Óvatosságra intették Zelenszkijt: egyre több uniós tagállam kételkedik Ukrajna gyorsított csatlakozásában

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Több uniós vezető is óvatosságra intette Volodimir Zelenszkijt Ukrajna EU-csatlakozásának ütemét illetően a Cipruson tartott informális találkozón. A Financial Times értesülései szerint világossá tették Kijev számára, hogy a folyamat jóval összetettebb és lassabb lehet annál, mint amit korábban reméltek – írja a Kárpáthír.
A résztvevők igyekeztek visszafogni az ukrán várakozásokat, külön kiemelve a jogállamiság megerősítésének és a korrupció visszaszorításának fontosságát. Egy névtelen forrás szerint az ukrán elnök környezete még mindig nem látja teljesen át az uniós bővítési folyamat működését.
Franciaország és Németország nemrég egy olyan, lépcsőzetes csatlakozási modellt vetett fel, amely kezdetben csupán korlátozott előnyöket nyújtana Ukrajnának. Ez azt is jelentheti, hogy a teljes jogú tagság elérése akár egy évtizedet is igénybe vehet.
Diplomáciai források arra is felhívták a figyelmet, hogy az utóbbi időszakban lassultak az ukrán reformok, különösen az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció elleni fellépés terén. Emiatt több tagállam is kételkedik abban, hogy reális lenne egy felgyorsított csatlakozási folyamat.
Ukrajna 2022 júniusában kapta meg a tagjelölti státuszt, ami akkor elsősorban politikai jelzés volt az orosz agresszióval szemben. A korábbi példák – például Horvátország közel tízéves csatlakozási folyamata – szintén azt mutatják, hogy a tagság elnyerése hosszabb időt vehet igénybe.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij