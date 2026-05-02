spanyolország nemi erőszak migráció szexuális erőszak eu

Sokkoló számokat közölt az Eurostat: van olyan európai ország, ahol több mint 300 százalékkal nőtt a szexuális erőszakok száma

2026. május 02. 21:52

Egyértelmű kapcsolat rajzolódik ki a migráció és az erőszakos bűncselekmények között.

Az Eurostat szerdán közzétett új adatai szerint az Európai Unióban drasztikusan megnőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma, Spanyolországban pedig messze meghaladja a kontinentális átlagot a növekedés – írja a Remix News. 

Spanyolországban 2024-ben 5 222 szexuális erőszakot regisztráltak, szemben a 2014-es 1 239-gyel. Ez 322 százalékos növekedést jelent, ami jóval meghaladja az EU 150 százalékos átlagos növekedését.

Az Eurostat nem közöl adatokat arról, hogy kik követik el ezeket a bűncselekményeket. Más források azonban foglalkoztak a kérdéssel.

A Remix News tavaly beszámolt a CEU-CEFAS Demográfiai Obszervatórium „A bűnözés demográfiája Spanyolországban” című jelentéséről, amely szerint

a külföldiek 500 százalékkal több nemi erőszakot és 414 százalékkal több gyilkosságot követnek el, mint a spanyol állampolgárok.

A legmagasabb arányokat az arabok és a latin-amerikaiak mutatják, sokan közülük olyan dél-amerikai országokból érkeznek, amelyek ismert módon rendkívül magas bűnözési mutatókkal rendelkeznek.

Míg a gyilkosságok száma stabilan évi 300 körül alakul Spanyolországban, a gyilkossági kísérletek robbanásszerűen nőttek. Mindössze négy év alatt (2019 és 2023 között) majdnem megduplázódott az ilyen esetek száma: 836-ról 1 507-re. Öt év alatt a nemi erőszak esetei is 143 százalékkal emelkedtek: 2 143-ról (2019) 5 206-ra (2024).

A tanulmány készítői szerint Spanyolország elöregedő népessége elvileg a bűnözés csökkenését eredményezte volna, ám a migráció „importált bűnözést” hozott magával. A jelentés megerősíti a jól ismert mintát: az erőszakos bűncselekményeket túlnyomórészt fiatal férfiak követik el.

Nemzetiség szerint a külföldiek lényegesen magasabb bűnözési arányt mutatnak, mint a spanyolok, különösen a legsúlyosabb bűncselekményeknél (gyilkosság, nemi erőszak, rablás). 

A börtönadatok is ezt támasztják alá: 2024-ben a fogvatartottak 31 százaléka külföldön született (a honosított vagy második generációs bevándorlókat nem számítva). Ez több mint kétszerese a 20-69 éves korcsoporton belüli arányuknak.

A jelentés szerint az EU-tagállamok rendőrségei 2024-ben több mint 250 ezer szexuális erőszakot regisztráltak.

Ebből csaknem 100 ezer (38 százalék) volt nemi erőszak, ami 150 százalékkal több, mint egy évtizeddel korábban.

Összességében a szexuális erőszak esetei csaknem megduplázódtak az EU-ban, míg a nemi erőszakok száma közel 59 ezerrel emelkedett ugyanebben az időszakban.

Nyitókép forrása: CHRISTOF STACHE / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. május 03. 15:50
hajra multikulti, a Tisza is ezeke fogja importalni nyugatrol !
svejk recidivus
2026. május 03. 14:59
Igazából sokkal jobban passzol a mai korszellemmel a tradicionális muszlim családmodel: A mai fiatal nők nagy többsége csak sikeres és gazdag férfiakkal párosodna.Ezeknek lehetne hivatalosam háremük. A férfiak többsége meg felszabadulna dzsihádra.
palicsi-2
2026. május 03. 13:41
Aki nem tudná, amikor a muszlimok a dzsámiájukban imátkoznak, el vannak szeparálva a férfiak és a nők! Erre azért van szükség, mert, ha ott térdelne a férfiak előtt egy nő, kidüllesztett fenékkel, ők nem állnák meg, hogy meg ne ugorják. Ezért a nők külön a karzaton foglalhatnak hlyet! Szóval nincsenek emberhez méltó szinvonalon!
VeressZoltán
2026. május 03. 08:16
Most mi van? A nyugat európai férfiak lmbtq-s jómódukban már a b@szásról is leszoknak lassan, ezek a 'jóvágásúak' pedig szaporodni is jöttek hozzátok. Az is gond, hogy a zsarutok most is kesztyűs kézzel bánik velük, ezek pedig csak az erőszakban szocializálódtak. De, nyugi; „Wir schaffen das”!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!