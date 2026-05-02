A legnagyobb elismerés: a játékostársak választották meg a szezon legjobbjának Tóth Balázst

Tóth Balázs szerint hiába állítja ezt róla Marco Rossi
„Sohasem fogom úgy kezelni.”
Újabb kiváló ajánlólevél egy topligához! Tóth Balázs egyéni szinten megkoronázta remek idényét, ezek után végképp meglepő lenne, ha következő szezont is a Blackburn kapujában kezdené.
Ha csapatszinten nem is, egyénileg fantasztikus szezonja volt Tóth Balázsnak. A magyar kapus a tavalyi nagy áttörés után idén oroszlánrészt vállalt klubja, a Blackburn Rovers Championship-bennmaradásából, a válogatottban is átvette az első számú stafétát, s könnyen lehet, a nyáron valamelyik európai topbajnokságban köt ki. Ráadásként, mindezt megkoronázandó, újabb jelzésértékű szakmai elismeréssel gazdagodott.
Az előző évaddal ellentétben a Blackburn a most véget ért idény nagy részében a kiesés elől menekült az angol másodosztályban, a bennmaradást végül csak a hajrában sikerült bebiztosítani – nem kis részben
Tóth Balázsnak köszönhetően, aki a sérülése előtt és után is parádés teljesítménnyel, bravúrt bravúrra halmozva tartotta csapatát.
A Rovers így tulajdonképpen tét nélküli meccsel zárta a szezont szombaton a már biztos kieső, tíz év alatt a Premier League-bajnoki címtől a harmadosztályig zuhanó Leicester City otthonában. S bár a Blackburn végül 1–0-s vereséget szenvedett, Tóth a maga nyolc védésével ismét a meccs legjobbja lett, ezt követően pedig egy sokkal nagyobb elismerést is begyűjtött.
A szezonzáró bajnokit követően ugyanis a blackburni klub kihirdette a szezon legjobbjait, és Tóth Balázs az egyik legfontosabb „kategóriát” zsebelte be:
saját játékostársai szavazata alapján ő lett a 2025/26-os évad legjobb Rovers-játékosa!
Ez tehát egy újabb nagyszerű szakmai visszaigazolás a magyar hálóőr számára, akivel kapcsolatban egyhangú a konszenzus a Blackburn-drukkerek között: szinte biztos, hogy a klub a nyáron pénzzé teszi Tóthot, aki jó eséllyel szintet lép – állítólag több európai bajnokságból érdeklődnek iránta, és már a Premier League-ből is van konkrét megkeresése.
Nyitókép: Facebook/Blackburn Rovers