Ausztriában sincs minden rendben: felszólították őket, ezen azonnal változtatniuk kell

2026. április 30. 07:59

A jelentés szerint gyengeségek mutatkoznak az osztrák pénzügyi hírszerző apparátus működésében is.

null

Ausztria továbbra sem teljesít megfelelően a pénzmosás elleni fellépés terén, különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságában – állapította meg a párizsi székhelyű Financial Action Task Force (FATF) csütörtökön közzétett jelentésében.

Az úgynevezett „kölcsönös értékelési jelentés” szerint – amelyet más FATF-tagállamok szakértői készítettek – Ausztria ugyan az elmúlt tíz évben tett némi előrelépést, de számos hiányosság továbbra is fennáll. A szervezet kiemelte, hogy az ország javította a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok megértését és értékelését, ugyanakkor az illetékes hatóságok között még nem alakult ki az egységes és kellően árnyalt kockázatértékelési eljárás.

A jelentés szerint gyengeségek mutatkoznak az osztrák pénzügyi hírszerző apparátus működésében is: a szervezet alulfinanszírozott, és működési függetlensége is korlátozott. Az FATF szerint a pénzmosási bűncselekmények esetében kiszabott büntetések nem elég visszatartó erejűek, és eddig egyetlen jogi személlyel – például cégekkel – szemben sem alkalmaztak ilyen szankciókat.

A testület rámutatott arra is, hogy a pénzmosás jogi értelmezése sok esetben túl szűk, a bizonyítási követelmények pedig túl magasak, ami korlátozza a hatékony nyomozást és vádemelést. Ennek következtében a jogerős elítélések száma továbbra is alacsony. A jelentés szerint kevés a nyomozó és az ügyész a pénzügyi bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzésének biztosításához, és az elkobzott eszközökből a károsultaknak visszajuttatott összegek aránya is alacsony.

A FATF ajánlásai között szerepel, hogy Ausztria a következő három évben erősítse meg pénzügyi hírszerző egységének finanszírozását, valamint tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a hatóságok hatékonyan tudják üldözni a pénzmosás valamennyi formáját.

(MTI)

Nyitókép: ARIS MESSINIS / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Picnic Niki
•••
2026. április 30. 09:23 Szerkesztve
Csak nem Mészárost, Tiborczot, Matolcsy Ádámot stb-t akarja az MTI tisztára mosni?
egonsamu-2
2026. április 30. 08:36
Éppen azt kellene megtartani, ami Brüsszelnek nem tetszik. Mert az tudná a korrupt totalitáris EU-Birodalom kiépítését hátráltatni vagy megakadályozni. Poloska csak vakít és mindent el fog fogadni, amit Ursula és maffiája követel...
dimaggio
2026. április 30. 08:16
Ausztriában egy új állatfajt találtak a pénzmosó medvét .
dimaggio
2026. április 30. 08:16
Az ausztriai erdőben egy új állatfajtát találtak , a pénzmoó mefvét .
