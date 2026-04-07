„Atyaég, ezt nézzétek!” – Tóth Balázs tett róla, hogy kitegyék a magyar zászlót Angliában

Tóth Balázs szerint hiába állítja ezt róla Marco Rossi
„Sohasem fogom úgy kezelni.”
És még egy kislánynak is hatalmas örömöt szerzett. A Blackburn és a magyar válogatott közönségkedvenc kapusa, Tóth Balázs kezdi visszanyerni legjobb formáját, lassan 500 perce nem kapott gólt, a hétfői kulcsfontosságú pontszerzésben pedig újabb földöntúli bravúrral vállalt főszerepet.
Ismét a sérülése előtti parádés formáját mutatja a Blackburn Rovers és a magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs. A 28 éves hálóőr kis túlzással egymaga tartja bent a Championshipben klubcsapatát, miközben a nemzeti együttesben is első számú kapussá lépett elő. Tóth minden sorozatot figyelembe véve már öt kapott gól nélküli meccsnél jár zsinórban (legutóbb a Millwall elleni győztes bajnoki 54. percében kapitulált, még március 14-én), hétfő óta pedig újabb földöntúli bravúrja és lefújást követő nemes cselekedete miatt magasztalják a nevét Angliában.
„Sohasem fogom úgy kezelni.”
Azzal, hogy a Blackburn hétfő este 0–0-s döntetlent játszott Callum Styles csapatával, a közvetlen rivális West Bromwich Albionnal, Tóth Balázs újabb kapott gól nélkül lehozott mérkőzést könyvelhetett el – a múlt heti nemzetközi szünet két válogatott meccsével együtt
összesen már az ötödiket egyhuzamban!
Emellett klubja sem mehetett el szó nélkül, a magyar zászlóval együtt kürtölte világgá büszkén a nem mindennapi fegyvertényt.
Mindezt ráadásul úgy, hogy a közönségkedvenc portás sorra szállítja a bravúrokat fordulóról fordulóra, a West Brom ellen például az első félidőben egy földöntúli mentéssel óvta meg a Blackburn kapuját a góltól, amit azóta sem győznek mutogatni a hüledező drukkerek minden oldalról. A hatalmas védés kulcsfontosságú pontot ért az idén csak a bennmaradásért harcoló Rovers számára,
Tóth pedig főszerepet játszik abban, hogy a csapat négy mérkőzés óta veretlen, s így szép lassan kezd biztonságos távolságba kerülni a kiesőzónától.
Főleg úgy, hogy a tavaly még a Premier League-ben szereplő, ott 2016-ban még bajnoki címet szerző Leicester Cityt pénzügyi szabályszegések miatt hatpontos levonással sújtotta a szövetség...
A Tóth-varázslatból pedig a lefújás utánra is maradt: a Blackburn hőse a lelátón kiszúrt egy magyar nyelvű, „Te vagy a legjobb kapus!” feliratú táblával szurkoló kislányt, akihez a reklámtáblát átugorva kiszaladt autogramot osztani, felejthetetlen pillanatokat szerezve ifjú rajongójának.
Az angol másodosztályban négy forduló óta veretlen Blackburn Rovers az újabb pontszerzéssel már hatpontos távolságra került a veszélyzónától, legközelebb egy másik egykori PL-klub, a 13. helyen álló Stoke City otthonában vendégszerepel szombat délután.
