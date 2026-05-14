Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks böde dániel kuttor attila Végh Zoltán Illés Béla NB I

Előre a rekordért: Böde Dániel folytatja, negyvenévesen is NB I-es játékos lesz!

2026. május 14. 14:02

Nem öregszik az örökifjú Paksi Vasember! Böde Dániel hosszabbított nevelőklubjával, az NB I történetének legidősebb gólkirálya így 21. élvonalbeli idényére készülhet, célkeresztbe véve Illés Bélát, Kuttor Attilát és Végh Zoltánt is.

2026. május 14. 14:02
null

Nagy bejelentést tett kedd délben a Paksi FC: a tolnai együttes szerződést hosszabbított Böde Dániellel, a saját nevelésű veterán csatárklasszis így a 21.(!) idényére készülhet a magyar labdarúgó élvonalban. A 39 éves gólkirálynak ezzel komoly lehetősége nyílik arra, hogy az NB I örökranglistájának dobogójára lépjen, de akár még az abszolút első hely sem elképzelhetetlen.

BÖDE Dániel
Böde Dániel elképesztő: a paksiak ikonja a 21. élvonalbeli idényére készülhet! (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

Böde, az elpusztíthatatlan

Az elnyűhetetlen támadó tavaly 38 esztendősen az NB I történetének legidősebb gólkirálya lett 15 találattal. Most pedig, ahogy a paksiak fogalmaznak, „a történet tovább íródik”: a klub bejelentette, hogy Böde folytatja, és a 2026/27-es idényben is a legutóbbi Magyar Kupa-győztesnél futballozik majd. A számok nyelvén ez a következőket jelenti: Böde Dániel eddig, vagyis az NB I idei zárófordulója előtt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • 527 NBI-es mérkőzésen lépett pályára,
  • ezeken 172 élvonalbeli gólt és
  • 75 gólpasszt jegyzett, 
  • összesen tíz idényben érte el a tízgólos határt,
  • a paksiak mezét pedig 374 mérkőzésen viselte.

Böde Dániel a klubhonlapon elárulta, a klubvezetéssel

körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyezni a folytatásról",

az M4 Sportnak pedig két legnagyobb motivációjáról beszélt: rövid távon, hogy a meccseken minél több gólt lőjön, így kiszaladhasson immár labdaszedőként tevékenykedő gyermekeihez, hosszabb távon pedig, hogy meccsszámban beérje és megelőzze az NB I örökranglistájának dobogóján álló Illés Bélát. Az MTK ikonja 540 élvonalbeli bajnokival áll a harmadik helyen, ehhez tehát Bödének már csak 13 mérkőzés kellene, de az örökifjú paksi klasszis azt is felvetette, hogy ha még tovább sérülésmentes tudna maradni, 

akár a második helyen álló Kuttor Attila 560-as, illetve az abszolút éllovas Végh Zoltán 570-es mérföldköve sem tűnik elérhetetlennek. 

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenleg az NB I harmadik helyén álló Paks a szombati zárófordulóban a már kiesett DVTK ellen biztosíthatja be a dobogót, s ezzel együtt az újabb Konferencialiga-indulást. 

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 14. 14:09
Nagyra tartom Bödét. (Csak halkan jegyzem meg mi a faszt ér az 5 fős magyar szabály benne egy 21 éves, ha Böde 40 évesen is kerettag tud lenni?! )
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!