„Érte akarunk játszani” – gyászszünettel kezdődött a sajtótájékoztató (VIDEÓ)

A tragédia másnapján, vasárnap gyászszünettel kezdődött a Barca edzése, mint ahogy hétfőn Hansi Flick vezetőedző sajtótájékoztatója is. A német szakvezető elmondta, akármennyire is szomorú, ami történt, kedden készen kell állniuk a Benfica elleni párharc visszavágójára.

„Úgy látom, hogy a csapat jól kezeli ezt a szituációt – kezdte megtörten Flick. – Nagy veszteség ért bennünket: Carles nagyszerű ember és kiváló doktor volt. Nagyon fontos darabja volt a mi kis csapatunknak. Hiányozni fog, de az élet sajnos néha ilyen. Biztos vagyok benne, hogy fentről támogat majd bennünket. Ebben a helyzetben érte is akarunk játszani, és nagyon fontos lenne, hogy nyerjünk. Muszáj továbblépnünk, ez a munkánk. Nehéz időszak ez most a klub életében, de jól akarunk teljesíteni.”

◼️ Emotivo minuto de silencio en la rueda de prensa de Flick en recuerdo a Carles Miñarro pic.twitter.com/06o02U6z0v — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 10, 2025

Gyászszünettel kezdődött a vasárnapi edzés is:

Ahogy arra Flick is utalt, Minarro meghatározó szerepet töltött be a Barcelona öltözőjében – írja a Mundo Deportivo. Szerves részét képezte a játékosok és a szakmai stáb életének. Csendben végezte a dolgát, mégis ott volt a játékosok mellett a legfontosabb és legnehezebb pillanatokban. Ő volt az első, aki tavaly ősszel segítséget nyújtott a súlyos térdsérülést szenvedő Marc Bernalnak és Marc-André ter Stegennek. Ha kellett, pszichológusa is volt a futballistáknak. Összekötő kapocsként működött az orvosi stáb, az edzők és a vezetőség között, sőt szükség esetén a játékosok családtagjainak is segítséget nyújtott, ha valamilyen egészségügyi problémával fordultak hozzá. Halála mély sebet ejtett a csapat lelkében.

A Barcelona–Benfica BL-meccset kedden 18.45 órától rendezik, az „odavágót” a katalánok 1–0-ra megnyerték Lisszabonban.

