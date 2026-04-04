Magyar hősüket ünneplik Angliában – megint parádézott a válogatott játékos (VIDEÓ)

Tóth Balázs szerint hiába állítja ezt róla Marco Rossi
„Sohasem fogom úgy kezelni.”
Ismét Tóth Balázs a hős. A magyar válogatott kapus nagy védéssel járult hozzá csapata idegenbeli győzelméhez.
Remek napokon van túl Tóth Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa. A 28 éves kapuvédő előbb a nemzeti csapatban nyújtott két meccsen kiváló teljesítményt, és nem kapott gólt, pénteken pedig klubcsapatában, az angol másodosztályú Blackburn Roversben bizonyított.
Csapata 1–0-ra győzött a Birmingham City vendégeként, és ezzel hat pontra eltávolodott a kiesőzónától. Most a Blackburn kitett egy videót, amelyen Tóth Balázs egyik védése látható.
A Sofascore szerint a Birmingham xG-je 1,08-as volt, vagyis Tóthnak a helyzetek minősége alapján gólt kellett volna kapnia. A statisztikai oldalnál egyébként ő lett a meccs legjobbja, 8,1-es osztályzatot kapott.
Összesen öt védése volt,
Tóth Balázs a mostani idényben eddig 28 bajnokin játszott, ezeken 36 gólt kapott, és nyolc találkozót hozott le kapott gól nélkül.
Ezt mondják róla a Blackburn-szurkolók:
„Az idény legjobbja.”
„Elismerés illeti azt, aki meglátta benne a tudást, és idehozta. Egy szörnyeteg a kapuban!”
„Öt minőségi védést mutatott ma be.”
„Meg kell Tóthot tartanunk, nem számít, mi az ára, de itt kell tartanunk.”
Nyitókép: Paul Ellis/AFP, archív
