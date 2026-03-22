cpac hungary ausztriában bécsben szalai zoltán michael stumpf lakás

Nagy a baj Bécsben – a városi parlamenti képviselő szerint összeomlóban a szociális lakásrendszer (VIDEÓ)

2026. március 22. 15:14

A 220 ezer önkormányzati lakásban élők 57 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik, és a 45 év alattiaknak csupán egyharmadának vannak osztrák szülei – mondta el Michael Stumpf, a bécsi városi parlament FPÖ-s képviselője a CPAC Hungaryn.

A bécsi városi parlament FPÖ-s képviselője, Michael Stumpf a CPAC Hungary rendezvényén, Szalai Zoltánnal folytatott beszélgetésében vázolta a főváros lakhatási és migrációs helyzetét. Stumpf, akinek szakterülete a lakásügy, leszögezte: 

Bécsben a fiatalok számára a lakáskeresés komoly problémát jelent, mivel az olcsó piaci áron elérhető lakások gyakorlatilag eltűntek.

Bécsben összesen 220 ezer önkormányzati lakás van, ezekben hozzávetőlegesen 500 ezren élnek. Stumpf szerint azonban ezek a szociális bérlemények már nem olcsóbbak a piaci árnál, és számos hátránnyal járnak. A képviselő kiemelte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

a szociális lakásokban élők 57 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik, a 45 év alattiak közül pedig mindössze minden harmadiknak vannak osztrák szülei.

„Az összes többi arab világból érkező fiatal ember, nagy, többgyerekes családok, és átvették úgymondva ezeket a lakásokat. A szocialisták adták nekik, méghozzá szívesen” – mondta Stumpf, aki szerint a folyamat teljes gettósodáshoz vezetett.

„Ezekben a házrendszerekben nem hallasz egy német szót sem. Hozzák magukkal a kultúrájukat, természetesen. Tehát fejkendős asszonyok, sokgyerekes családok, hangoskodás, szemételés” – ecsetelte a képviselő.

Stumpf felidézte a 2020-as bécsi terrorcselekményt is, amikor egy iszlamista merénylő négy embert ölt meg a belvárosban. 

Mint mondta, az elkövető egy szociális lakásban élt, és a környezetében annyi hasonló gondolkodású ember volt, hogy a radikalizálódása fel sem tűnt.

„Ilyen szituációkkal küzdünk Bécsben, és nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba halad az egész. A 2015-ös tömeges migráció persze az egész szituációt még jobban a rossz irányba terelte” – zárta a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Michael Nguyen / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. március 22. 15:52
Az önkormányzatiakat, könnyebben finanszirozhatják , Házon belül ..hát persze hogy, a migránsok.élveznek előnyt. az öslakosokkal szemben. 900 1000 eurós lakbéreket az állam téríti sokszor a energia és egyéb kiadásaikkal együtt. Bécs a határtól 69 kilométer eddig megérte oda autóval Eljutni de ma már igen megondolandó ingázva a magyar benzin árstop igénybe vétele nélkül. Ott bérelni meg már nem játszik. Arról nem beszélve Hogynem olyan szerkezetű a bérlakás piac ha " du bist..auslander " vagy meg tetejében
survivor
2026. március 22. 15:36
Lehet menni UKRba lakni.Csökkent a nepesség ...
Chekke-Faint
2026. március 22. 15:35
Akkor nevezzék át liberális laksárendnek, oszt meg van oldva....DDD
Gubbio
•••
2026. március 22. 15:19 Szerkesztve
Nagy a baj Bécsben – a városi parlamenti képviselő szerint összeomlóban a szociális lakásrendszer" Hát akkor tegyenek ellene...! Nem erre szavaztak? Akkor most miért panaszkodnak?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!