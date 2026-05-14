Előre a rekordért: Böde Dániel folytatja, negyvenévesen is NB I-es játékos lesz!

Őszinte vallomás – Böde Dániel elárulta, miért nem igazolt soha külföldre
Volt jó pár ajánlata, de nem élt a lehetőségekkel.
Nem öregszik az örökifjú Paksi Vasember! Böde Dániel hosszabbított nevelőklubjával, az NB I történetének legidősebb gólkirálya így 21. élvonalbeli idényére készülhet, célkeresztbe véve Illés Bélát, Kuttor Attilát és Végh Zoltánt is.
Nagy bejelentést tett kedd délben a Paksi FC: a tolnai együttes szerződést hosszabbított Böde Dániellel, a saját nevelésű veterán csatárklasszis így a 21.(!) idényére készülhet a magyar labdarúgó élvonalban. A 39 éves gólkirálynak ezzel komoly lehetősége nyílik arra, hogy az NB I örökranglistájának dobogójára lépjen, de akár még az abszolút első hely sem elképzelhetetlen.
Az elnyűhetetlen támadó tavaly 38 esztendősen az NB I történetének legidősebb gólkirálya lett 15 találattal. Most pedig, ahogy a paksiak fogalmaznak, „a történet tovább íródik”: a klub bejelentette, hogy Böde folytatja, és a 2026/27-es idényben is a legutóbbi Magyar Kupa-győztesnél futballozik majd. A számok nyelvén ez a következőket jelenti: Böde Dániel eddig, vagyis az NB I idei zárófordulója előtt
Böde Dániel a klubhonlapon elárulta, a klubvezetéssel
körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyezni a folytatásról",
az M4 Sportnak pedig két legnagyobb motivációjáról beszélt: rövid távon, hogy a meccseken minél több gólt lőjön, így kiszaladhasson immár labdaszedőként tevékenykedő gyermekeihez, hosszabb távon pedig, hogy meccsszámban beérje és megelőzze az NB I örökranglistájának dobogóján álló Illés Bélát. Az MTK ikonja 540 élvonalbeli bajnokival áll a harmadik helyen, ehhez tehát Bödének már csak 13 mérkőzés kellene, de az örökifjú paksi klasszis azt is felvetette, hogy ha még tovább sérülésmentes tudna maradni,
akár a második helyen álló Kuttor Attila 560-as, illetve az abszolút éllovas Végh Zoltán 570-es mérföldköve sem tűnik elérhetetlennek.
A jelenleg az NB I harmadik helyén álló Paks a szombati zárófordulóban a már kiesett DVTK ellen biztosíthatja be a dobogót, s ezzel együtt az újabb Konferencialiga-indulást.
