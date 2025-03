Szoboszlai újabb mérföldkőhöz érhet a karrierjében – ilyen még sosem történt vele

Kedden megkezdődnek a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágói. A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpoolnak vegyes érzései lehetnek a Paris Saint-Germain elleni első mérkőzés után, mert ugyan idegenben előnyt tudott kiharcolni, de a játék képe alapján akár gólokkal is kikaphatott volna.

„Sokkal jobbak voltunk a liverpooliaknál. Sokkal jobbak. Mégis ők nyertek, ami igazságtalan. A kapusuk volt a legjobbjuk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra és a játékosaimra, a második meccs ugyanakkor még hátravan. Nem adjuk fel!” – mondta a párizsi találkozó után a PSG vezetőedzője, Luis Enrique.

A francia csapat egyébként elképesztő formában várhatta a Liverpool elleni hazai találkozóját, amelyen végül „csak” a helyzetek kihasználásával akadt gondja. A hétvégén aztán ismét nyert, a Rennes-t verte 4–1-re, és ez az eredmény is bizonyítja, hogy hiába várja hátrányból a visszavágót, ez a párharc közel sem lefutott.

„Egyáltalán nem lepődtem meg a teljesítményükön, nagyon lenyűgöztek – árulta el Arne Slot vezetőedző a hétfői sajtótájékoztatón. – Néhányan azt mondták, hogy gyengén játszottunk. Ezzel nem értek egyet, mert szerintem inkább ők voltak rendkívül jók.”

Azt gondolom, hogy ebben az idényben még nem találkoztunk olyan együttessel, amely ilyen magas minőséget és ilyen magas intenzitást mutatott volna egyszerre.”

Hozzátette, hogy a látottak ellenére képesek jobb játékra, és ezt be is kell majd bizonyítaniuk. Szoboszlai Dominikot egyébként dicsérték az első meccs után, a munkabírását és a futómennyiségét is kiemelték. A magyar válogatott legmagasabban jegyzett játékosa – akit Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn természetesen behívott a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre – a hétvégén kezdőként egy félidőt kapott a ligautolsó Southampton ellen, így valamennyit tudott pihenni a visszavágóra.