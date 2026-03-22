Nagy a baj Bécsben – a városi parlamenti képviselő szerint összeomlóban a szociális lakásrendszer (VIDEÓ)

„Az összes többi arab világból érkező fiatal ember, nagy, többgyerekes családok, és átvették úgymondva ezeket a lakásokat. A szocialisták adták nekik, méghozzá szívesen” – mondta Stumpf, aki szerint a folyamat teljes gettósodáshoz vezetett.

„Ezekben a házrendszerekben nem hallasz egy német szót sem. Hozzák magukkal a kultúrájukat, természetesen. Tehát fejkendős asszonyok, sokgyerekes családok, hangoskodás, szemételés” – ecsetelte a képviselő.

Stumpf felidézte a 2020-as bécsi terrorcselekményt is, amikor egy iszlamista merénylő négy embert ölt meg a belvárosban.

Mint mondta, az elkövető egy szociális lakásban élt, és a környezetében annyi hasonló gondolkodású ember volt, hogy a radikalizálódása fel sem tűnt.

„Ilyen szituációkkal küzdünk Bécsben, és nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba halad az egész. A 2015-ös tömeges migráció persze az egész szituációt még jobban a rossz irányba terelte” – zárta a politikus.