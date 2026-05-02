Sokkoló számokat közölt az Eurostat: van olyan európai ország, ahol több mint 300 százalékkal nőtt a szexuális erőszakok száma

A legmagasabb arányokat az arabok és a latin-amerikaiak mutatják, sokan közülük olyan dél-amerikai országokból érkeznek, amelyek ismert módon rendkívül magas bűnözési mutatókkal rendelkeznek.

Míg a gyilkosságok száma stabilan évi 300 körül alakul Spanyolországban, a gyilkossági kísérletek robbanásszerűen nőttek. Mindössze négy év alatt (2019 és 2023 között) majdnem megduplázódott az ilyen esetek száma: 836-ról 1 507-re. Öt év alatt a nemi erőszak esetei is 143 százalékkal emelkedtek: 2 143-ról (2019) 5 206-ra (2024).

A tanulmány készítői szerint Spanyolország elöregedő népessége elvileg a bűnözés csökkenését eredményezte volna, ám a migráció „importált bűnözést” hozott magával. A jelentés megerősíti a jól ismert mintát: az erőszakos bűncselekményeket túlnyomórészt fiatal férfiak követik el.

Nemzetiség szerint a külföldiek lényegesen magasabb bűnözési arányt mutatnak, mint a spanyolok, különösen a legsúlyosabb bűncselekményeknél (gyilkosság, nemi erőszak, rablás).

A börtönadatok is ezt támasztják alá: 2024-ben a fogvatartottak 31 százaléka külföldön született (a honosított vagy második generációs bevándorlókat nem számítva). Ez több mint kétszerese a 20-69 éves korcsoporton belüli arányuknak.