kormány bóka jános gulyás gergely navracsics tibor fidesz magyarország Lantos Csaba

Gulyás Gergely az átadás-átvételről: Egy rendezett országot adnak át a Tisza-kormánynak, de minden választási ígéretet számon is kérnek majd rajtuk (VIDEÓ)

2026. május 14. 13:24

A Fidesz frakcióvezető bejelentette, hogy a távozó tárcavezetők végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.

2026. május 14. 13:24
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy május 14-én, csütörtökön 13 órától  tájékoztatást ad a Tisza-kormány és a leköszönt Fidesz-kormány között zajló átadás-átvételi folyamatról.

Gulyás Lantos Csaba, Navracsics Tibor és Bóka János leköszönt miniszterekkel adott tájékoztatást a folyamatról. Először is köszönetet mondott mindazoknak a tisztségviselőknek, akik ebből a munkából kivették a részüket, így az új kormány naprakész, pontos adatokból tud a jövőben dolgozni.

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott arra, hogy az átadás-átvétel kapcsán számtalan téves információ, tévedés, vád és viszontvád hangzik el, viszont a Fidesz-frakció úgy gondolja, hogy 

nemcsak a vereséget kell méltósággal elviselni, hanem a győzelmet is”

– hangzott el.

„Magyarország a béke és a biztonság szigete”

A politikus felidézte, hogy Magyarország 2010-ben nagyon nehéz helyzetben volt, mikor a Fidesz átvette a hatalmat, „de az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet. Büszkék lehetünk arra, hogy 

ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országa.

 Magyarország ma a béke és a biztonság szigete. Büszkék lehetünk arra, hogy az ország meg tudja védeni határait, és közben azt látjuk, hogy számtalan európai nagyvárosban évről évre romlik a közbiztonság, addig Magyarországon sikerült megfelezni a bűncselekmények számát. A rendőrséget sikerült megerősíteni és megújítani” – sorolta.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy 2010 óta nagyot léptek előre a nemzetegyesítés terén is, a kettős állampolgárság kulcsfontosságú volt, de a határokon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok is.

A nemrég leköszönt miniszter azt is kiemelte, hogy sikerült létrehozni Európa legszélesebb családtámogatási rendszerét. Elmondása szerint 

2010 után mintegy 200 ezer gyermek megszületéséhez járult hozzá a családtámogatási politika.

Ezután arról is beszélt, hogy a kormány álláspontja szerint a szegénység visszaszorításában is jelentős eredményeket értek el az elmúlt években. Mint mondta, 

2010 óta egymillióval csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon.

A leköszönő miniszter felsorolta azokat a gazdasági és stratégiai eredményeket is, amelyeket a kormány kiemelten fontosnak tart. Elmondta, hogy 

  • állami tulajdonba került a repülőtér,
  • csúcson van Magyarország aranytartaléka,
  • valamint visszavásárolták a Mol-részvényeket is.

A frakcióvezető leszögezte, hogy egy rendezett országot adnak át a Tisza-kormánynak, és elárulta, hogy a távozó tárcavezetők a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. 

Lantos Csaba bízik a beruházások és építkezések folytatásában

Majd átadta a szót Lantos Csaba ugyancsak távozó tárcavezetőnek. A volt energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy a jelek szerint 

az új kormány is azon a nyomvonalon halad tovább, amelyet az előző kabinet jelölt ki az energetika és a gazdaság területén. 

Lantos szerint az elmúlt években komoly eredményeket értek el, különösen az energiaszuverenitás megerősítésében.

Majd kiemelte, hogy Magyarország az akkumulátortechnológia irányába is jelentős lépéseket tett, és már 470 megawattnyi akkumulátorkapacitás működik az országban, részben a háztartásokban is. Véleménye szerint ez fontos alapot jelent a jövő energiaellátása szempontjából.

A volt miniszter arról is beszélt, hogy „napelem-boom” zajlott Magyarországon az elmúlt időszakban, ugyanakkor hangsúlyozta: nem elegendő kizárólag a megújuló energiákra építeni. Ezért három új gázturbinás erőmű építését is elindították, amelyek szerinte kulcsszerepet játszhatnak az ország energiaellátásának biztonságában.

Lantos Csaba végül azt mondta, 

bízik abban, hogy az új kormány alatt is folytatódnak ezek a beruházások, és az építkezések sikeresen befejeződnek. 

Beszéde végén sok sikert kívánt Kapitány Istvánnak, az új gazdasági és energetikai miniszternek. Ezt követően átadta a szót Navracsics Tibornak.

Navracsics: Láthatóan megerősödött a magyar középosztály

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében rámutatott, hogy az elmúlt években jól láthatóan megerősödött a magyar középosztály. 

A leköszönő miniszter szerint a

gazdasági és társadalmi mutatók is azt bizonyítják, hogy Magyarország felzárkózása folyamatos volt az elmúlt másfél évtizedben.

Navracsics kiemelte, hogy Magyarország a felzárkózás területén megelőzte Görögországot, és szerinte több gazdasági mutató is javult. Példaként említette, hogy jelentősen nőtt az autótulajdonosok száma is Magyarországon, amit a lakosság anyagi helyzetének erősödéseként értékelt. 

A magyar emberek érdeke, hogy haza tudják hozni az uniós pénzeket

Ezt követően átadta a szót Bóka János leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszternek, aki kijelentette, hogy álláspontja szerint az uniós források az elmúlt időszakban politikai viták áldozatává váltak. 

Úgy fogalmazott:

a magyar emberek érdeke az, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra.

A távozó tárcaevezető kijelentette, hogy támogatni fogják az új kormány törekvéseit is annak érdekében, hogy sikerüljön megnyitni és lehívni a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

Fókuszban a magyarok érdeke és a választási ígéretek

A sajtótájékoztató végén Gulyás Gergely ismét megköszönte valamennyi miniszter és kormánytag munkáját az elmúlt évekért.

Leszögezte:

minden olyan javaslatot támogatni fognak, amely Magyarország érdekeit szolgálja, ugyanakkor minden választási ígéretet számon is kérnek majd az új kormányon.

A tájékoztató végén előre tekintva azt mondta, a Fidesz-frakció reméli, hogy a következő időszakban „normális párbeszéd” indulhat el Magyarországon a politikai szereplők között.

A bejelentés alább nézhető vissza:

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

 

 

 

 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2026. május 14. 14:28
tapir32: Pontosan. Uhye számtalanszor beírtam ide is, hogy hogyan ugrott meg BRUTÁLISAN az osztrák, román, l3nhyel stb. stb. GDP-arábyos ÁLLAMADÓSSÁG. Na, Romániában már be is dölt a mutatvány: brutális megszorítások, 10% fölötti infláció stb. Persze erről megint nem fog SENKI SEM értesülni a most mát kormánxpárti csicskapropagandából.
tapir32
2026. május 14. 14:23
"Összefoglalva megállapítható, hogy az eladósodottság mértékét legjobban tükröző mutató alapján, a GDP-hez viszonyított államadósság-arány tekintetében, Magyarország 2010 és 2025 között lényegesen jobban teljesített, nem csak a 2002–2010-es időszakhoz, hanem az összes régióbeli országhoz képest is. A kormány tehát – minden ellentétes híreszteléssel szemben – jobb állapotban adja át az országot e téren is, mint ahogy átvette." Hegedűs Tamás, Világgazdaság
cutcopy
2026. május 14. 14:19
"állami tulajdonba került a repülőtér, csúcson van Magyarország aranytartaléka, valamint visszavásárolták a MOL-részvényeket is." De most újra remek alkalom nyílt ezek eladására és felélésére, mint 20 évvel ezelőtt..
ThunderDan
2026. május 14. 14:18
zolotarjov, te elmebeteg állat... 1) A szomszéd (!) országban négy éve (!) zajló háború, és annak egyébként már most a kontinensünket gazdaságilag padlóra küldő hatásai ún. FIZIKAI TÉNYEK. Könyörgóm, tegnap adott kj tiktakozást Messiás úr kormánya a háborúban történt konkrét harci cselekmény kapcsán (néhány km-re a jelenlegi államhatárunktól...) Mivel akarsz vitatkozni? De komolyan? És akkor innen indul minden, a német (!!!) militarizmus fékeveszett újraépítése, az eszeveszett fegyverkezés, az Oroszország elleni egyre dühödtebb, egyre radikálisabb hangnem stb. Könyörgöm, a "hajlandóak" már kb. NYÍLTAN beszélnek Oroszország elleni közvetlen háborúról. 2. Mégis miben lettünk sereghajtók az EU-ban? Esetleg illegális migránsok számában. Az ótvar hazudozást be lehetne már fejezni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!