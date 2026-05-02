Óvatosságra intették Zelenszkijt: egyre több uniós tagállam kételkedik Ukrajna gyorsított csatlakozásában

Több uniós vezető is óvatosságra intette Volodimir Zelenszkijt Ukrajna EU-csatlakozásának ütemét illetően a Cipruson tartott informális találkozón. A Financial Times értesülései szerint világossá tették Kijev számára, hogy a folyamat jóval összetettebb és lassabb lehet annál, mint amit korábban reméltek – írja a Kárpáthír.

A résztvevők igyekeztek visszafogni az ukrán várakozásokat, külön kiemelve a jogállamiság megerősítésének és a korrupció visszaszorításának fontosságát. Egy névtelen forrás szerint az ukrán elnök környezete még mindig nem látja teljesen át az uniós bővítési folyamat működését.