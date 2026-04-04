Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
energiaválság dan jørgensen brüsszel forgatókönyv eu

Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó feloldani az energiaszankciókat

2026. április 04. 10:08

Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa szerint pedig „az EU a legrosszabb forgatókönyvre készül”.

2026. április 04. 10:08
null

Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa hosszú energiaválságra készül, és lehet, hogy porciózni kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot az EU-ban, de akkor sem fognak orosz energiára visszatérni.

„Ez hosszú válság lesz, az energiaárak nagyon hosszú ideig magasabbak lesznek” – mondta Dan Jørgensen a Financial Timesnak, figyelmeztetve, hogy néhány még „kritikusabb” termék esetében „arra számítunk, hogy ez a következő hetekben még rosszabb lesz”.

Az EU a legrosszabb forgatókönyvre készül

Jørgensen azt mondta, hogy az EU „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, még akkor is, ha a blokk „még nem tart ott”, hogy porciózni kelljen az olyan kritikus termékeket, mint a repülőgép-üzemanyag vagy a dízel. 

Úgy értem, jobb felkészülni, mint sajnálkozni”

 – mondta Jørgensen.

Jørgensen nem osztotta meg az EU „pontos elemzését” arról, hogy mikor lehet szükség új kibocsátásra, de azt mondta, hogy „nagyon komolyan vesszük ezt, és készek vagyunk megtenni, ha ez szükségessé válik”. „Nyitva kell tartanunk a lehetőségeinket, és ha ez valóban egy hosszan tartó válság, akkor ezekre az eszközökre egy későbbi szakaszban is szükségünk lesz” – tette hozzá. „Ezt pontosan a megfelelő időben kell megtenni, és arányosnak kell lennie”.

Jørgensen megismételte azt az álláspontját is, hogy 

az EU-s jogszabályokban idén nem lesz változás az orosz cseppfolyósított földgáz importjának megszüntetése érdekében. 

Azt mondta, hogy helyette az Egyesült Államokra és más partnerekre támaszkodni a további ellátások biztosításában elfogadható, mivel ők „a szabad piacon” működnek.

Nyitókép: DAVID GRAY / AFP

Összesen 211 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. április 05. 11:29
Brüsszel fél fog bomlani, szépen lassan!!! Szuverén szabad államok szövetsége, ebbe léptünk be, nem a szovjetunio2.0-ba!!!!!!
Válasz erre
0
0
petronius50
2026. április 05. 09:05
Az EB egy elszabadult hajóágyú. A viharban, a tehetetlen tömegével ide-oda röpköd és zúzza szét a fedélzetet - pusztulás felé küldve a teljes hajót és annak személyzetét. Hol van a kapitány? Ja, hogy nincs kapitány, csak néhány alkesz matróz, akit csak az érdekel, hogy meglegyen a napi rumadagja... Ha lenne prominens vezető Európában, a Bizottság nem púposkodna ennyire. Ki a tököm az a Dan Jørgensen? Nem neki kellene döntéseket hoznia, hanem a Tanács hozzáértő és Európát képviselő vezetőinek. Ja, hogy nincsenek ilyenek...
Válasz erre
1
0
llancsi74
2026. április 05. 06:51
Az azért beszédes,hogy nem nagyon látok tiszás kommenteket. Jellemző. Semmi állásfoglalás,csak bukjon az Óbán. Vagy tényleg agyhalottak...
Válasz erre
2
1
optimista-2
•••
2026. április 05. 04:30 Szerkesztve
Ez a Jorgansen is csak az orráig lát. Miért magasak az árak ? Mert Netanjahu és Trump megtámadott egy szuverén államot. Tessék megbüntetni őket. Vagyonukat befagyasztani és legalább 50 szankciót kivetni ellenük. Ja, és lehet fegyverrel és pénzzel támogatni a megtámadott országot.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!