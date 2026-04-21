Már a babák sincsenek biztonságban: patkányméreg miatt hívtak vissza bébiételeket Ausztriában és Szlovákiában

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Az biztos, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. megelőző intézkedésként HiPP bébiétel fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután több környező országban felmerült a termékek patkányméreg szennyezettsége – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.
A visszavonásban a 190 grammos, valamennyi minőségmegőrzési idejű, 5 hónapos kortól ajánlott Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával elnevezésű termék érintett. Az EAN száma 4062300021112, a termék gyártója HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG, magyar forgalmazó a Müller Drogéria Magyarország Bt. – ismertették a közleményben.
Az NKFH közleményében azt javasolja, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne használja fel, a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.
A Hipp bébiételeket érintő, több európai országban zajló hatósági vizsgálattal összefüggésben az NKFH hétfőn a honlapján arról számolt be, hogy a szennyezett Hipp bébiétellel kapcsolatosan bűnügyi nyomozás van folyamatban, az eljárás során kis számú manipulált
Hipp bébiételes üveget foglaltak le Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában két áruházlánc kereskedelmi egységeiben.
Az illetékes hatóságok megállapították, hogy az érintett üvegek patkánymérget tartalmaztak, valamint, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett.
Mindhárom országban – Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában – az érintett kiskereskedelmi partnerek (Tesco, Spar) elővigyázatosságból eltávolították az összes Hipp bébiételes üveget az értékesítésből, és úgy döntöttek, hogy valamennyi Hipp bébiételt eltávolítják az üzleteikből és ezt az elővigyázatossági intézkedést további országokra is kiterjeszti, így Magyarországra is – írták.
(MTI)
Nyitókép: a mérgező anyagok veszélyszimbóluma (Forrás: ec.europa.eu)