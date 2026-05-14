Zelenszkij korábbi szövetségese megúszhatja a fogságot: kifizethetik az óvadékot Jermak után

Letartóztatták Zelenszkij korábbi közeli bizalmasát: súlyos börtönbüntetés várhat Jermakra
Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét két hónap előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság korrupciós vádak miatt.
Az óvadék összegét várhatóan jogi körökhöz köthető személyek biztosítják majd.
Már csütörtökön kifizethetik a 140 millió hrivnyás óvadékot Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője és Zelenszkij elnök egykori szoros szövetségese után, így a politikus hamarosan elhagyhatja a vizsgálati fogságot – számolt be róla a Strana.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő saját forrásaira hivatkozva azt állította, hogy az óvadék összegét várhatóan jogi körökhöz köthető személyek biztosítják majd.
Mihajlo Tkacs újságíró értesülései szerint Jermak közvetlen környezete már a bírósági döntés előtt két nappal megkezdte a támogatók felkutatását.
A sajtóinformációk alapján az összeg jelentős részét az Asters ügyvédi iroda vagy annak munkatársai állhatják, ugyanakkor a lehetséges támogatók között felmerült Roza Tapanova neve is, aki az Ukrnafta és az Osadbank igazgatótanácsában is szerepet tölt be.
Zseleznyak a fejlemények kapcsán megjegyezte: bízik benne, hogy a banki pénzmosás elleni ellenőrzések legalább néhány napra késleltetik majd a tranzakció lebonyolítását. A képviselő ironikusan hozzátette, szerinte nem ártana, ha a gyanúsított még eltöltene némi időt a fogdában.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Jermak korábban maga is arról beszélt, hogy elegendő barátja és ismerőse van ahhoz, hogy segítsenek neki összegyűjteni az óvadék összegét.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egy 460 millió hrivnyás pénzmosási ügy miatt indított eljárást a politikus ellen. A nyomozás egy Kijev környéki luxuslakópark építéséhez kapcsolódik.
