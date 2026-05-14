Gulyás Gergely az átadás-átvételről: Egy rendezett országot adnak át a Tisza-kormánynak, de minden választási ígéretet számon is kérnek majd rajtuk (VIDEÓ)

Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák” (VIDEÓ)
A volt kormányfő közzétette az átadás-átvétel mérlegét.
A Fidesz frakcióvezető bejelentette, hogy a távozó tárcavezetők végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy május 14-én, csütörtökön 13 órától tájékoztatást ad a Tisza-kormány és a leköszönt Fidesz-kormány között zajló átadás-átvételi folyamatról.
Gulyás Lantos Csaba, Navracsics Tibor és Bóka János leköszönt miniszterekkel adott tájékoztatást a folyamatról. Először is köszönetet mondott mindazoknak a tisztségviselőknek, akik ebből a munkából kivették a részüket, így az új kormány naprakész, pontos adatokból tud a jövőben dolgozni.
A Fidesz frakcióvezetője rámutatott arra, hogy az átadás-átvétel kapcsán számtalan téves információ, tévedés, vád és viszontvád hangzik el, viszont a Fidesz-frakció úgy gondolja, hogy
nemcsak a vereséget kell méltósággal elviselni, hanem a győzelmet is”
– hangzott el.
A politikus felidézte, hogy Magyarország 2010-ben nagyon nehéz helyzetben volt, mikor a Fidesz átvette a hatalmat, „de az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet. Büszkék lehetünk arra, hogy
ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országa.
Magyarország ma a béke és a biztonság szigete. Büszkék lehetünk arra, hogy az ország meg tudja védeni határait, és közben azt látjuk, hogy számtalan európai nagyvárosban évről évre romlik a közbiztonság, addig Magyarországon sikerült megfelezni a bűncselekmények számát. A rendőrséget sikerült megerősíteni és megújítani” – sorolta.
Gulyás Gergely arra is kitért, hogy 2010 óta nagyot léptek előre a nemzetegyesítés terén is, a kettős állampolgárság kulcsfontosságú volt, de a határokon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok is.
A nemrég leköszönt miniszter azt is kiemelte, hogy sikerült létrehozni Európa legszélesebb családtámogatási rendszerét. Elmondása szerint
2010 után mintegy 200 ezer gyermek megszületéséhez járult hozzá a családtámogatási politika.
Ezután arról is beszélt, hogy a kormány álláspontja szerint a szegénység visszaszorításában is jelentős eredményeket értek el az elmúlt években. Mint mondta,
2010 óta egymillióval csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon.
A leköszönő miniszter felsorolta azokat a gazdasági és stratégiai eredményeket is, amelyeket a kormány kiemelten fontosnak tart. Elmondta, hogy
A frakcióvezető leszögezte, hogy egy rendezett országot adnak át a Tisza-kormánynak, és elárulta, hogy a távozó tárcavezetők a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
Majd átadta a szót Lantos Csaba ugyancsak távozó tárcavezetőnek. A volt energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy a jelek szerint
az új kormány is azon a nyomvonalon halad tovább, amelyet az előző kabinet jelölt ki az energetika és a gazdaság területén.
Lantos szerint az elmúlt években komoly eredményeket értek el, különösen az energiaszuverenitás megerősítésében.
Majd kiemelte, hogy Magyarország az akkumulátortechnológia irányába is jelentős lépéseket tett, és már 470 megawattnyi akkumulátorkapacitás működik az országban, részben a háztartásokban is. Véleménye szerint ez fontos alapot jelent a jövő energiaellátása szempontjából.
A volt miniszter arról is beszélt, hogy „napelem-boom” zajlott Magyarországon az elmúlt időszakban, ugyanakkor hangsúlyozta: nem elegendő kizárólag a megújuló energiákra építeni. Ezért három új gázturbinás erőmű építését is elindították, amelyek szerinte kulcsszerepet játszhatnak az ország energiaellátásának biztonságában.
Lantos Csaba végül azt mondta,
bízik abban, hogy az új kormány alatt is folytatódnak ezek a beruházások, és az építkezések sikeresen befejeződnek.
Beszéde végén sok sikert kívánt Kapitány Istvánnak, az új gazdasági és energetikai miniszternek. Ezt követően átadta a szót Navracsics Tibornak.
Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében rámutatott, hogy az elmúlt években jól láthatóan megerősödött a magyar középosztály.
A leköszönő miniszter szerint a
gazdasági és társadalmi mutatók is azt bizonyítják, hogy Magyarország felzárkózása folyamatos volt az elmúlt másfél évtizedben.
Navracsics kiemelte, hogy Magyarország a felzárkózás területén megelőzte Görögországot, és szerinte több gazdasági mutató is javult. Példaként említette, hogy jelentősen nőtt az autótulajdonosok száma is Magyarországon, amit a lakosság anyagi helyzetének erősödéseként értékelt.
Ezt követően átadta a szót Bóka János leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszternek, aki kijelentette, hogy álláspontja szerint az uniós források az elmúlt időszakban politikai viták áldozatává váltak.
Úgy fogalmazott:
a magyar emberek érdeke az, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra.
A távozó tárcaevezető kijelentette, hogy támogatni fogják az új kormány törekvéseit is annak érdekében, hogy sikerüljön megnyitni és lehívni a Magyarországnak járó uniós forrásokat.
A sajtótájékoztató végén Gulyás Gergely ismét megköszönte valamennyi miniszter és kormánytag munkáját az elmúlt évekért.
Leszögezte:
minden olyan javaslatot támogatni fognak, amely Magyarország érdekeit szolgálja, ugyanakkor minden választási ígéretet számon is kérnek majd az új kormányon.
A tájékoztató végén előre tekintva azt mondta, a Fidesz-frakció reméli, hogy a következő időszakban „normális párbeszéd” indulhat el Magyarországon a politikai szereplők között.
A bejelentés alább nézhető vissza:
Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala