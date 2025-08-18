Hazatért Magyarország büszkesége, majd jött a gyomorforgató balliberális médium (VIDEÓ)

Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa augusztus 18-án, hétfőn délelőtt mintegy nyolc hónap után végre hazatért Magyarországra.

Mint ismert, Kapu június 25-én indult el az Axiom-4 legénységével a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol feszített napirend mellett 25 kísérletet hajtott végre, ezzel is öregbítve hazánk hírét az űrkutatás területén. Majd miután július 15-én visszatértek a Földre, kezdetét vette a rehabilitáció, melyet egy mintegy kéthetes tudományos munka követett.

Kapu miután földet ért a Liszt Ferenc repülőtéren, beszédet intézett a jelenlévőkhöz, majd válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire is. A HVG amellett, hogy az iránt érdeklődött, hogy milyen érzés volt lenézni a Földre az űrből, arra is kíváncsi volt, hogy megkereste-e bármely párt, hogy elindítsa jelöltként, azután, hogy a 21 Kutatóközpont Zuglóban szondázta több párt lehetséges jelöltjeként.

A kutatóűrhajós erre azt válaszolta, hogy gyakorlatilag tíz perccel a felbocsátás után már megpillantották a Földet. Ami nagyon meglepte, hogy mennyire fényes és színes a bolygónk, de

az igazán megható pillanatok azok voltak számára, mikor meglátta Magyarországot.

A közélettel kapcsolatos kérdésre pedig azt felelte, hogy az űrutazás során sok mindent megtanul az ember, például, hogy a test hogy fog reagálni. „Viszont voltak dolgok, amikre nem számítottam. Többek között, hogy visszatérés után két nap után ezzel (a felméréssel – szerk.) fogadnak reggel, az volt az egyik ilyen”.

Nem gondolkodtam ezen, és nem is volt ilyen megkeresés”

– hangzott el a válasz Kapu Tibortól a sajtótájékoztatón. Az idézett rész 18 perc 30 másodperctől hallható.

Kapu Tibor beszédét, és az azt követő sajtótájékoztatót alább nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőfotó