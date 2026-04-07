A tiszás Felcsuti Péter megerősítette: Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és a 14. havi nyugdíjat (VIDEÓ)

Felcsuti Péter elismerte: valódi a Tisza Párt adóemelési terve
A közgazdász egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ellenzéki pártnak nincsenek adóemelési tervei.
A Tisza-csomag szerzője szerint eltörölnek még „egy csomó mindent, amit a Fidesz bevezetett”, mert ezek „ostobaságok”.
Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza, aki korábban már elmondta, hogy a tavaly napvilágra került Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, most újra beszélni kezdett.
A Tisza-csomag szerzője egy műsorban feltett kérdésre
megerősítette, hogy ha hatalomra kerül, Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét, a 14. havi nyugdíjat, és még „egy csomó mindent, amit a Fidesz bevezetett”,
mert ezek Felcsuti szerint a legnagyobb „ostobaságok”.
Íme, az önbevallás:
