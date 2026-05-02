Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció zelenszkij volodimir zelenszkij ukrajna

Óvatosságra intették Zelenszkijt: egyre több uniós tagállam kételkedik Ukrajna gyorsított csatlakozásában

2026. május 02. 21:12

Diplomáciai források szerint az utóbbi időszakban lassultak az ukrán reformok, különösen az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció elleni fellépés terén.

2026. május 02. 21:12
null

Több uniós vezető is óvatosságra intette Volodimir Zelenszkijt Ukrajna EU-csatlakozásának ütemét illetően a Cipruson tartott informális találkozón. A Financial Times értesülései szerint világossá tették Kijev számára, hogy a folyamat jóval összetettebb és lassabb lehet annál, mint amit korábban reméltek – írja a Kárpáthír

A résztvevők igyekeztek visszafogni az ukrán várakozásokat, külön kiemelve a jogállamiság megerősítésének és a korrupció visszaszorításának fontosságát. Egy névtelen forrás szerint az ukrán elnök környezete még mindig nem látja teljesen át az uniós bővítési folyamat működését. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Franciaország és Németország nemrég egy olyan, lépcsőzetes csatlakozási modellt vetett fel, amely kezdetben csupán korlátozott előnyöket nyújtana Ukrajnának. Ez azt is jelentheti, hogy a teljes jogú tagság elérése akár egy évtizedet is igénybe vehet. 

Diplomáciai források arra is felhívták a figyelmet, hogy az utóbbi időszakban lassultak az ukrán reformok, különösen az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció elleni fellépés terén. Emiatt több tagállam is kételkedik abban, hogy reális lenne egy felgyorsított csatlakozási folyamat. 

Ukrajna 2022 júniusában kapta meg a tagjelölti státuszt, ami akkor elsősorban politikai jelzés volt az orosz agresszióval szemben. A korábbi példák – például Horvátország közel tízéves csatlakozási folyamata – szintén azt mutatják, hogy a tagság elnyerése hosszabb időt vehet igénybe.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. május 02. 21:35
nem látja át ...persze hogy nem látja át ... egy buta zsidó aki csak pénzt tud lejmolni..sőt követelni is a parasztja !!!! másról meg fogalma sincs ennek az ukrán zsidó kutyának !!!!
Válasz erre
0
0
mondeos
2026. május 02. 21:20
Milyen könnyű volt eddig mindent a gonosz Orbán Viktorra fogni!🤡 "Az ukrán elnök környezete még mindig nem látja teljesen át az uniós bővítési folyamat működését." Hát nem csodálom!😆
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!