörölték a 3 millió forintos „letétet”, ami a forrásaik szerint megnyithatja az utat az eddigi jogtulajdonos MTVA előtt is.

Mindez azt jelentheti, hogy megvan az esély arra, hogy az M4 Sport legalább az érdeklődését tudja jelezni a jogok iránt, és nem esik ki teljesen a pályázati lehetőségből – mutatnak rá.

A cikk azzal folytatódik, hogy az sem kizárt, hogy a tender első fordulója sikertelen lesz majd, és egy esetleges második kör után kerül ki a győztes. 

A jogdíjak kapcsán annyit érdemes tudni, hogy a 2021-es szerződésben idényenként 9,8 milliárd forintos összeget rögzítettek, ez pedig olyan nagyságrend, amit egyedüli szereplőként nehezen lenne tartható bárki számára

– teszik hozzá.

Az RTL-nek elsősorban a Ferencváros mérkőzései jelentenek vonzerőt, ráadásul ők inkább streamingben gondolkodnak, míg a Sport TV-nek – amely továbbra is komolyan esélyes arra, hogy részt vegyen a pályázatban – nehézséget okozna, ha a teljes csomagot egyedül kellene teljesítenie. 

Az M4 Sport esetében az idő volt mindig a legnagyobb ellenség, de az új kormány megalakítása után felgyorsulhatnak a közmédiához kapcsolódó döntések is, ami magával hozhatja azt is, hogy az MTVA továbbra is fontos szerepet vállaljon a magyar sportéletben

– vonta le a konklúziót a Csakfoci az informátora alapján.

Ami pedig a magyar válogatott tétmeccseinek közvetítését illeti, azok a jogok az MTVA-nál maradnak a Blikk információi szerint, mivel a szerződés 2028-ig érvényes, és nem a hazai, hanem a nemzetközi szövetségekkel kötötték. 

Fotók: MTI/Purger Tamás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Öreg Palóc
2026. május 04. 13:57
Vegyen meg mindent az rtl, streamingeljenek, úgy majd legalább nem nézi senki !!!!!!! BARMOK.
Válasz erre
0
0
Batman007
2026. május 04. 13:39
A bajnokság ( NB 1 ) szervezője ( MLSZ ) magának tartotta meg a rendelkezési jogot a TV közvetítésekről.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. május 04. 13:09
"RTL-nek inkább a Fradi-meccsek imponálnak" Csak a Fradiban van érték, csak az érdekli a tényleg pénzből élő csatornákat. 1/ A közvetítési jogot adja el maga a Fradi, ne csomagban, csak saját maga. Így övé a saját meccs nem kevés bevétel. 2/ A többi csapatra a kutya sem kíváncsi aki nem közpénzből él.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!