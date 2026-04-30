Ausztriában sincs minden rendben: felszólították őket, ezen azonnal változtatniuk kell

Ausztria továbbra sem teljesít megfelelően a pénzmosás elleni fellépés terén, különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságában – állapította meg a párizsi székhelyű Financial Action Task Force (FATF) csütörtökön közzétett jelentésében.

Az úgynevezett „kölcsönös értékelési jelentés” szerint – amelyet más FATF-tagállamok szakértői készítettek – Ausztria ugyan az elmúlt tíz évben tett némi előrelépést, de számos hiányosság továbbra is fennáll. A szervezet kiemelte, hogy az ország javította a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok megértését és értékelését, ugyanakkor az illetékes hatóságok között még nem alakult ki az egységes és kellően árnyalt kockázatértékelési eljárás.