Letartóztattak egy gyanúsítottat a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében – a vállalat zsarolási kísérlet áldozata lehetett

Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében – közölte a burgenlandi rendőrség. A gyanúsított kihallgatása folyamatban van, további részleteket a hatóságok nem árultak el a nyomozás érdekeire hivatkozva.

Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget, amelyet a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településen vásároltak meg. Abban az üvegben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. Azt még egyelőre nem közölték, hogy ennek a mennyiségnek az elfogyasztása milyen hatással lenne egy kisbabára.