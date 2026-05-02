nav egészségügyi szolgáltatási taj-szám

Döbbenetes számok: magyarok százezreinek nincs érvényes tajszáma – tömegével indít eljárásokat a NAV

2026. május 02. 17:08

A szabályozás értelmében annak a tajszáma válik érvénytelenné, aki legalább hat hónapon keresztül nem rendezi ezt a kötelezettségét.

2026. május 02. 17:08
Több százezer magyar kerülhet nehéz helyzetbe amiatt, hogy biztosítási jogviszony hiányában egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, miközben jövedelem nélkül sokan ezt nem tudják teljesíteni – derül ki a 24.hu. cikkéből, amit a Portfólió szemlézett.  

Közérdekű adatigénylés alapján a lap arról számolt be, hogy 1995 januárjától kezdődően összesen 5,45 millió magyar tajszámot vontak érvénytelenné, bár ebben az elhunytakhoz kapcsolódó esetek is benne vannak.

A 2020 júliusában bevezetett szabály óta több mint 206 ezer tajszámot érvénytelenítettek azért, mert az érintettek legalább fél éven át nem fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Évente 138,5 ezer és 172,9 ezer között alakult azok száma, akiket emiatt érintett ez az intézkedés.

Az elmúlt öt év során több mint 782 ezer tajszámot szüntettek meg hat hónapot meghaladó járuléktartozás miatt, ugyanakkor ezek közül mintegy 781 ezret később újra aktiváltak.

A NAV januári adatai alapján több mint 348 ezer ember tartozott legalább hat havi járulékkal. Közülük közel 117 ezer fő 150 és 350 ezer forint közötti összeggel maradt el, csaknem 91 ezren 73,8 és 150 ezer forint közötti tartozást halmoztak fel, több mint 88 ezren félmillió forintot meghaladó hátralékkal rendelkeztek, míg több mint 52 ezren 350 és 500 ezer forint közötti tartozásban voltak.

A havi járulék összege jelentősen emelkedett az évek során: míg 2008-ban 4350 forint volt, addig ma már 12 300-at kell fizetni. 

A szabályozás értelmében annak a tajszáma válik érvénytelenné, aki legalább hat hónapon keresztül nem rendezi ezt a kötelezettségét, így elesik az állami egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételétől, és a NAV az adótartozásokhoz hasonló módon hajthatja be az összeget.

A cikk megjegyzi, hogy a NAV nem vezet külön nyilvántartást arról, hány végrehajtási eljárás indult az elmúlt öt évben kifejezetten az egészségügyi szolgáltatási járulékból eredő tartozások miatt magánszemélyek ellen.

A szabályozás szerint 10 ezer forint alatti tartozás esetén nem indul végrehajtás. 10 ezer és 200 ezer forint között inkasszó vagy jövedelemletiltás alkalmazható, míg 500 ezer forint alatti tartozásnál ingatlan lefoglalására nincs lehetőség.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

 

korheshgetsee
2026. május 02. 18:55
Az Orbán-kurmány legjobb "fejlesztése" az, hogy a NAV állami basszájba meg a sok büdös zsidó bürokrata geci az kurva jól élt, a nép meg jól le volt szarva , "dögöljenek meg" címszóval, meg a "FIZESS A NAGY BÜDÖS SEMMIÉRT, HA AKAROD, HA NEM , VAGY MÁSKÜLÖNBEN RÁDKÜLJDJÜK A BEHAJTÓEMBEREINKET"
hernadvolgyi-2
2026. május 02. 17:52
Külföldre szakadt "hazánkfija" ha megmolyosodik, hazatántorog, és várja hogy lássák el. Ezek az emberek a "Tiszát" választották.
kulakman
2026. május 02. 17:45
Eddig sem kellett volna engedni, hogy aki nem fizet, azt is ingyen látják el, az én adómból, annó 60 évvel ezelőtt egy híres városi orvos anyámtól 100 ft-t kért, mert mint magángazda(kulák) nem volt OTI-nk, akkor egy fizetés kb 100-150ft volt!
szim-patikus
2026. május 02. 17:41
Az a minimum Állami eü állampolgárnak alanyi jogon járon. Magánhoz a fizetők kaphassanak hozzájárulást Pont.
