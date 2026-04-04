Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapus magyar válogatott Blackburn Rovers FC Birmingham City Anglia videó Birmingham Tóth Balázs

Magyar hősüket ünneplik Angliában – megint parádézott a válogatott játékos (VIDEÓ)

2026. április 04. 18:11

Ismét Tóth Balázs a hős. A magyar válogatott kapus nagy védéssel járult hozzá csapata idegenbeli győzelméhez.

null

Remek napokon van túl Tóth Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa. A 28 éves kapuvédő előbb a nemzeti csapatban nyújtott két meccsen kiváló teljesítményt, és nem kapott gólt, pénteken pedig klubcsapatában, az angol másodosztályú Blackburn Roversben bizonyított.

Csapata 1–0-ra győzött a Birmingham City vendégeként, és ezzel hat pontra eltávolodott a kiesőzónától. Most a Blackburn kitett egy videót, amelyen Tóth Balázs egyik védése látható.

A Sofascore szerint a Birmingham xG-je 1,08-as volt, vagyis Tóthnak a helyzetek minősége alapján gólt kellett volna kapnia. A statisztikai oldalnál egyébként ő lett a meccs legjobbja, 8,1-es osztályzatot kapott.

Remekelt a magyar válogatott kapus (Fotó: sofascore.com)

Összesen öt védése volt,

  • a tizenhatoson kívül három,
  • a tizenhatoson belül pedig kettő.

Remek idénye van a magyar kapusnak

Tóth Balázs a mostani idényben eddig 28 bajnokin játszott, ezeken 36 gólt kapott, és nyolc találkozót hozott le kapott gól nélkül.

Ezt mondják róla a Blackburn-szurkolók:

„Az idény legjobbja.”

„Elismerés illeti azt, aki meglátta benne a tudást, és idehozta. Egy szörnyeteg a kapuban!”

„Öt minőségi védést mutatott ma be.”

„Meg kell Tóthot tartanunk, nem számít, mi az ára, de itt kell tartanunk.”

Nyitókép: Paul Ellis/AFP, archív

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orbandiktatura
2026. április 04. 18:46
Ahogy az ember regisztrál erre a faszszopó ZSIDÓ facebookra azonnal nyomják a pofájába az ellenzéki köcsög propagandát a 444-gyel az élen: i.ibb.co/JjH5Xb68/faszszopo-ZSIDOfacebook-444.png
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!