Már a babák sincsenek biztonságban: patkányméreg miatt hívtak vissza bébiételeket Ausztriában és Szlovákiában

A Müller Drogéria Magyarország Bt. megelőző intézkedésként HiPP bébiétel fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután több környező országban felmerült a termékek patkányméreg szennyezettsége – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

A visszavonásban a 190 grammos, valamennyi minőségmegőrzési idejű, 5 hónapos kortól ajánlott Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával elnevezésű termék érintett. Az EAN száma 4062300021112, a termék gyártója HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG, magyar forgalmazó a Müller Drogéria Magyarország Bt. – ismertették a közleményben.