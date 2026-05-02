ausztriában bajorországban patkányméreggel szennyezett hipp bébiételek

Letartóztattak egy gyanúsítottat a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében – a vállalat zsarolási kísérlet áldozata lehetett

2026. május 02. 20:03

A férfi kétmillió eurót követelt a cégtől.

2026. május 02. 20:03
Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében – közölte a burgenlandi rendőrség. A gyanúsított kihallgatása folyamatban van, további részleteket a hatóságok nem árultak el a nyomozás érdekeire hivatkozva. 

Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget, amelyet a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településen vásároltak meg. Abban az üvegben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. Azt még egyelőre nem közölték, hogy ennek a mennyiségnek az elfogyasztása milyen hatással lenne egy kisbabára. 

Egy második üveg HiPP-bébiételt, amely vélhetően szintén patkányméreggel szennyezett, még továbbra is keresnek – közölték szombaton. 

A nyomozás szándékos közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete gyanújával folyik. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig öt mérgezett bébiételes üveget találtak. 

A gyártó, a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HiPP családi vállalat nyilvánosan bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg, a zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.

A Die Presse című osztrák lap úgy értesült, hogy a zsaroló kétmillió euró hat napon belüli kifizetését követelte a vállalattól, az elektronikus levelet azonban csak két héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportpostafiókban, amelyet ritkán néznek.

Mint azt korábban írtuk, a HiPP-termékek gyártója visszahívta a Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel, 190 Gramme elnevezésű termékét. Elővigyázatosságból más áruházak is leszedték polcaikról az érintett, sárgarépás-burgonyás bébiételt.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Hipp


 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SyncBaer
2026. május 02. 21:25
Remélem megetetik vele az összes mérgezett bébiételt!
ittésmost
•••
2026. május 02. 20:58 Szerkesztve
Kínában volt régebben ilyen. A gonosztevőt kivégezték. Ezzel is azt kellene tenni- nem alkalmas az emberek közötti életre.
Halder_1899
2026. május 02. 20:31
huhh bameg, itt nem lehetne kegyelem.... egy normális világban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!