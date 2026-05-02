magyar válogatott Championship Blackburn Rovers FC Leicester City Tóth Balázs Premier League

A legnagyobb elismerés: a játékostársak választották meg a szezon legjobbjának Tóth Balázst

2026. május 02. 20:14

Újabb kiváló ajánlólevél egy topligához! Tóth Balázs egyéni szinten megkoronázta remek idényét, ezek után végképp meglepő lenne, ha következő szezont is a Blackburn kapujában kezdené.

Ha csapatszinten nem is, egyénileg fantasztikus szezonja volt Tóth Balázsnak. A magyar kapus a tavalyi nagy áttörés után idén oroszlánrészt vállalt klubja, a Blackburn Rovers Championship-bennmaradásából, a válogatottban is átvette az első számú stafétát, s könnyen lehet, a nyáron valamelyik európai topbajnokságban köt ki. Ráadásként, mindezt megkoronázandó, újabb jelzésértékű szakmai elismeréssel gazdagodott. 

TÓTH Balázs
Tóth Balázs a válogatottba is bevédte magát (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A drukkerek már „el is adták” Tóth Balázst

Az előző évaddal ellentétben a Blackburn a most véget ért idény nagy részében a kiesés elől menekült az angol másodosztályban, a bennmaradást végül csak a hajrában sikerült bebiztosítani – nem kis részben 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Tóth Balázsnak köszönhetően, aki a sérülése előtt és után is parádés teljesítménnyel, bravúrt bravúrra halmozva tartotta csapatát.

A Rovers így tulajdonképpen tét nélküli meccsel zárta a szezont szombaton a már biztos kieső, tíz év alatt a Premier League-bajnoki címtől a harmadosztályig zuhanó Leicester City otthonában. S bár a Blackburn végül 1–0-s vereséget szenvedett, Tóth a maga nyolc védésével ismét a meccs legjobbja lett, ezt követően pedig egy sokkal nagyobb elismerést is begyűjtött. 

A szezonzáró bajnokit követően ugyanis a blackburni klub kihirdette a szezon legjobbjait, és Tóth Balázs az egyik legfontosabb „kategóriát” zsebelte be: 

saját játékostársai szavazata alapján ő lett a 2025/26-os évad legjobb Rovers-játékosa!

Ez tehát egy újabb nagyszerű szakmai visszaigazolás a magyar hálóőr számára, akivel kapcsolatban egyhangú a konszenzus a Blackburn-drukkerek között: szinte biztos, hogy a klub a nyáron pénzzé teszi Tóthot, aki jó eséllyel szintet lép – állítólag több európai bajnokságból érdeklődnek iránta, és már a Premier League-ből is van konkrét megkeresése.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angeleye
2026. május 02. 20:41
Gratulálok!
