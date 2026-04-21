Hírek
Vélemények
Hetilap
bébiétel Magyarország baba étel Csehország Szlovákia termékvisszahívás

Már a babák sincsenek biztonságban: patkányméreg miatt hívtak vissza bébiételeket Ausztriában és Szlovákiában

2026. április 21. 14:19

Az biztos, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. megelőző intézkedésként HiPP bébiétel fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután több környező országban felmerült a termékek patkányméreg szennyezettsége – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

A visszavonásban a 190 grammos, valamennyi minőségmegőrzési idejű, 5 hónapos kortól ajánlott Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával elnevezésű termék érintett. Az EAN száma 4062300021112, a termék gyártója HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG, magyar forgalmazó a Müller Drogéria Magyarország Bt. – ismertették a közleményben.

Az NKFH közleményében azt javasolja, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne használja fel, a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.

A Hipp bébiételeket érintő, több európai országban zajló hatósági vizsgálattal összefüggésben az NKFH hétfőn a honlapján arról számolt be, hogy a szennyezett Hipp bébiétellel kapcsolatosan bűnügyi nyomozás van folyamatban, az eljárás során kis számú manipulált

Hipp bébiételes üveget foglaltak le Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában két áruházlánc kereskedelmi egységeiben.

Az illetékes hatóságok megállapították, hogy az érintett üvegek patkánymérget tartalmaztak, valamint, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett.

Mindhárom országban – Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában – az érintett kiskereskedelmi partnerek (Tesco, Spar) elővigyázatosságból eltávolították az összes Hipp bébiételes üveget az értékesítésből, és úgy döntöttek, hogy valamennyi Hipp bébiételt eltávolítják az üzleteikből és ezt az elővigyázatossági intézkedést további országokra is kiterjeszti, így Magyarországra is – írták.

(MTI)

Nyitókép: a mérgező anyagok veszélyszimbóluma (Forrás: ec.europa.eu)

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
GrumpyGerald
2026. április 21. 15:35
"Már a babák sincsenek biztonságban" Soha nem is voltak! A vegyipar célkeresztjében még a pislákoló öntudattal rendelkezők is ugyanúgy benne vannak... Ez így szép és modern és korszerű, meg jogállami, fölvilágosult és talán kicsit wók is...!
europész
2026. április 21. 15:31
Biztos a jovobeli fideszes valasztoknak keszitettek.Vadai Agi patkanyozta le oket. Az osztrakok kimondottan erre specializalodtak. Most megetetnem a gyartokkal.
egyszeri
2026. április 21. 15:25
Jó reggelt Mandiner! Örülök, hogy ide is eljutott a hír!
angie1
2026. április 21. 15:21
Vajon kinek van útban a bébipapit gyártó cég... Na és ki lép majd a helyébe...
