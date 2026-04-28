04. 28.
kedd
magyar válogatott Sport Tv közvetítési jog M4 Sport RTL

Foci a TV-ben: az egyik rejtély megoldódott, itt láthatjuk a válogatott meccseit

2026. április 28. 08:57

Mivel egy tender formában kiírt versenyeljárásról van szó, a közvetítési jogokra vonatkozó teljes folyamattal kapcsolatban az eredményhirdetést követően tud nyilatkozni az MLSZ. Arról tehát továbbra sincs információ, hol lehet majd a labdarúgó NB I találkozóit nézni, az viszont eldőlt, a magyar válogatott tétmérkőzéseit ki közvetíti.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar futballközvetítési jogok kikerülhetnek az állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből a kormányváltás miatt, s a hírek szerint többek között a jelenlegi ciklusban a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport Tv is rájuk startolhat. Az is biztos, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség tendert írt ki és az érdeklődőknek április 23-áig kellett jelentkezniük előminősítésre, majd egy héttel később pedig be kell nyújtaniuk a pályázatukat az első fordulóra. Úgy tudni, a Sport Tv tulajdonosa, az AMC és az RTL közösen szeretett volna pályázni, de arról is lehetett hallani, hogy utóbbi visszalépett, sőt az is elterjedt, miszerint az MTVA nem is jelentkezett. A sok pletyka hatására az is felmerült kérdésként, mi lesz a magyar válogatott meccseivel a jövőben.

Magyar válogatott: Szoboszlaiék meccseit továbbra is a közmédia adja a hírek szerint / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Blikk a részletekkel kapcsolatban megkereste az MLSZ-t és a következő választ kapta:

Mivel egy tender formában kiírt versenyeljárásról van szó, a teljes folyamattal kapcsolatban az eredményhirdetést követően tudunk nyilatkozni”

– közölte a lappal a szövetség.

A cikk hozzáteszi: nem lehet kizárni, hogy az MTVA mégis valahogyan harcba tud szállni a jogokért. Szerintük ehhez az kell, hogy érvénytelennek nyilvánítsák a most kiírt pályázatot, mellyel időhöz juthat a közmédia.

Az ugyanakkor kijelenthető, hogy 

a magyar labdarúgó-válogatott tétmérkőzései az MTVA-nál maradnak,

ezekre ugyanis a Blikk információi szerint 2028-ig érvényes a szerződés, amit nem a hazai, hanem a nemzetközi szövetségekkel kötöttek.

Mint ismert, a Tisza Párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés jöhet a hazai sportban, a futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött megállapodás, ez a két kontraktus

évente mintegy 20 milliárd forintot hozott a sportágnak.

Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két tétel biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nemrégiben közölte: „Ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Csányi közben arról is beszélt, hogy 

Az új kormány vagy személyesen Magyar Péter nem sportellenes, nem futballellenes, a foci pedig talpon fog maradni, mert van rá igény.

A magyar válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzése:

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. április 28. 10:06
A legkevésbé sem érdekel, hogy Magyar Péter szereti-e a focit vagy nem, de az, hogy az rtl birtokolja az össze sport közvetítést az ellen protestálok. Van sportcsatorna meg egy csomó más csatorna is, nem lehet, hogy ez az utált csatorna átvegye a hatalmat és egyedülálló legyen!
3atti3
2026. április 28. 09:47
Ha a pályázati feltételek között nincs ott, hogy nem lehet extra fizetős csatornára tenni akkor majd RTL fizetősön lesz és nem fogom nézni.
Cogito ergo sum
2026. április 28. 09:43 Szerkesztve
Nos! Azon se csodálkozna az emberfia, hogy az RTL+ mint baráti média lenyúlná az összeset, mint az érdekesebb BL mérkőzéseket. Mert piacgazdaság van ugye, ahogy elnézem Tán még a budapesti döntőt is, mert most a döntőbe jutásért folyó mérkőzéseket ott látja aki előfizet. Nem??? JA DE!
dundi-fan3
2026. április 28. 09:34
Akár el lehetne kezdeni piaci alapon működni, és akkor feketén-fehéren kiderül, mekkora igény van arra, hogy tízmilliós fizetésekért kergessék itthon a labdát az írni-olvasni alig tudó "sportolók".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!