Sokkoló számokat közölt az Eurostat: van olyan európai ország, ahol több mint 300 százalékkal nőtt a szexuális erőszakok száma

Egyértelmű kapcsolat rajzolódik ki a migráció és az erőszakos bűncselekmények között.
Az Eurostat szerdán közzétett új adatai szerint az Európai Unióban drasztikusan megnőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma, Spanyolországban pedig messze meghaladja a kontinentális átlagot a növekedés – írja a Remix News.
Spanyolországban 2024-ben 5 222 szexuális erőszakot regisztráltak, szemben a 2014-es 1 239-gyel. Ez 322 százalékos növekedést jelent, ami jóval meghaladja az EU 150 százalékos átlagos növekedését.
Az Eurostat nem közöl adatokat arról, hogy kik követik el ezeket a bűncselekményeket. Más források azonban foglalkoztak a kérdéssel.
A Remix News tavaly beszámolt a CEU-CEFAS Demográfiai Obszervatórium „A bűnözés demográfiája Spanyolországban” című jelentéséről, amely szerint
a külföldiek 500 százalékkal több nemi erőszakot és 414 százalékkal több gyilkosságot követnek el, mint a spanyol állampolgárok.
A legmagasabb arányokat az arabok és a latin-amerikaiak mutatják, sokan közülük olyan dél-amerikai országokból érkeznek, amelyek ismert módon rendkívül magas bűnözési mutatókkal rendelkeznek.
Míg a gyilkosságok száma stabilan évi 300 körül alakul Spanyolországban, a gyilkossági kísérletek robbanásszerűen nőttek. Mindössze négy év alatt (2019 és 2023 között) majdnem megduplázódott az ilyen esetek száma: 836-ról 1 507-re. Öt év alatt a nemi erőszak esetei is 143 százalékkal emelkedtek: 2 143-ról (2019) 5 206-ra (2024).
A tanulmány készítői szerint Spanyolország elöregedő népessége elvileg a bűnözés csökkenését eredményezte volna, ám a migráció „importált bűnözést” hozott magával. A jelentés megerősíti a jól ismert mintát: az erőszakos bűncselekményeket túlnyomórészt fiatal férfiak követik el.
Nemzetiség szerint a külföldiek lényegesen magasabb bűnözési arányt mutatnak, mint a spanyolok, különösen a legsúlyosabb bűncselekményeknél (gyilkosság, nemi erőszak, rablás).
A börtönadatok is ezt támasztják alá: 2024-ben a fogvatartottak 31 százaléka külföldön született (a honosított vagy második generációs bevándorlókat nem számítva). Ez több mint kétszerese a 20-69 éves korcsoporton belüli arányuknak.
A jelentés szerint az EU-tagállamok rendőrségei 2024-ben több mint 250 ezer szexuális erőszakot regisztráltak.
Ebből csaknem 100 ezer (38 százalék) volt nemi erőszak, ami 150 százalékkal több, mint egy évtizeddel korábban.
Összességében a szexuális erőszak esetei csaknem megduplázódtak az EU-ban, míg a nemi erőszakok száma közel 59 ezerrel emelkedett ugyanebben az időszakban.
