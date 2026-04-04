Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó feloldani az energiaszankciókat

Figyelmeztetnek a szakértők: veszélybe kerülhet a nyaralásunk, ha kitart az iráni konfliktus
Ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, már a május is komoly kihívások elé állíthatja a légitársaságokat.
Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa hosszú energiaválságra készül, és lehet, hogy porciózni kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot az EU-ban, de akkor sem fognak orosz energiára visszatérni.
„Ez hosszú válság lesz, az energiaárak nagyon hosszú ideig magasabbak lesznek” – mondta Dan Jørgensen a Financial Timesnak, figyelmeztetve, hogy néhány még „kritikusabb” termék esetében „arra számítunk, hogy ez a következő hetekben még rosszabb lesz”.
Jørgensen azt mondta, hogy az EU „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, még akkor is, ha a blokk „még nem tart ott”, hogy porciózni kelljen az olyan kritikus termékeket, mint a repülőgép-üzemanyag vagy a dízel.
Úgy értem, jobb felkészülni, mint sajnálkozni”
– mondta Jørgensen.
Jørgensen nem osztotta meg az EU „pontos elemzését” arról, hogy mikor lehet szükség új kibocsátásra, de azt mondta, hogy „nagyon komolyan vesszük ezt, és készek vagyunk megtenni, ha ez szükségessé válik”. „Nyitva kell tartanunk a lehetőségeinket, és ha ez valóban egy hosszan tartó válság, akkor ezekre az eszközökre egy későbbi szakaszban is szükségünk lesz” – tette hozzá. „Ezt pontosan a megfelelő időben kell megtenni, és arányosnak kell lennie”.
Jørgensen megismételte azt az álláspontját is, hogy
az EU-s jogszabályokban idén nem lesz változás az orosz cseppfolyósított földgáz importjának megszüntetése érdekében.
Azt mondta, hogy helyette az Egyesült Államokra és más partnerekre támaszkodni a további ellátások biztosításában elfogadható, mivel ők „a szabad piacon” működnek.
