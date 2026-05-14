Gulyás Gergely az átadás-átvételről: Egy rendezett országot adnak át a Tisza-kormánynak, de minden választási ígéretet számon is kérnek majd rajtuk (VIDEÓ)

Navracsics: Láthatóan megerősödött a magyar középosztály

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében rámutatott, hogy az elmúlt években jól láthatóan megerősödött a magyar középosztály.

A leköszönő miniszter szerint a

gazdasági és társadalmi mutatók is azt bizonyítják, hogy Magyarország felzárkózása folyamatos volt az elmúlt másfél évtizedben.

Navracsics kiemelte, hogy Magyarország a felzárkózás területén megelőzte Görögországot, és szerinte több gazdasági mutató is javult. Példaként említette, hogy jelentősen nőtt az autótulajdonosok száma is Magyarországon, amit a lakosság anyagi helyzetének erősödéseként értékelt.

A magyar emberek érdeke, hogy haza tudják hozni az uniós pénzeket

Ezt követően átadta a szót Bóka János leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszternek, aki kijelentette, hogy álláspontja szerint az uniós források az elmúlt időszakban politikai viták áldozatává váltak.

Úgy fogalmazott:

a magyar emberek érdeke az, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra.

A távozó tárcaevezető kijelentette, hogy támogatni fogják az új kormány törekvéseit is annak érdekében, hogy sikerüljön megnyitni és lehívni a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

Fókuszban a magyarok érdeke és a választási ígéretek

A sajtótájékoztató végén Gulyás Gergely ismét megköszönte valamennyi miniszter és kormánytag munkáját az elmúlt évekért.

Leszögezte:

minden olyan javaslatot támogatni fognak, amely Magyarország érdekeit szolgálja, ugyanakkor minden választási ígéretet számon is kérnek majd az új kormányon.

A tájékoztató végén előre tekintva azt mondta, a Fidesz-frakció reméli, hogy a következő időszakban „normális párbeszéd” indulhat el Magyarországon a politikai szereplők között.

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala