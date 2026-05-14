05. 14.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
zelenszkij andrij jermak óvadék fogság

Zelenszkij korábbi szövetségese megúszhatja a fogságot: kifizethetik az óvadékot Jermak után

2026. május 14. 14:43

Az óvadék összegét várhatóan jogi körökhöz köthető személyek biztosítják majd.

2026. május 14. 14:43


Már csütörtökön kifizethetik a 140 millió hrivnyás óvadékot Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője és Zelenszkij elnök egykori szoros szövetségese után, így a politikus hamarosan elhagyhatja a vizsgálati fogságot – számolt be róla a Strana.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő saját forrásaira hivatkozva azt állította, hogy az óvadék összegét várhatóan jogi körökhöz köthető személyek biztosítják majd. 

Mihajlo Tkacs újságíró értesülései szerint Jermak közvetlen környezete már a bírósági döntés előtt két nappal megkezdte a támogatók felkutatását.

A sajtóinformációk alapján az összeg jelentős részét az Asters ügyvédi iroda vagy annak munkatársai állhatják, ugyanakkor a lehetséges támogatók között felmerült Roza Tapanova neve is, aki az Ukrnafta és az Osadbank igazgatótanácsában is szerepet tölt be.

Zseleznyak a fejlemények kapcsán megjegyezte: bízik benne, hogy a banki pénzmosás elleni ellenőrzések legalább néhány napra késleltetik majd a tranzakció lebonyolítását. A képviselő ironikusan hozzátette, szerinte nem ártana, ha a gyanúsított még eltöltene némi időt a fogdában.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Jermak korábban maga is arról beszélt, hogy elegendő barátja és ismerőse van ahhoz, hogy segítsenek neki összegyűjteni az óvadék összegét.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egy 460 millió hrivnyás pénzmosási ügy miatt indított eljárást a politikus ellen. A nyomozás egy Kijev környéki luxuslakópark építéséhez kapcsolódik.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Executioner
2026. május 14. 16:23
Miért is nem lepődök meg? Az lett volna a meglepetés, ha nem dobják össze neki. Persze snassz lenne, ha saját zsebből fizetné, hiszen szó sincs "LOPÁS"-ról - gondolom. Annyira nem határoztak meg magas díjat, hogy az igazi gondot okozhatna, adtak annak a bizonyosnak egy pofont, de csak akkorát, hogy vissza ne fröccsenjen rájuk. Ez a gazemberek játéka, a résztvevőket figyelve nem is lehet másnak nevezni.
mnmn
2026. május 14. 16:17
Épeszű ember el tudja képzelni, hogy ebből az alkotmányos költségből a Grünnek nem dobtak valamennyit?
johannluipigus
2026. május 14. 15:42
Simán összedobják ezt a kis aprót a bűntársak, ha nem akarják, hogy Jermak énekeljen.
egonsamu-2
2026. május 14. 15:38
A korrupt nácik maffiája nem hagyja cserben büntársait. A nyomozók majd kereshetik Izraelben, amint MIndiccsel kártyáznak a Tel-Avivi tengerparton.....
